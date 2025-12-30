Azioni Monte dei Paschi - BorsaInside.com

Ci sono buone probabilità che le azioni Monte dei Paschi possano mandare in archivio l’ultima seduta del 2025 (la borsa di Milano domani 31 dicembre sarà chiusa per festività), registrando la migliore progressione sul Ftse Mib. Mentre è in corso la scrittura dell’articolo, infatti, la quotata toscana segna un rialzo del 2,6 per cento a 9,12 euro contro un paniere di riferimento che limita il verde all’1 per cento. Alle spalle della banca senese ci sono una trafila di titoli del settore bancario, da Unicredit a Mediobanca passando per BPER Banca, quasi a simbolo del ruolo avuto dalle banche nella dinamica fortemente positiva che ha caratterizzato il Ftse Mib nel 2025. Insomma il paniere di riferimento di Piazza Affari sembra proprio essere intenzionato a chiudere l’anno nello stesso modo con cui lo aveva aperto ossia nel segno della banche.

In questo articolo ci interessa però solo MPS visto che, grazie al forte rialzo nell’ultima seduta dell’anno, ora il verde accumulato nell’ultimo mese è superiore all’11 per cento (+37 per cento, invece, il rialzo registrato nel 2025) ma soprattutto vengono scacciati definitivamente i timori su un possibile ripiego della banca in scia all’inchiesta della procura di Milano sulla scalata a Mediobanca. Come ricorderanno certamente gli investitori più attenti, nell’immediatezza delle notizie giudiziarie, le azioni MPS avevano subito il colpo. Il fatto però che dicembre sia avviato ad una conclusione in verde è la dimostrazione che il clima, a mente fredda, è tornato ad essere disteso.

Perchè le azioni MPS sono ben comprate nell’ultima seduta dell’anno?

Il settore bancario sembra proprio essere ispirato positivamente nell’ultima seduta del 2025 e questo è un chiaro elemento che condiziona positivamente MPS. Ma c’è anche dell’altro alla base del rally in atto sulla quotata toscana. Il mercato sembra infatti scontare le attese per il possibile via libera della Banca Centrale Europea (BCE) alle modifiche statutarie della banca toscana. Stando a indiscrezioni di fine anno, Francoforte sarebbe pronta ad autorizzare le revisioni che erano state approvate dal consiglio di amministrazione di MPS nella riunione dello scorso 24 dicembre. Si tratta di norme che prevedono la lista del consiglio di amministrazione per il rinnovo dell’organo di governo e la rimozione del limite dei tre mandati per i membri del consiglio.

Le modifiche hanno dovuto tener conto delle indicazioni dell’Autorità di Vigilanza, che ha richiesto e ottenuto l’eliminazione del cosiddetto principio di residualità dalla bozza iniziale. Secondo fonti finanziarie, il via libera dell’EuroTower, a questo punto, sarebbe quasi una formalità e non ci dovrebbero essere sorprese.

E infatti, proprio perchè il passaggio appare scontato, in preparazione dell’assemblea straordinaria necessaria per approvare le revisioni statutarie, il cda di MPS, ha già delegato il presidente Nicola Maione a convocare l’assemblea non appena ricevuto il via libera della stessa BCE.

Obiettivo dei vertici della banca è sottoporre le modifiche al voto dei soci entro i primi giorni di febbraio, così da rispettare i tempi di presentazione della lista del cda per l’assemblea di bilancio di metà aprile, che includerà anche il rinnovo del consiglio in scadenza.

La lista del cda diventa quindi cruciale, considerando che i due maggiori soci privati, Delfin e Caltagirone, non possono presentare una lista di maggioranza. L’introduzione della lista andrebbe quindi a garantire un processo di nomina equilibrato e conforme alle nuove regole statutarie.

Per gli investitori tutti questi movimenti sarebbero altrettanti segnali di stabilità e trasparenza nella governance e quindi fattori che sono in grado di rafforzare la stessa fiducia del mercato sul titolo. Da qui i forti acquisti in atto oggi sul titolo.

