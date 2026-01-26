NextGeo - BorsaInside.com

NextGeo torna sotto i riflettori dopo una notizia che, almeno sulla carta, rafforza in modo significativo la sua prospettiva industriale: la società, specializzata in geoscienze marine e supporto alle attività offshore, ha firmato una lettera d’intenti con Saipem per servizi di SAT diving in Medio Oriente. Il valore dell’accordo, nella sua componente base, è pari a 150 milioni di euro.

Parallelamente, NextGeo ha annunciato anche un investimento importante sul fronte operativo: l’acquisizione di una nave offshore per lavori sottomarini, l’ex Siem Day, che verrà rinominata NG Supporter. L’operazione vale 112 milioni di dollari e l’imbarcazione dovrebbe essere utilizzata prevalentemente proprio nell’ambito della commessa legata a Saipem.

Il punto centrale, per chi segue il titolo, è capire se questa combinazione tra nuova commessa e asset strategico sia sufficiente a sostenere il valore dell’azione nel medio periodo, soprattutto alla luce di una fase tecnica che al momento mostra segnali di indebolimento.

Accordo NextGeo Saipem: perché è una notizia pesante per ricavi e visibilità

Dal punto di vista industriale, l’intesa con Saipem viene interpretata come un passo di grande peso perché aumenta la visibilità sui ricavi e consolida la presenza di NextGeo in uno dei mercati più attivi per i progetti offshore, cioè il Medio Oriente. Quando si parla di contratti pluriennali e di servizi altamente specializzati come il SAT diving, la variabile chiave non è solo la dimensione economica, ma anche la possibilità di pianificare lavoro e flussi di cassa con un orizzonte più stabile.

Secondo gli analisti di Alantra, l’accordo ha una forte coerenza con la strategia di crescita di NextGeo perché migliora la prevedibilità dei ricavi su un periodo 3-5 anni, rendendo più leggibile anche il potenziale andamento della generazione di cassa. In altre parole, non è solo una “commessa grande”, ma un elemento che può rendere l’azienda più solida agli occhi del mercato, soprattutto in un settore dove la continuità operativa conta quanto i margini.

La nave NG Supporter: investimento strategico o rischio da monitorare?

L’acquisto di una nave come la futura NG Supporter va letto in chiave di esecuzione: possedere o controllare direttamente una risorsa essenziale riduce il rischio operativo, migliora la disponibilità dei mezzi e permette maggiore autonomia nel rispettare tempi e standard contrattuali.

Qui però esiste anche il rovescio della medaglia, che un investitore deve valutare con lucidità: un’acquisizione da 112 milioni di dollari è un impegno significativo e introduce inevitabilmente un tema di costi, gestione, integrazione e impatto finanziario complessivo. Se però l’asset viene impiegato su contratti già impostati e con durata importante, la logica può essere quella di trasformare l’investimento in una leva di efficienza e continuità industriale.

In sintesi, il mercato tende a premiare queste operazioni quando diventano un acceleratore di ricavi “coperti” da contratti e non un semplice aumento di struttura.

Azioni NextGeo: quotazioni deboli nel breve e rischio di test del supporto 12,50

Nonostante il quadro societario sembri rafforzarsi, sul grafico di breve periodo le azioni NextGeo mostrano una fase di raffreddamento. Il titolo, quotato su Euronext Growth Milan, nell’ultima seduta ha aperto in linea con la chiusura precedente e si è mosso per ore in un range molto stretto tra 12,75 e 13,00, per poi terminare la sessione a 12,90.

Questo tipo di movimento, apparentemente “piatto”, spesso racconta una fase in cui il mercato sta aspettando un nuovo impulso ma, nel frattempo, lascia emergere una pressione in vendita che tende a riportare i prezzi verso livelli tecnici chiave.

Dopo il minimo relativo del 18 novembre in area 11,25, il titolo aveva impostato una risalita decisa, sostenuta da una trendline ascendente e accompagnata da un’accelerazione evidente nel mese di gennaio. L’allungo si è però fermato in prossimità della resistenza a 14,60 (massimo segnato il 16 gennaio). Da quel momento è iniziato uno storno rapido e aggressivo, che potrebbe avere ancora spazio per estendersi.

Il livello che il mercato sembra puntare ora è l’area 12,50, un supporto tecnico importante anche perché in quella zona transita la media mobile a 25 periodi sul grafico giornaliero. È un punto “sensibile” perché può fare da base di ripartenza, ma può anche trasformarsi in livello di rottura nel caso la pressione ribassista continui.

Segnale Doji e lettura degli indicatori: cosa sta dicendo davvero il grafico

Sul piano delle candele giapponesi, la seduta di venerdì ha lasciato sul grafico una configurazione tipica chiamata Doji, spesso associata a indecisione e, in determinati contesti, a possibile prosecuzione del movimento in corso. Se il trend dominante è già impostato verso il basso, il Doji può rappresentare una pausa prima di un’ulteriore gamba ribassista.

A livello di indicatori, la situazione appare mista, con segnali da interpretare senza forzature:

i prezzi risultano sotto il Parabolic SAR , elemento che può suggerire una fase di debolezza nel breve

, elemento che può suggerire una fase di debolezza nel breve il Supertrend aveva virato in positivo a inizio gennaio, lasciando ancora una lettura più costruttiva sul quadro generale

aveva virato in positivo a inizio gennaio, lasciando ancora una lettura più costruttiva sul quadro generale il MACD ha appena incrociato la sua linea di segnale, un evento che può anticipare una rotazione di momentum (ma non sempre basta da solo per invertire un trend)

ha appena incrociato la sua linea di segnale, un evento che può anticipare una rotazione di momentum (ma non sempre basta da solo per invertire un trend) l’RSI si muove in area di neutralità, attorno a 54, quindi non mostra né eccesso di acquisto né ipervenduto

Questo mix, spesso, è tipico dei titoli che si trovano in una fase di transizione: la struttura di medio periodo non è necessariamente compromessa, ma nel breve la pressione resta evidente.

Strategie operative su NextGeo: livelli chiave per ingresso long e short

Sul piano operativo, chi ragiona in termini di trading tende a seguire livelli di prezzo ben definiti.

Una possibile strategia rialzista (long) prevede un rientro sopra 13,00 euro, che potrebbe riattivare una dinamica più positiva con un primo obiettivo in area 13,50.

Al contrario, sul fronte ribassista (short), la perdita del livello 12,75 aprirebbe uno spazio di discesa verso 12,25, livello molto vicino e coerente con una continuazione dello storno in atto.

La variabile decisiva resta comunque il supporto 12,50: se tiene, può diventare un punto di ripartenza tecnica; se viene rotto con decisione, il mercato potrebbe ricercare livelli più bassi prima di stabilizzarsi.

Conviene comprare NextGeo dopo il calo? Il ragionamento più logico

La notizia dell’accordo con Saipem e l’acquisto della nave vanno nella direzione giusta dal punto di vista della crescita e della solidità industriale. Tuttavia, il grafico suggerisce prudenza nel brevissimo periodo: entrare in modo aggressivo durante una fase di storno può significare esporsi a ulteriore volatilità.

Per questo, l’approccio più razionale può essere attendere un segnale di stabilizzazione sul supporto 12,50, oppure la conferma di forza sopra 13,00, così da ridurre il rischio di entrare mentre il titolo sta ancora scaricando pressione.

NextGeo resta interessante sul piano fondamentale, ma nel breve la componente tecnica sembra consigliare di scegliere con attenzione il timing di ingresso, soprattutto se l’obiettivo è costruire una posizione con un miglior rapporto tra rischio e potenziale rendimento.

