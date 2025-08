Semestrale MPS - BorsaInside.com

Neppure il tempo di aprire le contrattazioni e già le azioni Monte dei Paschi si prendono la scena. Il titolo della banca senese, infatti, è immediatamente salito in cattedra con una progressione dell’1,9 per cento a 7,62 euro. Netta la distanza rispetto all’andamento generale del Ftse Mib che registra un rialzo di appena lo 0,4 per cento. A fare meglio della banca toscana è solo BPER Banca che avanza di oltre 2 punti percentuali. In entrambi i casi c’è un catalizzatore ben preciso alla base della tendenza al rialzo: la pubblicazione dei conti del primo semestre 2025. Considerando quella che è la reazione del mercato è evidente che ci sia un apprezzamento per i risultati conseguiti (almeno in prima battuta). In questo articolo concentreremo l’attenzione sui risultati della banca toscana per provare a capire quali possano essere le ragioni alla base del rialzo.

Tra l'altro, dal punto di vista grafico, la progressione in atto sulle azioni MPS permette alla quotata di consolidare il suo rialzo mensile portandolo all'8 per cento e quello da inizio anno che si aggiorna al 13 per cento. Monte dei Paschi, quindi, forte dei conti trimestrali allunga ancora.

I conti del primo semestre 2025 di MPS in dettaglio

Andiamo allora a caccia degli aspetti della trimestrale di Monte dei Paschi che più di tutti stanno piacendo agli investitori che comprano.

MPN ha chiuso il primo semestre del 2025 con un utile netto di 892,4 milioni di euro, in calo rispetto agli 1,16 miliardi registrati nello stesso periodo dell’anno precedente. Da Siena la precisazione che il confronto risente dell’effetto straordinario del 2024 legato alla rivalutazione delle attività fiscali differite (DTA), generata dall’aggiornamento delle proiezioni reddituali incluse nel Piano Industriale 2024–2028 della banca toscana.

Nel periodo gennaio-giugno 2025, il margine di intermediazione primario si è attestato a 1,9 miliardi di euro, registrando una lieve flessione dello 0,6% rispetto ai 1,91 miliardi dello stesso semestre dell’anno precedente. Il calo è da attribuire principalmente alla riduzione del margine di interesse, sceso a 1,09 miliardi (-6,7% su base annua), penalizzato dall’andamento dei tassi, solo in parte compensato dalla riduzione degli interessi passivi.

Di segno opposto la dinamica delle commissioni nette, che invece al termine del primo semestre 2025 hanno evidenziato un progresso del 9,1%, raggiungendo 802,5 milioni di euro.

Grazie alla buona performance delle commissioni, i ricavi complessivi della banca toscana sono cresciuti dell’1,1% su base annua, toccando quota 2,05 miliardi di euro.

Scendendo nel conto economico, il risultato operativo netto ha registrato un incremento del 4,3%, salendo a 936,1 milioni di euro, rispetto agli 897,1 milioni del primo semestre 2024. Di conseguenza l’indice di efficienza cost/income si è mantenuto stabile al 45,9%, in lieve miglioramento rispetto al 46% del periodo precedente.

Sul fronte dell’utile ante imposte, il gruppo Monte dei Paschi ha conseguito una crescita significativa del 21,4%, raggiungendo 856,8 milioni di euro.

Per quello che riguarda finanziamenti e crediti deteriorati, i primi alla data del 30 giugno risultavano pari a a 80,5 miliardi di euro, in aumento di 1,9 miliardi rispetto al trimestre precedente mentre le esposizioni deteriorate lorde risultavano in calo a 3,5 miliardi di euro, con una riduzione di 100 milioni rispetto a marzo 2025.

Per finire, i coefficienti patrimoniali hanno confermato la solidità del gruppo con il Common Equity Tier 1 ratio (CET1) che al termine del primo semestre 2025 era pari al 19,6% e il Total Capital Ratio che alla stessa data aveva raggiunto il 21,8%.

Nel complesso, quindi, la semestrale di Monte dei Paschi appare imbottita di variazione positive e proprio questo aspetto potrebbe aver accesso l’interesse degli investitori.

Da non tralasciare le potenzialità della sola indicazione fornita da MPS sull’esercizio in corso: la banca toscana ha fissato il target relativo all’utile ante imposte ad oltre 1,5 miliardi di euro.

