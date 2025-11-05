Azioni Nexi - BorsaInside.com

Avvio di scambi drammatico per le azioni Nexi. Il titolo dei pagamenti digitali è letteralmente affondato fin dal primo minuto di contrattazioni arrivando rapidamente a perdere oltre 6 punti percentuali. Mentre è in corso la scrittura dell’articolo, la situazione è questa: Nexi a picco del 6,3 per cento a 4,18 euro contro un Ftse Mib che invece segna una flessione frazionale dello 0,1%; ancora nessun titolo presenta un crollo anche solo lontanamente paragonabile a quello di Nexi (la seconda peggiore quotata della seduta è Diasorin che limita il passivo “solo” all’1,4 per cento).

Cosa sta succedendo al titolo dei pagamenti digitali? Quali sono i motivi di vendite così ampie? E’ essenzialmente questo ciò che gli investitori vogliono sapere dinanzi ad una catastrofe simile. Anche perchè il tracollo in atto oggi sulle azioni Nexi non è arrivato in un contesto positivo per la quotata. Non si deve infatti dimenticare che stiamo parlando di un titolo che nell’ultimo mese ha perso il 15 per cento (ampio passivo già prima del sell-off attuale) e nell’ultimo anno si è deprezzato per il 27 per cento. Insomma a negatività è stata aggiunto negatività confermando la voce che da tempo circola negli ambienti operativi di Piazza Affari che vede Nexi come una delle quotate più deboli in assoluto.

C’è la trimestrale dietro al crollo delle azioni Nexi

Non è necessario investigare neppure più di tanto sulle ragioni del crollo delle azioni Nexi perchè dietro al sell-off c’è palesemente la pubblicazione dei conti trimestrali e niente altro. E allora per capire perchè le azioni Nexi crollano è necessario andare a capire cosa di questi risultati non è piaciuto agli investitori.

Vediamo i numeri.

Nei primi nove mesi del 2025 Nexi ha registrato ricavi pari a 2,64 miliardi di euro, in aumento del 2,8% rispetto ai 2,57 miliardi conseguiti nello stesso periodo dell’anno precedente. Il dato riflette una crescita organica moderata, condizionata da alcuni fattori non ricorrenti, tra cui la cessione di business di acquiring da parte di istituti partner e la revisione di contratti di servizio di rilevante entità.

Sul fronte della redditività operativa, l’EBITDA è salito del 3,5%, attestandosi a 1,4 miliardi di euro contro 1,35 miliardi del 2024. La marginalità complessiva dei nove mesi si è mantenuta robusta, pari al 52,8%, in linea con i livelli storici della società.

Analizzando i dati del solo terzo trimestre, Nexi ha riportato ricavi per 927,3 milioni di euro, in aumento dell’1,8% su base annua, mentre l’EBITDA si è attestato a 526,4 milioni, con un incremento dello 0,9%. Ne deriva un margine EBITDA del 56,8%, leggermente inferiore al 57,2% stimato dal consensus degli analisti, ma sostanzialmente in linea con le aspettative in termini assoluti.

La dinamica del trimestre sembra confermare la capacità di Nexi di mantenere la redditività su livelli elevati, sostenuta da efficienze operative e sinergie derivanti dalle precedenti fusioni e integrazioni nel perimetro europeo. Tuttavia, la crescita contenuta dei ricavi suggerisce che il ciclo di espansione più sostenuto del settore dei pagamenti digitali sia oramai entrato in una fase di maturità.

Guidance confermata per l’intero esercizio

Accanto all’approvazione dei conti trimestrali, è poi arrivata la conferma del management degli obiettivi per il 2025. Il modello di business di Nexi sembra quindi tenere nonostante l’ambiente competitivo e regolamentare in evoluzione. Venendo ai numeri, i vertici della quotata prevedono un incremento dei ricavi low-to-mid single digit (tra l’1% e il 5%), accompagnato da un’espansione dell’EBITDA margin di almeno 50 punti base.

Sul fronte della generazione di cassa, la società stima un’excess cash generation di oltre 800 milioni di euro, che potrebbe essere destinata alla riduzione del debito e al sostegno di eventuali iniziative di riacquisto azionario o investimenti mirati in innovazione e tecnologia.

Quale è il messaggio per gli investitori?

Nel terzo trimestre del 2025 Nexi ha ribadito la propria capacità di generare cassa e margini elevati in un contesto macroeconomico ancora complesso. Tuttavia ha mostrato tassi di crescita più contenuti rispetto agli anni precedenti e proprio questo aspetto potrebbe non essere andato giù agli investitori che hanno reagito vendendo a man bassa. In questo contesto il fatto che gli obiettivi per l’intero esercizio 2025 siano stati confermati è quasi passato in secondo piano.

Il punto è che la pressione competitiva nel settore dei pagamenti digitali è oramai diventata molto forte e ciò lascia intuire che i ritorni nel breve periodo siano destinati ad essere sempre più legati all’efficienza gestionale che alla espansione dei volumi. In questo contesto, la società ha una sola strada da percorrere: continuare a innovare nei servizi a valore aggiunto e nei sistemi di pagamento cross-border per sostenere la crescita nel medio termine.

