Con un rialzo di oltre il 2 per cento e i prezzi oramai prossimi ai 50 euro, le azioni Moncler sono uno dei titoli migliori di una seduta di borsa che, andando a dare uno sguardo al Ftse Mib nel suo complesso, appare decisamente ingessata. La maison della moda, invece, proprio grazie alla progressione in atto oggi, porta in verde l’ultima settimana e soprattutto incrementa al 6 per cento il rialzo su base mensile. Tuttavia essendo presente un rosso di ben il 24 per cento nell’ultimo semestre, il titolo continua ad essere inserito tra i peggiori nel medio termine. Questa performance a doppia faccia inevitabilmente potrebbe spingere a pensare che la quotata abbia ancora spazio per salire. E’ davvero così oppure il pur forte balzo in avanti di oggi è da considerare un evento circoscritto?

A dare una risposta a questi dubbi sono stati gli analisti di Barclays che proprio oggi hanno fornito un aggiornamento della loro valutazione sulla quotata.

Prima di scendere nel dettaglio ricordiamo che, in quanto titolo italiano, anche le azioni Moncler rientrano in quel discorso sul trading nazionale che da tempo stiamo citando. Il broker eToro sta infatti rendendo più conveniente l’operatività sulle azioni italiane proprio grazie a questa funzione.

Ecco dove Barclays vede le azioni Moncler

Ci sono due aspetti che a prima vista possono sembrare anche divergenti nell’analisi condotta da Barclays sulle azioni Moncler. Se da un lato infatti ribadendo il rating al livello equalweight oramai da tempo in essere, gli esperti inglese hanno dato l’impressione di voler confermare la view prudenziale sulla quotata dei piumini, dall’altro la decisione di alzare il target price dai 55 euro precedenti ai 56 euro è una buona notizia non tanto per le dimensioni (che restano molto contenute) quanto per quelle che sono le implicazioni. Ai prezzi attuali, infatti, un target price simile significa buon potenziale di upside.

Da evidenziare che questa è la prima revisione della valutazione in essere su Moncler da oltre un mese a questa parte. Per ritrovare un altro giudizio è infatti necessario andare a ritroso fino a luglio quando furono gli analisti di Intesa Sanpaolo a prendere la parola confermando il rating buy e tagliando il target price a 62 euro. Una valutazione decisamente divergente rispetto a quella più recente che è stata rilasciata da Barclays.

Ed ecco invece cosa dice l’analisi tecnica sul titolo e gli altri esperti

In generale, comunque, la view degli analisti su Moncler non è delle più brillanti. Ci sono oltre 20 coperture attive ma la stragrande maggioranza è di tipo prudenziale. Netta prevalenza dei rating hold (mantenere), qualche spruzzata da buy (comprare) ma nessun sell (vendere). Interessante però il fatto che il target price medio sia collocato a 57 euro, quasi il 17 per cento in più rispetto ai valori attuali del titolo. Assumendo proprio il prezzo obiettivo medio come punto di riferimento, si nota subito che quello espresso da Barclays oggi è più basso.

Fin qui le opinioni degli analisti sulla quotata. Ma cosa lascia invece intendere l’analisi tecnica? Come si può vedere dal grafico in alto le azioni Moncler sono lontane dal massimo storico a oltre 70 euro che venne raggiunto a metà febbraio dell’anno corrente. Anche i minimi a 45,46 euro toccati a metà agosto iniziano ad essere più lontani grazie proprio alla buona prestazione dell’ultimo periodo.

In questo contesto, dall’analisi tecnica sul titolo emerge la presenza di una prima resistenza a quota 53,71 euro e di un supporto più immediato in area 46,2 euro. Tenendo conto dell’attuale andamento dei prezzi e considerando anche quelli che sono i volumi di investimenti, verrebbe da pensare che il titolo dei piumini sia arrivato ad un punto centrale per la sua evoluzione. Sicuramente quindi le azioni Moncler sono da tenere d’occhio perchè potrebbero effettivamente andare a minacciare la prima resistenza se il trend al rialzo in atto dovesse proseguire.

