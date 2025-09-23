Azioni MPS - BorsaInside.com

Subito vendite copiose sulle azioni Mediobanca in apertura di contrattazioni (-2,5 per cento a 20,3 euro) mentre le azioni MPS registrano una progressione dell’1,1 per cento a quota 8,02 euro. L’andamento antitetico delle due quotate è probabilmente la rappresentazione migliore di quello che potrebbe essere il giudizio finale degli investitori rispetto all’OPAS lanciata da Rocca Salimbeni su Piazzetta Cuccia. Monte Paschi viene premiata per il risultato raggiunto mentre Mediobanca (o quel che ne resterà) subisce le conseguenze della scalata della quotata toscana.

Il risultato è appunto nei numeri di oggi. Tra l’altro quella in corso non è una giornata come tutte le altre. Ieri infatti si è chiuso periodo di riapertura dei termini relativo all‘offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria promossa sulle azioni Mediobanca. Questa mattina, prima dell’apertura degli scambi, c’è stato un aggiornamento sui risultati e, possiamo già anticiparlo, tutto è andato addirittura meglio delle più rosee aspettative (ovviamente dal punto di vista di Siena).

Questo timing degli eventi ci lascia pensare che la reazione divergente delle due quotate in borsa sia scaturita proprio in scia alla diffusione dei dati finali sull’OPAS. Ora gli investitori sanno tutto. Sanno come è andata e sanno anche che la strategia tenuta dal management di Mediobanca fin dall’inizio dell’operazione non ha avuto l’esito sperato visto che Monte dei Paschi, senza fare tanti giri di parole, ha praticamente stravinto.

Come è andata la riapertura dell’OPAS MPS sulle azioni Mediobanca

Si è chiuso il periodo di riapertura dei termini dell’offerta pubblica di acquisto e scambio totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulle azioni di Mediobanca. I dati provvisori indicano un’adesione significativa ben superiore anche alle stime più ottimistiche: con oltre 195 milioni di titoli portati in adesione, corrispondenti a circa il 24 per cento del capitale sociale e al 23,6 per cento delle azioni oggetto dell’offerta, MPS ha ulteriormente incrementato il suo controllo su Piazzetta Cuccia.

Considerando anche le 31.996 azioni già detenute direttamente da MPS e le oltre 506 milioni di azioni raccolte durante il primo periodo di adesione, il gruppo senese andrà a detenere nel complesso 702.142.480 azioni, pari a circa l’86,3 per cento del capitale di Mediobanca. Non è necessario essere degli esperti di finanza per capire che si tratta di una quota che va a rafforzare ulteriormente il controllo dell’istituto sul capitale di Piazzetta Cuccia, pur senza arrivare ai livelli necessari per un delisting. Infatti, Banca MPS ha confermato che le azioni di Mediobanca continueranno a essere negoziate su Piazza Affari, garantendo liquidità agli investitori.

Per quanto riguarda il corrispettivo per gli azionisti che hanno aderito all’offerta, esso rimane invariato rispetto ai termini iniziali. Ogni azione Mediobanca portata in adesione darà diritto a 2,533 azioni di nuova emissione di Banca MPS nell’ambito dell’aumento di capitale collegato all’operazione, oltre a un pagamento in denaro pari a 0,9 euro per azione. L’istituto ha fissato la data di pagamento del corrispettivo al 29 settembre 2025, completando così la fase finale dell’offerta.

Il risultato messo a segno nell’ambito della riapertura dei termini dell’OPAS si può considerare un passo strategico per Banca MPS, che consolida la propria posizione in Mediobanca senza modificare la quotazione in borsa. Lato investitori, ricordiamo che l’offerta di acquisto e scambio era stata strutturata da Siena in modo da combinare azioni di nuova emissione e liquidità immediata, fornendo agli azionisti aderenti un mix tra partecipazione al capitale di MPS e rendimento monetario. Offerta che, a conti fatti, si è rivelata vincente.

Inutile dire che alla luce di questi risultati cumulati, il Monte dei Paschi va a rafforzare la propria presenza nel capitale di Mediobanca. Non solo ma la banca toscana, forte del risultato raggiunto, conferma anche la sua intenzione di mantenere un ruolo di primo piano nel panorama bancario nazionale.

L’assenza di delisting delle azioni Mediobanca, garantirà invece la continuità della negoziazione delle azioni nella massima tutela della trasparenza verso il mercato.

