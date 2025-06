Azioni MPS target price - BorsaInside.com

Segno positivo per le azioni Monte dei Paschi nella prima seduta settimanale. La quotata senese evidenzia un rialzo dello 0,4 per cento a 7,32 euro nonostante la situazione poco dinamica in atto sul Ftse Mib ma soprattutto nonostante le notizie negative che sono arrivate dal fronte giudiziario. Di queste parleremo tra poco, per adesso concentriamo la nostra attenzione sul grafico. Grazie alla leggera progressione di oggi, Monte dei Paschi riduce il ribasso dell’ultimo mese a poco più del 4 per cento.

Il rosso presente nel raffronto mensile non deve però allarmare visto che stiamo parlando di una quotata che, solo nell’ultimo anno, si è apprezzata del 50 per cento. Se mai, quindi, il rischio di MPS è all’opposto ossia la possibilità che proprio a causa del rally fin qui condotto, lo spazio per un ulteriore apprezzamento possa essersi compresso. A differenza di tanti altri casi in cui questa evenienza si poteva ritenere poco probabile, nel caso di MPS la situazione è più complessa perchè oggettivamente il target prime medio è ad un passo. Vero è che ci sono analisti che vantano ancora oggi prezzi obiettivo più alti delle quotazioni attuali, tuttavia ce ne sono anche tanti oramai più bassi dei valori correnti.

Insomma sul fronte previsioni azioni MPS c'è da assumere un approccio molto cauto.

Impatto nullo dalle novità giudiziarie

Come abbiamo accennato in precedenza, le azioni Monte dei Paschi potevano fare i conti con alcune novità potenzialmente negative arrivate dalle aule di tribunale e invece niente di tutto questo è avvenuto quasi a dimostrazione della solidità e dall’affidabilità che la banca toscana è stata in grado di raggiungere. Diciamo che in altri contesti e in altri anni, il titolo avrebbe subito un contraccolpo ma non ora con questa MPS.

Premesso questo in pratica il GUP di Milano ha rinviato a giudizio alcuni ex vertici della banca toscana imputati per le presunte irregolarità nella contabilizzazione dei crediti deteriorati del 2015 e nel primo semestre del 2016. La stessa MPS è immediatamente intervenuta affermando che la decisione odierna non ha alcun impatto di alcuna natura per la banca e questo perchè la vicenda dei crediti deteriorati ha già al suo attivo 18 sentenze civili positive a favore della stessa MPS.

OPS su Mediobanca sempre in primo piano

Qualche novità per MPS è arrivata poi anche dal fronte OPS Mediobanca. Il numero uno della banca toscana si è detto fiducioso circa la possibilità che l’operazione possa avere “adesioni importanti” anche se, in teoria, basterebbe il 50% + una sola azione per usare le Dta e premiare gli investitori.

Secondo Lovaglio, inoltre, non ci sono motivi per cui la Banca Centrale Europea possa arrivare ad imporre una soglia minima di adesione all’offerta anche perchè non lo ha mai fatto con nessuno fino ad ora.

In un ragionamento di economia complessiva, è probabile che gli investitori stiano guardando più a queste rassicurazioni che alle novità giudiziarie e da qui il leggero rialzo del titolo.

Fin dove possono salire i prezzi delle azioni MPS? Le previsioni degli analisti

Come accennato in precedenza, Monte dei Pashi sembra proprio esser cresciuta troppo nel corso dell’ultimo anno per continuare ad avere un trend così positivo. Del resto già nell’ultimo mese il titolo si è iniziato a deprezzare e questo non è un segnale da trascurare.

Attualmente le previsioni su prezzo delle azioni, fissano un target price medio a 7,58 euro. Siamo molto prossimo ai livelli attuali e quindi il potenziale di upside è contratto. Il rating medio invece è outperform ma con tante sfumature. Ad esempio HSBC è buy e di recente ha alzato il target price a 9 euro ma Equita è hold con target price a 7,6 euro. Sulla stessa scia anche Barclays con il suo rating equalwerigt e il prezzo target a 7,7 euro (rivisto al rialzo dal precedente 7,1 euro). Insomma le sfumature sono tante e sarebbero da pesare prima di prendere posizione sia direttamente (comprando azioni MPS reali) che in modo indiretto con i CFD.

