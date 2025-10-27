Azioni Monte dei Paschi - BorsaInside.com

Sono le azioni MPS le uniche protagoniste della prima seduta settimanale di scambi. La quotata senese, ben comprata fin dal primo minuto di contrattazioni, ha allargando il suo verde in modo progressivo tanto da arrivare a guadagnare oltre il 3,5 per cento a 7,33 euro a metà mattinata. Lo stacco rispetto al verde del Ftse Mib (fin qui pari allo 0,6 per cento) è enorme. La dinamica positiva che caratterizza il settore bancario (tra i titoli migliori della seduta ci sono Unipol e Poste Italiane) può spiegare fino ad un certo punto il rally delle azioni MPS. In realtà, un verde così robusto, è segnale della presenza di driver rialzisti domestici in atto.

Prima di analizzare quali sono i motivi alla base della corsa a comprare azioni Monte dei Paschi, ci preme evidenziare che proprio grazie al rialzo odierno la banca senese riduce il rosso dell’ultimo mese al 3 per cento e allarga il rialzo accumulato da inizio anno ad oltre il 9 per cento.

Cosa sta succedendo alle azioni MPS: i motivi del rally

Il movimento rialzista in atto sulle azioni MPS riflette una serie di valutazioni positive da parte degli analisti sempre più convinti che quello del gruppo toscano sia un caso di riposizionamento strategico con prospettive di rendimento interessanti nel medio periodo.

In questo contesto tra le case d’investimento più ottimiste spicca Deutsche Bank, che mantiene sul titolo della banca toscana rating buy e target price a 9,30 euro, intravedendo un potenziale di rialzo superiore al 25 per cento rispetto a quelli che sono i livelli attuali. Secondo la banca tedesca, le implicazioni dell’accordo con Mediobanca non sono ancora pienamente riflesse nelle quotazioni e potrebbero rappresentare un catalizzatore importante nei prossimi trimestri.

Nel loro report gli analisti di Deutsche Bank fanno riferimento a un forte potenziale strutturale per MPS prevedendo rendimenti sul capitale attorno al 14,7 per cento entro il 2028. Da Deutsche Bank focus anche sul robusto buffer patrimoniale di MPS (di fatto uno dei più alti in Europa) e sul rapporto prezzo/utili (P/E) stimato a 7,4x per il 2028. Questo secondo target, in particolare, appare subito interessante per una categoria ben precisa di investitori: quelli pazienti e orientati al valore.

Sul fronte della remunerazione, le previsioni di dividendo per azione MPS di Deutsche Bank restano caute nel breve, con stime inferiori al consenso per il 2025-2026, ma superiori del 3 per cento e dell’11 per cento per il 2027 e 2028.

Analizzando poi l’operazione con Mediobanca, gli esperti tedeschi hanno riconosciuto in essa un punto di svolta per entrambe le realtà con MPS che potrà beneficiare di un rafforzamento della componente di private banking e gestione patrimoniale, ampliando così il proprio perimetro operativo.

Per la cronaca, l’assemblea degli azionisti di Piazzetta Cuccia, in programma domani, andrà a segnare un momento simbolico di transizione manageriale, con l’uscita di Alberto Nagel e l’avvio di una nuova fase che vedrà proprio MPS in posizione di crescente influenza.Accanto alla valutazione positiva espressa da Deutsche Bank, altro fattore che potrebbe pesare tanto sull’andamento odierno del titolo riguarda le indiscrezioni di stampa sulle discussioni tra gli azionisti in merito al rinnovo del CdA della banca toscana in programma per aprile 2026. L’attesa è ancora lunga ma gli azionisti di maggioranza Delfin (con il 17,5% del capitale) e Caltagirone (con il 10,2%), non sembrano pensarla allo stesso modo. In particolare mentre Delfin (e il Tesoro son il suo 4,8 per cento residuo) vorrebbero confermare Lovaglio come amministratore delegato mentre Caltagirone punterebbe a dare discontinuità. La partita, quindi, è di fatto già aperta e ciò ragionando in prospettiva, potrebbe significare una discreta volatilità sul titolo.

Più potenziale di upside sulle azioni MPS secondo BNP Paribas

In merito alle valutazioni degli analisti, va evidenziata anche la presa di posizione di BNP Paribas. Gli esperti francesi hanno confermato il potenziale di crescita del gruppo alzando il target price a 10,6 euro, valore molto più alto delle attuali quotazioni del titolo (di conseguenza c’è forte potenziale di rialzo). In un contesto di solida redditività, efficienza operativa migliorata e distribuzione di capitale crescente, MPS gli esperti francesi vedono nella banca toscana una scommessa credibile sul consolidamento del settore bancario italiano.

Cosa fare con le azioni Monte dei Paschi?

Per gli investitori il messaggio che arriva dalle valutazioni di Deutsche Bank e BNP Paribas è molto chiaro: al di là delle differenze sul target dei prezzi, MPS non è più solo un titolo di ristrutturazione, ma si può considerare una opportunità di investimento con fondamentali in miglioramento e una traiettoria di medio periodo sempre più interessante. Questo ovviamente in una logica di lungo periodo mentre nel breve è soprattutto al quadro tecnico che sarebbe il caso dare uno sguardo.

Grazie al rally di oggi il titolo si è portato a ridosso della resistenza a quota 7,76 euro. Il massimo intraday della giornata è stato raggiunto a 7,35 euro e quindi ci potrebbe essere ancora spazio di crescita. Il supporto più imminente è invece poco sotto ai 7 euro.

