Classica seduta estiva per la borsa di Milano con il Ftse Mib che ha aperto le contrattazioni sulla parità. Lo scarso movimento in atto sull’azionariato italiano non deve però trarre in inganno perchè, in realtà, non mancano gli spunti operativi sia sui titoli al rialzo che su quelli al ribasso. Tra le quotate su cui si stanno concentrando gli acquisti c’è Monte dei Paschi. Il titolo della banca senese sta avanzando del di oltre un punto percentuale portandosi a ridosso dei 7 euro. A fare meglio di MPS è solo Generali. Considerando l’andamento piatto dell’indice principale di Piazza Affari è palese che ci siano dei motivi domestici alla base degli acquisti sulla banca toscana.

In questo articolo focalizzeremo l’attenzione proprio sulle ragioni alla base del rialzo. Tra l’altro, e questo lo si può vedere anche dal grafico in basso, la progressione in atto nella seduta di oggi, per quanto frazionale, permette alla banca toscana di ridurre al 4 per cento il passivo accumulato nell’ultimo mese e di portare il verde accumulato da inizio anno al 4,22 per cento (attenzione a non farsi trarre in inganno da questi numeri perchè stiamo sempre parlando di una quotata salita del 40 per cento rispetto a un anno fa).

Cosa c’è dietro al rialzo delle quotazioni di Monte dei Paschi

Dopo il via libera della Consob all’Offerta Pubblica di Scambio lanciata da MPS sulle azioni Mediobanca, oramai è solo questione di giorni per lo start dell’operazione. Il periodo di adesione avrà infatti inizio il 14 luglio e terminerà l’8 settembre 2025. Ricordiamo che il corrispettivo messo sul piatto da Monte dei Paschi per ogni azione Mediobanca portata in adesione all’OPS è pari a 2,533 azioni ordinarie della banca toscana di nuova emissione.

In occasione del via libera della Consob al documento, Monte dei Paschi ha ricordato che il periodo di adesione potrà essere riaperto per ulteriori cinque giorni di borsa aperta e precisamente (salvo proroghe del periodo di adesione) per le sedute del 16, 17, 18, 19 e 22 settembre 2025.

Proprio in vista dell’avvio dell’offerta, Monte dei Paschi ha incassato una valutazione favorevole da parte degli analisti di Fitch. Vien da pensare che l’upgrade dell’agenzia internazionale possa essere alla base della progressione in atto oggi sul titolo.

Le prospettive di Fitch sulle azioni Monte dei Paschi

Nel dettaglio, l’agenzia ha migliorato i rating di Banca MPS, portando in area investment grade il long-term issuer default rating (IDR) da “BB+” a “BBB-” e il viability rating da “bb+” a “bbb-“. A seguito dell’upgrade l’outlook è quindi passato a stabile.

Nella loro nota gli esperti dell’agenzia hanno affermato che il miglioramento dei rating è da considerarsi un effetto della crescita strutturale conseguita dall’istituto senese fino ad ora nel rilancio del modello di business e del franchise, nell’ambito di un solido profilo di rischio, con la crescita sia nell’attività di banca commerciale tradizionale che nella distribuzione di prodotti di Wealth Management e assicurativi, con un conseguente miglior mix dei ricavi.

Al tempo stesso l’upgrade dei rating riflette anche i livelli di capitale, ampiamente al di sopra dei requisiti regolamentari, e l’adeguatezza del profilo di funding e liquidità grazie alla stabilità dei depositi e all’accesso al mercato istituzionale.

L’investment grade assegnato, inoltre, tiene conto del fatto che, secondo Fitch, gli impatti sul capitale e i rischi di esecuzione dell’acquisizione di Mediobanca sarebbero gestibili e coerenti con il rating, anche grazie all’accelerazione nel rafforzamento dell’attività di Wealth Management e Consumer finance e all’ampliamento delle aree di attività rivolte alle PMI attraverso la divisione CIB di Mediobanca. Per finire Fitch ha anche messo in evidenza che i rischi di esecuzione potrebbero essere più elevati rispetto a quanto previsto.

A parte quest’ultima parte della valutazione, per il resto dagli analisti internazionali sembra arrivare una iniezione di fiducia in vista dell’avvio dell’OPS su Piazzetta Cuccia. Non solo ma le stesse indicazioni pessimistiche espresse dal numero uno di Mediobanca, Nagel, nei giorni scorsi relativamente proprio alla proposta di Monte dei Paschi, sembrano essere ridimensionate.

Insomma adottando come punto di vista la rassicurazione di Fitch, le prospettive sull’OPS di MPS sembrano essere decisamente più ottimistiche. Un nuovo elemento di cui i trader dovrebbero tenere conto prima di andarsi a posizionare sulle azioni della banca toscana, ora anche con i CFD.

