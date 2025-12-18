Conti trimestrali OVS - BorsaInside.com

Nel giorno in cui la BCE riunisce il suo board per le decisioni di politica di dicembre, trovare dei movimenti interessanti a Piazza Affari non è cosa facile. Di solito, infatti, in vista delle comunicazioni sui tassi BCE, il clima sui mercati azionari tende ad essere molto disteso con gli investitori che preferiscono attendere prima di esporsi in modo eccessivo. Proprio per questo motivo chi volesse avere degli spunti più netti dovrebbe guardare oltre al Ftse Mib. E in effetti di storie interessanti fuori dal paniere di riferimento della borsa di Milano ce ne sono più di una. Tra le Mid Cap sta brillando da questa mattina OVS. Il noto retailer dell’abbigliamento registra una progressione di oltre 7 punti percentuali attestandosi a quota 7 euro.

Grazie alla vera e propria corsa a comprare azioni OVS che è in atto mentre è in corso la redazione di questo articolo (vedremo tra poco le motivazioni), il verde accumulato dalla quotata su base mensile sale ora a oltre il 9 per cento mentre la performance a un anno è positiva per il 35 per cento. Insomma OVS è un titolo che sarà pure quotato su un indice secondario di Piazza Affari ma che ha il merito di performare bene sia nel medio che nel lungo termine.

Perchè tutti comprano azioni OVS: ecco il driver che pesa

La stagione delle trimestrali a Piazza Affari è terminata da settimane. Tuttavia ci sono ancora alcuni titoli che, per organizzazione del loro bilancio, sono ancora alle prese con i conti trimestrali. E’ questo il caso di OVS che, terminando l’esercizio al 31 gennaio, ha diffuso ora i risultati dei primi nove mesi. E’ a questi numeri che è necessario guardare per capire il perchè di tanta euforia da parte dei trader. Focus sulla trimestrale OVS, quindi.

Nel periodo considerato, le vendite nette hanno raggiunto 1,24 miliardi di euro, evidenziando un incremento del 5,8 per cento rispetto agli 1,18 miliardi registrati nei primi tre trimestri dell’esercizio precedente. La società ha tuttavia specificato che, depurando i dati dal contributo di Goldenpoint, la crescita pro-forma si sarebbe attestata al 2,9 per cento, segnalando comunque un’espansione organica del business in un contesto di consumi non particolarmente favorevole.

Scendendo nel conto, l’Ebitda rettificato si è attestato a quota 152,3 milioni di euro, rispetto ai 135,2 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente, con un progresso del 12,6 per cento. La marginalità operativa ha beneficiato sia delle maggiori vendite sia di una gestione più efficiente dei costi, portando il margine Ebitda al 12,2 per cento, in miglioramento su base annua. Il dato evidenzia una leva operativa significativa e una capacità del gruppo di proteggere i margini in un settore caratterizzato da forte competizione sui prezzi. In generale si può affermare che l’andamento dei ricavi si sia riflesso positivamente anche sulla redditività operativa di OVS.

Tornando ai numeri, ancora più marcato è stato l’incremento della redditività finale. L’utile ante imposte rettificato dei primi nove mesi si è attestato a 87,8 milioni di euro, in crescita del 21,5 per cento rispetto ai 72,3 milioni contabilizzati nello stesso arco temporale di un anno fa. Il miglioramento del risultato ante imposte è stato un riflesso non solo della maggiore efficienza operativa, ma anche di una struttura finanziaria che non ha generato pressioni rilevanti sul conto economico.

Per finire con l’esame della trimestrale, c’è il fronte patrimoniale e finanziario. A fine ottobre 2025 l’indebitamento netto rettificato di OVS era pari a 297,8 milioni di euro mentre il rapporto tra posizione finanziaria netta rettificata e Ebitda rettificato degli ultimi dodici mesi è ammontato a 1,27, livello considerato sostenibile e coerente con il profilo di cassa del gruppo. C’è quindi un sostanziale equilibrio tra leva finanziaria e capacità di generare flussi di cassa operativi.

Tirando le somme, i conti dei primi nove mesi dell’esercizio di OVS sembrano delineare una crescita moderata ma profittevole, con margini in espansione e una struttura finanziaria solida. Lato operativo, il focus potrebbe restare sulla capacità del gruppo di consolidare la crescita organica e mantenere la disciplina sui costi anche nell’ultimo trimestre dell’esercizio (che si chiude a fine gennaio 2026).

