Dopo la seduta disastrosa di ieri, forse più di un investitore si attendeva già per oggi un pronto riscatto per le azioni Nexi. E invece niente di tutto questo, almeno per adesso, si vede. Il titolo dei pagamenti digitali, infatti, registra un calo dello 0,35 per cento scambiando a 4,1 euro. L’entità del passivo potrebbe sembrare di poco conto ma va inquadrata alla luce del tracollo di ieri. Per gli amanti dei numeri, tutto è ben sintetizzato in quel -10,6 per cento che sintetizza l’andamento del titolo nell’ultima settimana. Nessun timore di essere tacciati di pessimismo, quindi, se si riconosce che la spinta ribassista in atto sulla quotata non si sia ancora arrestato.

E allora, cosa fare?

A rispondere a questa domanda sono state ben quattro diverse case di analisi intervenute sul titolo Nexi proprio all’indomani del tracollo di ieri. I giudizi espressi sono molto diversi tra loro ma tutti sono legati dallo stesso minimo comun denominatore: il downgrade di target price.

Vediamo allora nel dettaglio quale è la linea di questi esperti.

Equita e UBS restano buy sulle azioni Nexi

Iniziamo da chi ha una valutazione più positiva sulle azioni Nexi: Equita e UBS. Entrambi bullish (rating quindi buy), le due case di analisti hanno una prospettiva molto simile in termini di prezzo obiettivo. E’ vero entrambe hanno tagliato ma secondo il punto di vista della banca svizzera, le azioni Nexi possono salire fino a 8 euro vale a dire quasi il doppio rispetto a quelli che sono gli attuali prezzi. Il potenziale di upside, quindi, è altissimo. Un pò più basso quello invece implicato dal prezzo obiettivo, anche esso rivisto al ribasso, assegnato dalla sim milanese che è pari a 7 euro.

Volendo quindi trarre delle conclusioni, sia per Equita che per UBS il crollo delle azioni Nexi di ieri può essere visto come un’occasione per comprare. Vedendo la risposta odierna del mercato, almeno per adesso, i trader non sembrano accodarsi a questa valutazione ma preferiscono restare freddi (e infatti il titolo non rimbalza).

Deutsche Bank e Barclays più pessimiste sulle azioni Nexi

Non sembrano invece nutrire grandi aspettative di ripresa gli esperti di Deutsche Bank e quelli di Barclays. La banca tedesca ha infatti confermato il rating hold sulle azioni Nexi abbassando il target price a 4,3 euro, appena sopra quelle che sono le attuali quotazioni del titolo. Il consiglio che arriva è quindi quello di mantenere il titolo nel portafoglio di investimento senza farsi tante illusioni di rialzo.

Ancora più pessimismo si respira invece nella valutazione degli esperti inglesi e questo non solo perchè il rating confermato è underweight che può essere letto come sottopesare nel portafoglio ma soprattutto perchè tagliando il target price a 3,5 euro, Barclays ha di fatto eliminato ogni potenziale di upside. Soprattutto questa seconda valutazione, ignora del tutto lo sconto sui prezzi di Nexi poichè ritiene che non ci siano le condizioni per una ripartenza.

Analizzando proprio la trimestrale di Nexi, Barclays ha messo in evidenza che la performance del segmento Merchant Services (MS) della quotata sia stata molto fiacca nel periodo di riferimento. Per gli analisti inoltre, se è anche vero che i ricavi hanno trovato sostegno dal segmento Issuing Solutions (IS), sarebbe comunque meglio non farsi facili illusioni perchè si tratta di effetti temporanei che dovrebbero invertirsi nel quarto trimestre. Guardando poi alla conferma della guidance 2025, gli esperti inglesi hanno messo l’accento sulla conferma della previsione di una crescita del margine per tutto l’esercizio ma hanno allo stesso tempo puntualizzato che l’aumento di oltre 50 punti base è ora legato da Nexi all’andamento dei volumi e al mix dei ricavi nel quarto trimestre. Insomma si è aggiunto un elemento di incertezza che rende più complesso decifrare il quadro. Da qui, probabilmente, il forte pessimismo degli esperti britannici.

