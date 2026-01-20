Azioni Monte Paschi - BorsaInside.com

Il leggero tentativo di rimbalzo messo a segno nella seduta di borsa di ieri dalle azioni Monte dei Paschi, sembra già essere stato archiviato. La banca toscana, infatti, nella sessione di borsa di oggi rimedia un calo dello 0,8 per cento attestandosi a quota 8,84 euro. La prestazione è tutto sommato migliore rispetto a quella di un Ftse Mib che, al contrario, è tutto improntato al ribasso (-1,5 per cento per il paniere di riferimento di Piazza Affari), tuttavia i prezzi si tengono lontani dagli oltre 9,3 euro che erano stati raggiunti nella seduta del 14 gennaio scorso.

E’ dal giorno seguente, infatti, che il titolo toscano appare privo di slancio. Il prezzo di questo cambio di passo è visibile sia nella prestazione dell’ultima settimana (negativa per oltre 5 punti percentuali) che in quella dell’ultimo mese (oramai piatta). Attenzione a non eccedere però con le preoccupazioni perchè stiamo sempre parlando di un titolo che, anno su anno, è in rialzo del 24 per cento.

Non solo ma nuovi spunti potrebbero presto arrivare visto che giovedì è in programma un atteso consiglio di amministrazione. E’ proprio sull’esito del CdA che si stanno concentrando le attese degli analisti.

MPS: attesa per il Cda tra governance e nodo Mediobanca

Come accennato in precedenza, tra gli addetti ai lavori cresce l’attesa per il consiglio di amministrazione di Banca MPS, in programma giovedì 22 gennaio, che avrà sul tavolo temi chiave legati alla governance e al futuro della partecipazione in Mediobanca. L’incontro arriva in un momento di particolare attenzione per il mercato, con gli investitori concentrati sulle decisioni che potrebbero influenzare la strategia e l’assetto del gruppo senese.

Secondo quanto riportato ieri da Reuters, il Ministero dell’Economia e delle Finanze intende sostenere la riconferma di Luigi Lovaglio alla guida di MPS, e non appoggerà liste alternative in vista dell’assemblea di aprile. La posizione del Tesoro trova riscontro nel primo azionista privato, Delfin, che detiene il 17,5% del capitale e conferma il proprio supporto all’attuale amministratore delegato.

Gli analisti di Intermonte hanno commentato positivamente la notizia, sottolineando come la conferma di Lovaglio garantirebbe continuità alla governance e stabilità nella gestione della banca. Secondo gli esperti, che sul titolo vantano rating buy e target price a 11 euro, tra le opzioni in discussione durante il Cda ci potrebbe essere anche il possibile delisting delle partecipazioni minori in Mediobanca, realizzato tramite un aumento di capitale a servizio del concambio. Tale mossa potrebbe offrire maggiore flessibilità nella gestione del gruppo e ottimizzare l’utilizzo del capitale, rafforzando il profilo strategico di MPS nel medio periodo.

Insomma è chiaro che il consiglio di amministrazione di giovedì sarà un passaggio cruciale per delineare il percorso della banca toscana nonchè per confermare le leadership chiave e definire gli strumenti attraverso cui consolidare il controllo su Mediobanca. Tutta una serie di questioni che potrebbero avere un impatto significativo sulla fiducia degli investitori e quindi sull’andamento del titolo. Ecco perchè chi ha intenzione di investire sulle azioni della banca toscana dovrebbe tenere d’occhio questo fronte.

Altra data chiave per MPS sarà il 4 febbraio 2026

A proposito di date calde, anche l’assemblea straordinaria di Banca MPS, prevista per il 4 febbraio, potrebbero essere un momento cruciale per il futuro del gruppo senese. I soci saranno chiamati a deliberare su modifiche statutarie significative, volte ad allineare la governance della banca alle prassi dei principali gruppi bancari quotati.

Tra le principali novità, l’assemblea valuterà l’introduzione della possibilità per il consiglio uscente di presentare una propria lista per il rinnovo del board, un meccanismo che dovrebbe garantire continuità nella gestione e stabilità operativa. Le modifiche riguardano inoltre mandati e criteri di rieleggibilità dei vertici, la nomina degli organi societari e le politiche di remunerazione, con l’obiettivo di rafforzare l’efficienza del management e la competitività del gruppo.

Sul piano patrimoniale, le revisioni statutarie potrebbero tradursi in una maggiore flessibilità nella gestione degli utili, aprendo la strada a un possibile aumento della capacità di distribuzione dei dividendi agli azionisti, sempre subordinato al via libera della BCE.

Dopo il CdA del 22 gennaio quindi, sarà l’assemblea del 4 febbraio l’altra daca calda per posizionarsi sulla quotata toscana.

