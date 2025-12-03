Azioni Monte dei Paschi - BorsaInside.com

Secondo quanto riportato da alcune testate giornalistiche nazionali, nella giornata di giovedì dovrebbe tenersi un Consiglio di Amministrazione dell’istituto senese. Durante la riunione, l’Amministratore Delegato Luigi Lovaglio aggiornerà il board in merito alla vicenda giudiziaria che lo riguarda. L’indagine milanese vede coinvolto il manager con ipotesi di reato relative alla manipolazione del mercato e all’ostacolo all’attività di vigilanza degli organi di controllo, nel contesto dell’operazione che ha interessato Mediobanca.

Requisiti patrimoniali ampiamente soddisfatti

La banca ha comunicato ufficialmente di aver ricevuto dalla Banca Centrale Europea le indicazioni sui requisiti minimi di capitale che dovranno essere rispettati a partire dal primo dicembre di quest’anno. I parametri richiesti dall’autorità di vigilanza risultano già ampiamente soddisfatti dall’istituto toscano, che si presenta quindi con margini di sicurezza significativi rispetto alle soglie imposte.

Solidità patrimoniale confermata dai numeri di settembre

I dati al 30 settembre scorso confermano la robustezza della struttura patrimoniale di Monte dei Paschi. Il Common Equity Tier 1 ratio fully loaded si attesta al 16,9%, risultando superiore di quasi otto punti percentuali rispetto al requisito minimo fissato dalla BCE al 9,01%. Anche il Total Capital ratio si posiziona su livelli confortevoli al 19,3%, superando di quasi sei punti percentuali la soglia del 13,47% richiesta dall’autorità di vigilanza europea.

