Un solo titolo al comando del Ftse Mib e dirette inseguitrici ben distanziate: è questa la situazione in atto su Monte dei Paschi nelle primissime battute di scambi. La quotata senese sta segnando una progressione del 4,9 per cento a quota 7,8 euro contro un Ftse Mib che avanza di appena lo 0,4 per cento. Grazie proprio al forte verde di oggi, la quotata toscana allarga al 4,3 per cento il verde dell’ultimo mese in un contesto generale che vede i prezzi aumentati del 56 per cento su base annua.

E’ indubbio che nella sessione odierna sia in atto una vera e propria corsa a comprare azioni MPS. Facilmente intuibili anche le ragioni alla base del rally. La banca toscana infatti ha pubblicato nel premarket i conti dei primi nove mesi 2025 ed è lì che bisogna guardare per individuare i punti che più piacciono agli investitori. Forse anche più di quello che si farebbe solitamente visto che si tratta di conti con inclusi pienamente anche i dati patrimoniali di Mediobanca a seguito proprio del consolidamento del processo di integrazione. Attenzione però perchè il contributo economico di Piazzetta Cuccia sarà visibile solo a partire dal quarto trimestre 2025.

Vediamo allora nel dettaglio.

Ricavi stabili e pressione sul margine di interesse

Parliamo di numeri. Nei primi nove mesi dell’esercizio MPS ha registrato un margine primario di 2,82 miliardi di euro, leggermente inferiore (-1,3% per cento) nel raffronto con i 2,86 miliardi dello stesso periodo del 2024. Il margine di interesse si è quindi attestato a 1,64 miliardi, in calo del 7,4 per cento a causa del graduale allentamento dei tassi sul mercato, solo parzialmente compensato dalla riduzione del costo della raccolta.

Le commissioni nette, invece, hanno mostrato una dinamica positiva, salendo dell’8,5 per cento a 1,19 miliardi di euro, In virtù di questa compensazione, i ricavi complessivi del gruppo sono rimasti sostanzialmente stabili, a 3,05 miliardi di euro, in aumento di mezzo punto percentuale rispetto a un anno fa.

Scendendo nel conto economico, il risultato operativo netto ha toccato quota 1,39 miliardi di euro, con un miglioramento del 3,7 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2024. Ancora una volta, quindi, Siena sta mostrando di aver maturato una gestione efficiente dei costi. Il cost/income ratio si è mantenuto su livelli contenuti, pari al 46 per cento, tra i migliori del sistema bancario italiano.

Infine l’utile netto di periodo che si è attestato a 1,37 miliardi di euro, in flessione rispetto agli 1,57 miliardi dello scorso esercizio, complice la normalizzazione del margine di interesse. Nel solo terzo trimestre, la banca ha riportato un utile di 474 milioni, confermando la capacità di generare profitti anche in un contesto di tassi in discesa.

Per Monte Paschi crediti in miglioramento e coperture solide

Sul fronte del credito, al 30 settembre 2025 MPS ha registrato finanziamenti alla clientela per 140,7 miliardi di euro, che si riducono a 80,7 miliardi escludendo Mediobanca, in linea con il trimestre precedente. Le esposizioni deteriorate lorde sono state pari a 4,4 miliardi, di cui 3,2 miliardi al netto del contributo di Mediobanca, in calo rispetto sia a giugno sia a fine 2024. Per finire, le sofferenze nette risultano pari a 1,7 miliardi di euro, con un tasso di copertura del 48,5 per cento, leggermente inferiore al 49,3% registrato tre mesi prima ma ancora su livelli prudenti.

Indicatori patrimoniali in ulteriore rafforzamento per MPS

Lato patrimoniale, i coefficienti patrimoniali della banca toscana hanno confermato l’eccezionale solidità. Al termine del periodo di riferimento, il Common Equity Tier 1 Ratio si è attestato al 16,9 per cento, mentre il Total Capital Ratio è salito fino al 19,3 per cento. In entrambi i casi si tratta di valori che collocano la quotata toscana tra gli istituti più patrimonializzati non solo del sistema Italia ma anche di quello europeo. Una bella trasformazione e per di più nel giro di pochi anni per quella che fino a poco tempo fa era la grande malata del sistema bancario.

Per finire con i conti trimestrali, il patrimonio netto complessivo di MPS a fine periodo di riferimento era pari a 29,1 miliardi di euro, quasi triplicato rispetto agli 11,65 miliardi di fine 2024, grazie proprio al consolidamento di Mediobanca cui abbiamo fatto riferimento ad inizio articolo.

Quali sono le prospettive di MPS: focus sul piano industriale

Guardando avanti, il management senese ha confermato la presentazione del nuovo piano industriale nel primo trimestre 2026, documento che definirà le linee guida della banca per i prossimi anni. L’attenzione sarà rivolta al consolidamento dell’integrazione con Mediobanca, al rafforzamento della redditività ricorrente e alla progressiva ottimizzazione della struttura dei costi. Tre direttrici su cui si potrebbero creare ulteriori occasioni di visibilità per il titolo che i trader potrebbero sfruttare sia in ottica speculativa che con prospettiva medio e lungo termine.

Tornando a presente il dato saliente che emerge dalla trimestrale, è che MPS grazie a una redditività solida, a una qualità del credito in miglioramento e una base patrimoniale rafforzata ha oramai rafforzato la sua fiducia del mercato in una fase di profondo rinnovamento per lo storico istituto senese. E’ questo il motivo dei forti acquisti.

