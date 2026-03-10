Azioni Monte Paschi - BorsaInside.com

Le azioni MPS tornano protagoniste a Piazza Affari con un deciso rimbalzo. Dopo circa un’ora dall’apertura degli scambi, il titolo della banca senese registra infatti un rialzo del 5,1% a quota 7,4 euro, imponendosi tra le migliori performance del Ftse Mib nella seduta odierna. Un recupero significativo che arriva dopo una fase particolarmente difficile per il comparto bancario e per il titolo in particolare.

Il segnale positivo di oggi arriva dopo sette sedute consecutive in rosso, una sequenza che aveva pesantemente penalizzato la capitalizzazione dell’istituto toscano. Nonostante il rimbalzo odierno, lo scotto delle vendite resta evidente: su base mensile il titolo segna ancora un ribasso di circa il 18%, segno di quanto il sentiment degli investitori sia stato messo alla prova nelle ultime settimane.

Il recupero di oggi si inserisce in un più ampio movimento di rimbalzo del settore bancario europeo. Negli ultimi giorni gli istituti di credito erano stati tra i più colpiti dalle vendite sui mercati azionari, con prese di profitto e timori geopolitici che avevano spinto molti investitori a ridurre l’esposizione sul comparto finanziario.

La seduta attuale segna quindi una fase di recupero tecnico, favorita anche da un miglioramento del contesto geopolitico internazionale.

Il fattore geopolitico: le aperture di Trump sulla pace con l’Iran

Uno dei principali catalizzatori del rimbalzo del settore bancario, e quindi anche delle azioni Monte dei Paschi di Siena, arriva dal fronte geopolitico. I mercati stanno infatti reagendo positivamente alle aperture dell’ex presidente statunitense Donald Trump verso un possibile scenario di pace con l’Iran.

Le tensioni internazionali delle ultime settimane avevano alimentato un clima di avversione al rischio, penalizzando soprattutto i titoli ciclici e il comparto finanziario. Le banche, in particolare, sono spesso tra i settori più sensibili ai cambiamenti del sentiment degli investitori perché fortemente correlate all’andamento dell’economia e alla stabilità dei mercati finanziari.

Con il parziale allentamento delle tensioni geopolitiche, gli investitori stanno tornando a guardare con maggiore fiducia al settore bancario europeo. Questo ha favorito un movimento di ricoperture e acquisti selettivi, che ha sostenuto il rimbalzo di diversi titoli del comparto. In questo contesto MPS emerge tra i migliori performer del listino principale italiano, grazie anche alla forte volatilità che caratterizza storicamente il titolo.

Va ricordato che nelle fasi di tensione internazionale i titoli bancari tendono a subire vendite più accentuate rispetto ad altri settori, proprio perché sono percepiti come più esposti al ciclo economico e ai rischi sistemici. Il recupero odierno riflette quindi anche un ripristino della propensione al rischio da parte degli investitori istituzionali.

Il peso delle vicende societarie: Lovaglio fuori dalla lista del CdA

Oltre al contesto di mercato, il recente scivolone delle azioni MPS è stato amplificato anche da fattori interni alla governance della banca. Uno degli elementi che ha contribuito alla pressione sul titolo è stata l’esclusione dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio dalla lista del futuro consiglio di amministrazione.

La notizia aveva generato interrogativi tra gli investitori riguardo alla continuità strategica dell’istituto. Lovaglio è infatti considerato uno degli artefici del percorso di risanamento e rilancio della banca negli ultimi anni.

Alle tensioni interne si sono aggiunte anche le interlocuzioni tra il cda di Siena e la Banca Centrale Europea sul tema della governance. In una comunicazione indirizzata alla banca, l’autorità di vigilanza avrebbe ricordato come la scelta dell’amministratore delegato rientri nelle prerogative della società, sottolineando tuttavia l’importanza che il piano industriale approvato dal consiglio il 26 febbraio non venga compromesso da eventuali cambiamenti al vertice.

Questo piano, che include anche il progetto di integrazione con Mediobanca, rappresenta uno degli elementi chiave della strategia futura dell’istituto. Proprio per questo il mercato guarda con attenzione agli sviluppi della governance e alle decisioni che verranno prese nelle prossime settimane.

Attesa per i concambi con Mediobanca

Oltre al recupero tecnico e al miglioramento del sentiment sul settore bancario, le azioni MPS beneficiano anche dell’attenzione del mercato verso un appuntamento societario importante: la definizione dei concambi nell’operazione di integrazione con Mediobanca.

I consigli di amministrazione delle due banche sono chiamati a esprimersi su questo passaggio cruciale, che rappresenta uno degli snodi principali del progetto di fusione destinato a ridefinire gli equilibri del sistema bancario italiano. Secondo le indicazioni che circolano tra gli analisti, la decisione dovrebbe muoversi nel segno della continuità con il piano industriale elaborato sotto la guida di Lovaglio.

L’operazione dovrebbe avvenire con un rapporto di concambio a premio, anche se il livello preciso resta oggetto di valutazione. Il rapporto originario dell’offerta pubblica di scambio dello scorso settembre prevedeva 2,53 azioni MPS per ogni azione Mediobanca, ma l’evoluzione delle quotazioni negli ultimi mesi ha ridotto la distanza tra i due titoli.

Per questo motivo diversi osservatori ritengono più realistico un concambio compreso tra 2,35 e 2,40 azioni MPS per ogni azione Mediobanca, una stima che rifletterebbe meglio i valori di mercato attuali dopo il pagamento dei dividendi.

L’esito di queste decisioni sarà determinante per delineare il futuro assetto del gruppo. Il nuovo amministratore delegato di MPS, che verrà scelto nell’assemblea prevista per il 15 aprile, dovrebbe comunque muoversi in continuità con il piano strategico esistente, apportando eventualmente solo modifiche marginali.

Nel frattempo il mercato osserva con attenzione anche le mosse dello stesso Lovaglio, che secondo alcune indiscrezioni starebbe valutando la possibilità di presentare una lista di minoranza insieme all’industriale Giorgio Girondi e alla famiglia Tortora, già azionista di Mediobanca.

In questo contesto ricco di variabili, tra rimbalzo tecnico, evoluzione geopolitica e partite societarie ancora aperte, il recupero odierno delle azioni MPS rappresenta un primo segnale di stabilizzazione.

