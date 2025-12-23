Azioni Officina Stellare - BorsaInside.com

Acquisti a raffica sulle azioni Officina Stellare nell’ultima seduta di scambi prima della pausa natalizia. In evidenza fin dall’apertura delle contrattazioni, la quotata sull’Euronext Growth Milan nel primo pomeriggio sta mettendo a segno un rialzo del 5,4 per cento a 23,40 euro. Grazie proprio al forte verde di oggi, Officina Stellare porta la progressione accumulata nell’ultimo mese ad oltre il 14 per cento. Se l’andamento di breve termine è robusto, quello di lungo periodo è ancora più consistente: +74 per cento l’entità del rialzo accumulato nel 2025.

A spingere gli acquisti è il forte appeal del settore aerospazio e difesa. Pur essendo una quotata a market cap contenuta, Officina Stellare, grazie alla sua elevata specializzazione nella progettazione e nella produzione di telescopi e strumentazione ottica d’eccellenza, da mesi sta mettendo in fila tutta una serie di nuovi ordinativi. Anche oggi dietro al forte rally c’è la notizia dell’aggiudicazione di nuovi contratti. Vediamo allora nel dettaglio quali sono i termini di questi nuovi accordi nella consapevolezza che, spesso, proprio dai dettagli può dipendere il trend di medio termine.

Broker consigliato (5/5) ✓ N.1 in Italia Deposito minimo ZERO ✔️ Broker regolamentato SCOPRI DI PIÙ Recensioni ✓ N.1 in Italia

✓ Regime Fiscale Amministrato

✓ Buono Amazon fino a 15.000€ * Avviso di rischio * Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Due nuovi accordi per Officina Stellare

Le commesse sottoscritte da Officina Stellare riguardano partner di primo piano come Thales Alenia Space e Leonardo e si inseriscono in programmi ad alto contenuto strategico, con ricadute rilevanti in termini di visibilità dei ricavi, credibilità industriale e prospettive di crescita di medio-lungo periodo.

Dal punto di vista degli investitori, queste operazioni rappresentano un segnale concreto della capacità del gruppo di competere su progetti complessi, ad alto valore aggiunto e con barriere all’ingresso elevate, in un contesto come quello della space economy e delle comunicazioni sicure che è caratterizzato da trend strutturali favorevoli.

Il primo accordo riguarda la controllata ThinkQuantum, che ha sottoscritto un contratto con Thales Alenia Space per lo sviluppo e la fornitura di sistemi di trasmissione e ricezione destinati alle comunicazioni quantistiche satellitari. Il progetto rientra nel programma SAGA dell’Agenzia Spaziale Europea, iniziativa volta a creare un’infrastruttura europea di comunicazione quantistica altamente sicura, con applicazioni potenzialmente critiche per governi, difesa, istituzioni finanziarie e grandi operatori infrastrutturali.

Il contratto ha una durata di 22 mesi e un valore complessivo di 5,3 milioni di euro. La quota attribuibile direttamente a Officina Stellare è pari a circa 500 mila euro, mentre la parte prevalente pari a circa 4,8 milioni, ricade su ThinkQuantum. Per il gruppo, l’importanza dell’operazione va oltre il contributo economico immediato: si tratta infatti di una validazione tecnologica in un segmento emergente, quello delle comunicazioni quantistiche, che potrebbe diventare uno dei pilastri futuri della sicurezza delle comunicazioni spaziali.

Per gli investitori, questo contratto segnala la capacità di Officina Stellare di posizionarsi lungo la frontiera dell’innovazione, diversificando il portafoglio di competenze e aprendo a potenziali sviluppi commerciali futuri, anche in ambito dual use. Inoltre, la collaborazione con un prime contractor come Thales Alenia Space rafforza il profilo reputazionale del gruppo all’interno dell’ecosistema ESA.

Ottica ad alta risoluzione: il nuovo accordo con Leonardo

Il secondo contratto annunciato riguarda un accordo diretto tra Officina Stellare e Leonardo per la fornitura di una prima serie di assiemi ottici destinati a telescopi satellitari ad alta risoluzione. La commessa ha una durata stimata di circa tre anni e un valore complessivo di 9,2 milioni di euro.

Oltre alla fornitura degli assiemi ottici, il contratto include attività significative di ingegnerizzazione e industrializzazione del prodotto. Questo aspetto è particolarmente rilevante dal punto di vista industriale, perché implica un coinvolgimento profondo nelle fasi di sviluppo e scaling produttivo, con potenziali benefici in termini di know-how, efficienza e possibilità di replicare soluzioni su programmi futuri.

Per il mercato, il rapporto continuativo con Leonardo, uno dei principali player europei nel settore aerospaziale e difesa, rappresenta un elemento di stabilità e visibilità sui ricavi. La durata pluriennale della commessa contribuisce inoltre a migliorare la qualità del backlog e la prevedibilità dei flussi finanziari, fattori chiave nella valutazione di una small cap tecnologica.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Implicazioni strategiche per le azioni Officina Stellare

Nel complesso, i due nuovi contratti rafforzano la tesi di investimento su Officina Stellare sotto diversi profili. Da un lato, aumentano il portafoglio ordini e la visibilità dei ricavi su un orizzonte temporale esteso; dall’altro, consolidano il posizionamento del gruppo su segmenti ad alto contenuto tecnologico, difficilmente replicabili dai concorrenti.

Per gli investitori, questi sviluppi indicano una traiettoria di crescita coerente con i megatrend della space economy, della sicurezza delle comunicazioni e dell’osservazione della Terra ad alta risoluzione. In un contesto di crescente attenzione istituzionale e industriale verso lo spazio, Officina Stellare si conferma come un operatore specializzato, con partnership di primo livello e un profilo di rischio-rendimento potenzialmente interessante nel medio-lungo periodo. Il forte rialzo in atto sul titolo nella seduta di oggi e, più in generale, la robusta progressione messa a segno da inizio anno, ne sono la dimostrazione. Tutto lascia intendere che delle azioni Officina Stellare si sentirà parlare tanto anche il prossimo anno.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com