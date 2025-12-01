Azioni Monte Paschi - BorsaInside.com

Dopo i due pesanti ribassi rimediati dalle azioni MPS nelle sedute di giovedì e venerdì scorso, qualcuno forse si attendeva per oggi una ripartenza e invece niente di tutto questo si sta vedendo, anzi. A metà giornata le azioni Monte dei Paschi sono sul fondo del Ftse Mib con un calo del 3,3 per cento. Il titolo non è il peggiore del paniere di riferimento di Piazza Affari (c’é Prysmian che fa peggio) e il sentiment generale non è di certo positivo (il Ftse Mib sta lasciando sul parterre poco meno di un punto percentuale), tuttavia il rosso di Monte Paschi è preoccupante perchè è la dimostrazione che l’incertezza innescata dall’inchiesta della procura della Repubblica di Milano sulla scalata a Mediobanca continua ad essere alta.

I più ottimisti pensavano che il sell sulle azioni MPS sarebbe rientrato nel giro di un paio di sedute ma, stando alla situazione che si vede in borsa oggi, così non è stato. Intendiamoci perchè ciò non significa che abbiano ragione a prescindere i trader più pessimisti (per intendersi coloro i quali sono addirittura arrivati a pensare che l’inchiesta di Milano possa mettere a rischio l’integrazione con Piazzetta Cuccia). La verità, come spesso accade, è nel mezzo ed è che la situazione è in costante evoluzione. Ora, come sempre accade quando di mezzo ci sono inchieste giudiziarie, la volatilità sul titolo sarà destinata a restare alta. Insomma tanto materiale per i trader con un approccio più speculativo.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Azioni MPS in forte calo su base settimanale

Con tre pesanti ribassi consecutivi di fila sulle azioni MPS, i segni della tensione iniziano a vedersi anche sulle valutazioni settimanali. Gli attuali prezzi di Monte Paschi sono più bassi del 6 per cento rispetto a una settimana fa. Resiste, ma iniziato anche lui ad assottigliarsi, il verde su base mensile che, con gli ultimi aggiornamenti, è ora pari al 4 per cento. Per adesso, invece, non ci sono grandi impatti sulla prestazione annuale che resta in verde a doppia cifra: +17 per cento il rialzo. In questa situazione è normale chiedersi se sul titolo, a seguito dell’inchiesta milanese, siano in atto realizzi causati dal rally messo a segno da inizio anno (e in tal caso il catalyst sarebbe poco di più di un semplice assist) oppure se ci sia vera paura.

Le ultime novità dell’inchiesta sulla salita di MPS in Mediobanca

Dopo il terremoto dello scorso fine settimana, non ci sono novità di peso nell’inchiesta sulla scalata MPS. Gli unici aggiornamenti riguardano quanto riportato da fonti giudiziarie secondo cui sia la Consob e la Bce avrebbero ricevuto una dettagliata relazione dalla procura di Milano nei giorni precedenti gli ultimi sequestri effettuati nell’ambito dell’indagine. Entrambe le autorità di vigilanza sono state informate tempestivamente di tutte le attività di indagine e quindi c’è stata una stretta interlocuzione in tutti questi mesi tra gli stessi investigatori e le autorità che vigilano sulla borsa e le banche.

Ricordiamo che secondo la tesi dei magistrati ci sarebbe stato un accordo segreto tra i vertici di MPS (ad Lovaglio), quelli di Delfin e quelli di Caltagirione, il cu obiettivo non era tanto l’integrazione industriale tra Monte dei Paschi e Mediobanca ma il controllo di Generali, primo obiettivo dell’asse di potere. Secondo i magistrati sarebbero state deliberatamente aggirate le regole sulla trasparenza nei confronti del mercato.

Più nel dettaglio, nei decreti che poi hanno portato alle perquisizioni, viene messo in evidenza un proprio tentativo di dirigere tutto dall’alto pilotando la dismissione di gran parte della quota in mano al MEF in modo tale da spianare la strada all’ingresso di Delfin e Caltagirone nel capitale della banca toscana.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

I reati ipotizzati sono aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza. Ipotesi di reato che farebbe intendere solo una cosa: tutta la scalata è stata gestita senza le comunicazioni e la trasparenza pretese dal mercato. Da qui la paura degli investitori che, anche oggi, continuano a vendere azioni MPS in modo massiccio.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com