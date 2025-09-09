Azioni Newprinces - BorsaInside.com

Sul paniere Euronext STAR Milan c’è un titolo che oggi sta regalando grandi soddisfazioni. Si tratta di Newprinces, società attiva nel segmento alimentari, che nella prima ora di scambi è arrivata a guadagnare oltre il 10 per cento arrivando fino a un massimo intraday a 26,15 euro. Successivamente il trend degli acquisti ha rallentato (per modo di dire) ma a metà mattinata il titolo svetta sul suo listino con un balzo di oltre il 6,54 per cento. Numeri importanti ma che quasi passano in secondo piano nel confronto con quelli di lungo termine. Due dati su tutti per cogliere la reale portata della forma di questa quotata: +114 per cento il rialzo nell’ultimo semestre e +108 per cento quello anno su anno. Non serve essere dei grandi esperti dell’azionario italiano per intuire che pochi titoli possono vantare performance di questo tipo.

E allora andiamo a dare un occhio alle ragioni per cui oggi è in atto questa vera e propria corsa a comprare azioni NewPrices che sta proiettando ancora più in alto questa quotata.

C’è la semestrale dietro al rally delle azioni NewPrinces

La stagione delle semestrale di Borsa Italiana è archiviata ma solo per quello che riguarda il Ftse Mib. Sugli altri indici sono ancora tante le quotate alle prese con questo appuntamento e tra loro c’è stata proprio NewPrinces. Dietro al rally del titolo ci sono quindi gli ottimi conti del semestre caratterizzati da un forte aumento della redditività pur in un contesto caratterizzato da un leggero calo dei ricavi.

Venendo ai numeri, la quotata nel periodo tra gennaio e giugno 2025 ha registrato ricavi pari a 1,31 miliardi di euro, in contrazione rispetto agli 1,36 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. La flessione, hanno evidenziato dal management va letta a a parità di perimetro di consolidamento e quindi senza tener conto di acquisizioni o dismissioni che sono avvenute nel periodo di riferimento. Il leggero calo del fatturato passa comunque in secondo piano, dinanzi alla forte crescita della redditività operativa. Il margine operativo lordo adjusted (Ebitda) è infatti passato da 89,8 milioni a 104,6 milioni di euro, segnando un incremento del 16,5 per cento.

La dinamica si può così riassumere: pur vendendo leggermente meno, NewPrinces ha guadagnato di più grazie a un miglior controllo dei costi e a una gestione più efficiente della filiera produttiva e distributiva. E infatti a conferma di tutto questo il fatto che la marginalità sia salita all’8 per cento, un livello considerato soddisfacente per un gruppo che opera in un settore tradizionalmente caratterizzato da margini contenuti.

Scendendo ancora nel conto economico, il rafforzamento dei margini si è riflesso anche sul risultato finale con l’utile netto attribuibile al gruppo che si è attestato a 20,93 milioni di euro, più del doppio rispetto agli 8,39 milioni contabilizzati nel primo semestre del 2024. Il balzo è la dimostrazione di come le azioni intraprese per migliorare la struttura dei costi e rendere più efficiente l’organizzazione aziendale stiano iniziando a dare frutti concreti.

Per finire ci sono poi il debito e la posizione finanziaria netta. Al 30 giugno 2025, l’indebitamento finanziario netto adjusted risultava pari a 285,1 milioni di euro, in discesa dai 346,22 milioni registrati a inizio anno. La capacità del gruppo di generare flussi di cassa positivi dall’attività operativa e l’ottimizzazione del capitale circolante netto sono stati alla base del miglioramento della posizione finanziaria.

Volendo tirare una linea, NewPrinces nel primo semestre 2025 non solo è riuscita non solo a migliorare la redditività ma è stata anche capace di afforzare la propria solidità patrimoniale, riducendo l’esposizione debitoria e creando maggiore spazio di manovra per futuri investimenti.

Considerando il trend in atto nella seduta di borsa di oggi, è evidente che gli investitori stiano apprezzando tutto questo.

Le prospettive di NewPrinces per l’intero esercizio 2025

Lo sguardo è ora rivolto alla seconda metà dell’anno. Il management prevede un fatturato sostanzialmente stabile su base comparabile rispetto al 2024, confermando quindi una crescita organica contenuta. Tuttavia, la vera partita si giocherà sul fronte delle acquisizioni e, in particolare, sull’integrazione di Carrefour Italia, la più recente mossa strategica del gruppo.

Secondo i vertici di NewPrinces, l’acquisizione del colosso della distribuzione italiana avrà un impatto neutrale sulla posizione finanziaria netta a fine esercizio 2025. Questo perché l’operazione, pur significativa in termini di dimensioni, sarà bilanciata dal contributo di cassa che Carrefour Italia è attesa a generare già nell’anno in corso. Se queste previsioni dovessero confermate, il gruppo si troverà a fine esercizio con conti in ordine e con un perimetro più ampio, pronto a cogliere nuove opportunità di crescita.

Il percorso di NewPrinces riflette l’evoluzione di un’azienda che, partita con un forte radicamento nel settore agroalimentare, sta progressivamente ampliando il proprio raggio d’azione. L’attenzione ai margini, il controllo della leva finanziaria e la capacità di realizzare acquisizioni senza compromettere l’equilibrio dei conti sono tutti fattori che stanno progressivamente rafforzando il posizionamento della quotata sul mercato e agli occhi degli investitori.

