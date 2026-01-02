Azioni Monte dei Paschi - BorsaInside.com

Il nuovo anno di Piazza Affari riparte nello stesso modo in cui era finito quello vecchio: nel segno di Monte dei Paschi. La quotata senese dopo essere stata protagonista nell’ultima seduta del 2025, quella di venerdì 30 dicembre essendo la borsa Milano rimasta chiusa sia il 31 che l’1 gennaio, sta dettando il ritmo degli scambi anche della prima sessione del 2026. Dopo circa mezzora dall’avvio delle contrattazioni, infatti, la banca toscana avanza del 3,15 per cento contro un Ftse Mib che, non ancora sazio del record dello scorso anno, registra anche oggi un verde dello 0,64 per cento. Nella lista delle migliori quotate dell’ultima di ottava, alle spalle di Monte dei Paschi, ci sono due altri titoli che, stando alle previsioni di inizio anno, hanno tutte le carte in regola per essere tra i protagonisti del 2026: Fincantieri e Saipem.

L’attenzione in questo articolo andiamo a porla sulle azioni MPS e questo non solo perchè si tratta, almeno fino ad ora, delle migliori della prima sessione del 2026, ma anche perchè sono le sole ad avere già una buona carta da giocare. Un assist ben preciso sta infatti guidando i forti acquisti su Monte dei Paschi: la convocazione dell’assemblea straordinaria che dovrà procedere alla modifica dello statuto. Ebbene l’anno inizia con la definizione di una data precisa per questo evento determinante per il futuro della banca toscana e soprattutto per l’aggregazione con Mediobanca.

Focus sull’assemblea straordinaria di MPS

Il presidente del consiglio di amministrazione di MPS, Nicola Maione, ha disposto la convocazione dell’assemblea straordinaria degli azionisti per il prossimo 4 febbraio 2026, in unica chiamata. L’incontro rappresenta un passaggio rilevante nella strategia di rafforzamento della governance dell’istituto senese.

Al centro dell’ordine del giorno figurano diverse proposte di modifica dello statuto, con un impatto diretto sulle regole di funzionamento degli organi sociali e sulla gestione degli utili. In primo luogo, è prevista l’introduzione della facoltà per il consiglio di amministrazione uscente di presentare una propria lista di candidati in occasione del rinnovo dell’organo. Si tratta di una scelta che mira ad ampliare gli strumenti a disposizione della governance in fase di continuità gestionale, allineando MPS a prassi già diffuse nel sistema bancario e societario italiano.

Un secondo capitolo riguarda la disciplina dei mandati degli amministratori. Le proposte in esame prevedono la piena rieleggibilità dei componenti del consiglio, accompagnata dall’eliminazione di specifiche limitazioni oggi previste dallo statuto. In questo contesto si va ad inserire anche l’abrogazione di una disposizione che escludeva l’amministratore delegato dall’applicazione dei limiti massimi di mandato, norma collegata a un articolo che verrebbe integralmente soppresso. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere il quadro regolamentare più lineare e coerente, semplificando il sistema delle regole interne.

Sul fronte patrimoniale, l’assemblea degli azionisti sarà chiamata a esprimersi anche su modifiche relative alla destinazione degli utili. In particolare, la banca propone di ridurre alla soglia minima prevista dalla normativa la quota di risultato d’esercizio da accantonare a riserva legale. Contestualmente, verrebbe eliminata la riserva statutaria, con una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse generate dall’attività caratteristica.

MPS ha precisato che l’efficacia delle modifiche statutarie non dipenderà esclusivamente dall’esito del voto assembleare. Le delibere, infatti, saranno subordinate anche al via libera della Banca Centrale Europea, chiamata a esprimersi nell’ambito delle proprie competenze di vigilanza prudenziale. Solo a seguito dell’approvazione dell’autorità europea le nuove disposizioni potranno entrare pienamente in vigore.

L’assemblea di MPS in programma il prossimo 4 febbraio è chiaramente un appuntamento chiave per il percorso di evoluzione della banca, in un contesto di attenzione crescente alla solidità della governance e alla trasparenza delle regole societarie. Non c’è quindi da stupirsi se, proprio in scia a questo assist, il 2026 sia iniziano nel segno degli acquisti per la banca toscana. L’appeal si vede dai numeri: +19 per cento la performance nell’ultimo mese e +38 per cento quella anno su anno.

