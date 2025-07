Azioni Moncler - BorsaInside.com

Almeno fino ad adesso il 2025 non ha riservato grandi soddisfazioni al titolo Moncler. La quotata dei piumini che oggi scambia a 47,8 euro da inizio anno ha perso oltre 6 punti percentuali, rosso che sale al 14 per cento se invece viene considerata la prestazione anno su anno. Come si può vedere dal grafico, Moncler non ha brillato neppure nell’ultimo mese periodo in cui, a causa della forte incertezza creata dalla questione dazi, ha rimediato un rosso dell’1 per cento.

Da qualsiasi prospettiva si guardi la questione (medio, lungo e lunghissimo termine) la sostanza non cambia. Moncler è da tempo sottotono e in questo contesto il recente aggiornamento sulle previsioni relative all’esercizio 2025 potrebbe rappresentare un’elemento di visibilità per il titolo anche perchè, a differenza di altre quotate del Ftse Mib, Moncler ha già diffuso lo scorso 23 luglio i conti del primo semestre 2025 e quindi questo potenziale driver è stato già giocato.

Le previsioni Moncler sull’esercizio 2025

Moncler sembra prepararsi a un 2025 all’insegna della stabilità, ma con segnali di leggera contrazione sia sul fronte dei ricavi sia su quello dei profitti. È quanto emerge dalle stime aggiornate al 28 luglio 2025, elaborate dagli analisti finanziari che seguono da vicino il titolo.

Secondo il consensus degli analisti, il gruppo del lusso dovrebbe chiudere l’anno con ricavi pari a 3,1 miliardi di euro, in lieve calo dello 0,5 per cento rispetto ai 3,11 miliardi registrati nel 2024. Una flessione che è comunque modesta e sembra più che altro essere il sintomo di una fase di consolidamento dopo anni di crescita sostenuta.

Scendendo nelle stime, il risultato operativo reported è previsto a 884 milioni di euro, che si traduce in una marginalità del 28,6 per cento. Sebbene il dato abbia confermato l’elevata redditività del brand, si può notare un leggero arretramento rispetto ai livelli del 2024 a causa probabilmente un contesto di mercato più competitivo o pressioni sui costi.

Putroppo anche l’utile netto è atteso in flessione e si dovrebbe attestare 606 milioni di euro, contro i 639,6 milioni contabilizzati lo scorso anno. In questo caso la dinamica sarebbe comunque coerente con il rallentamento generalizzato del settore e con l’andamento dei principali indicatori operativi.

Nel complesso lerevisioni per il 2025 indicano un anno di consolidamento per Moncler con la quoitata che sembra proprio voler puntare a difendere le proprie quote di mercato e la propria solidità reddituale, in attesa di nuove spinte di crescita. L’evoluzione della domanda globale nel settore del lusso, l’eventuale impatto dei nuovi investimenti del gruppo e soprattutto l’effetto dei dazi saranno determinanti nell’andamento del titolo.

Da Citigroup arriva il downgrade di target price sulle azioni Moncler

Dinanzi a questa prospettiva non c’è poi tanto da meravigliarsi se proprio ieri gli analisti della banca d’affari Usa Citigroup hanno deciso di rivedere al ribasso il target price sulle azioni Moncler pur nell’ambito della conferma della view bullish già da tempo in essere. Gli analisti accreditati da fine giugno con un target price a 64 euro (a sua volta frutto di una revisione al ribasso da 71 euro), hanno ulteriormente ridotto il prezzo obiettivo sul colosso dei piumini a 60 euro. Siamo comunque molto distanti dalle attuali quotazioni e ciò suggerisce la presenza di un discreto potenziale di upside. Se a ciò si unisce anche la conferma del rating buy quello che emerge è comunque un quadro positivo per il titolo.

Il punto è che non si tratta di una prospettiva condivisa. A luglio, infatti, il colosso dei piumini ha anche rimediato la conferma del rating equalweight da parte degli analisti di Barclays e il doppio hold da parte di Deutsche Bank e Beremberg. In tutti e tre i casi, i target price assegnati sono anche più bassi rispetto a quello di Citi e oscillano tra i 54 euro e i 55 euro, tra l’altro tutti frutto di revisioni al ribasso.

Tutte queste valutazioni andrebbero tenute in debita considerazione prima di posizionarsi sul titolo.

