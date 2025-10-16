Azioni Monte dei Paschi - BorsaInside.com

Ancora una seduta all’insegna del ribasso per le azioni Monte dei Paschi che, comprendendo anche quella di oggi, allungano a tre le sessioni consecutive tinte di rosso. La flessione in atto proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo, non è di quelle che lasciano il segno, tuttavia proprio il -0,42 per cento odierno porta il passivo mensile della banca toscana ad oltre 13 punti percentuali. L’impressione è che una volta esaurita la spinta fornita dall’OPAS sulle azioni Mediobanca (tra l’altro perfettamente riuscita), la visibilità per la banca toscana sia progressivamente andata a calare e proprio in quest’ottica hanno avuto vita piuttosto facile le prese di profitto. Niente di drammatico perchè stiamo comunque parlando di un titolo che da inizio anno è cresciuto del 5 per cento e rispetto a un anno fa è apprezzato per oltre il 30 per cento. Monte dei Paschi ha quindi corso tanto sul lungo termine ma poichè sui mercati non esistono i rialzi eterni, ecco spiegato il motivo del recente rallentamento.

Come ogni legge del contrappasso che si rispetti, anche esso, però, non è eterno. Tra gli analisti c’è chi vede il titolo bancario prossimo ad un rialzo. Anche consistente se guardiamo ai numeri. Ci riferiamo agli esperti di Jefferies che proprio oggi hanno definito la nuova copertura del titolo bancario adottando un posizionamento decisamente bullish che di certo potrebbe andare a rincuorare proprio tutti quegli investitori delusi dal più recente andamento del titolo toscana.

E allora vediamo nel dettaglio quali sono rating e target price assegnati dagli analisti a MPS. Prima di procedere ricordiamo sempre che, in quanto titolo italiano, anche le azioni della banca toscana rientrano in quel discorso sul trading nazionale di recente lanciato dal broker eToro e già molto popolare in Italia.

Azioni MPS da comprare secondo Jefferies

Jefferies ha annunciato l’avvio della copertura sul titolo Banca Monte dei Paschi di Siena con rating buy e prezzo obiettivo a 9,30 euro. Il prezzo obiettivo implica un potenziale rialzo di circa il 31 per cento rispetto ai prezzi attuali della banca toscana. Una prospettiva decisamente ottimistica che infatti va a braccetto con il suggerimento di “comprare”.

Alla base del giudizio positivo c’è la convinzione che il mercato abbia quasi sottovalutato il valore strategico e finanziario dell’operazione di integrazione fra MPS e Mediobanca. Secondo Jefferies, invece, si sarebbero ampi margini per catturare sinergie che sono stimate in circa 700 milioni di euro e che deriverebbero dai risparmi sui costi, dalla crescita dei ricavi e dalla maggior efficienza operativa. Secondo la casa di analisi, tali sinergie potrebbero anche tradursi in un utile per azione adjusted che per il biennio 2027-2028 superiore di ben l’11 per cento rispetto a quelle che sono le attuali stime.

Nel documento di copertura, gli analisti hanno oltre evidenziato che MPS vanta un buffer patrimoniale tra i più solidi a livello europeo grazie al quale il programma di distribuzione ai soci nel medio termine ne esce rafforzato. Per finire Jefferies prospetta anche una progressiva compressione del rapporto P/E che dovrebbe passare da 9,7× nel 2026 a 7,7× nel 2028. Tale dinamica, hanno sentenziato gli analisti, potrebbe sostenere la valutazione del titolo nel caso in cui la crescita attesa dovesse concretizzarsi.

Quali potrebbero essere le implicazioni per gli investitori?

L’analisi di Jefferies introduce un punto di svolta nel sentiment verso MPS: il rating buy potrebbe stimolare nuovi ingressi da parte di investitori istituzionali e fondi focalizzati su opportunità value, contribuendo a una maggiore liquidità sul titolo. Se il mercato dovesse iniziare a fiutare la realizzabilità delle sinergie MPS-Mediobanca, elemento che, per adesso, Jefferies ritiene possa essere stato trascurato, l’effetto psicologico potrebbe contribuire a riallineare la curva valutativa verso il target indicato.

Tuttavia aspettative così ottimistiche hanno anche un altro lato della medaglia rappresentato da una serie di rischi concreti:

rischio di execution : la complessità di integrare due istituti con culture, processi e bilanci diversi potrebbe generare ritardi o costi imprevisti

: la complessità di integrare due istituti con culture, processi e bilanci diversi potrebbe generare ritardi o costi imprevisti rischio operativo e normativo : eventuali intoppi nella governance, nella gestione dei crediti deteriorati o nei rapporti con le autorità potrebbero pesare sul sentiment

: eventuali intoppi nella governance, nella gestione dei crediti deteriorati o nei rapporti con le autorità potrebbero pesare sul sentiment rischio concorrenziale e di mercato: in caso di contesto macroeconomico peggiore delle attese, le stime di redditività potrebbero essere ridotte quantomeno nel breve termine

Ad ogni modo il rating buy di fresca assegnazione alle azioni MPS da Jefferies è un endorsement interessante per tutti quegli investitori che hanno un orizzonte di medio termine (2027-2028) anche perchè un prezzo obiettivo così avanzato funge da riferimento per le attese di rialzo. Tuttavia essendo il buy di Jefferies basato sul successo della fusione con Mediobanca, è ovvio che tutto dipenderà dalla capacità di MPS di concretizzare le sinergie promesse e gestire i rischi di implementazione con Piazzetta Cuccia.

