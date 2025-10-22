Dividendo Piquadro - BorsaInside.com

Il gruppo Piquadro, noto soprattutto per i suoi articoli di pelletteria e accessori di lusso, ha chiuso i primi sei mesi dell’esercizio finanziario (terminato il 30 settembre 2025) con ricavi complessivi pari a 88,4 milioni di euro, registrando un leggero aumento dello 0,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il dato include anche gli effetti delle variazioni dei tassi di cambio.

Se guardiamo solo al marchio Piquadro, i numeri raccontano però una storia diversa: i ricavi sono stati di 36,6 milioni di euro, con un calo dell’8,1% che potrebbe preoccupare gli investitori se non contestualizzato all’interno della strategia aziendale.

Proviamo allora a capire come sono andati gli ultimi mesi per il brand e come investire sul titolo.

La strategia di posizionamento del gruppo, alla fine, ha premiato

Per prima cosa, ricordiamo che Marco Palmieri, presidente e amministratore delegato del gruppo, ha spiegato che questi risultati sono in linea con la strategia aziendale.

Effettivamente, gli investimenti tecnologici e organizzativi degli ultimi due anni stanno dando i frutti sperati, soprattutto nei canali direct-to-consumer, sia online che nei negozi fisici (retail).

Il calo nel canale wholesale per i marchi Piquadro e The Bridge non è inoltre casuale, ma sembra riflettere una scelta strategica di distribuzione più selettiva volta a rafforzare il posizionamento dei brand nel mercato del lusso.

In parole semplici: meglio vendere meno ma nei posti giusti, per mantenere l’immagine esclusiva del marchio.

Le previsioni sui prossimi mesi, tra incertezze e fiducia

Palmieri non nasconde che il contesto attuale è caratterizzato da:

Incertezze geopolitiche che influenzano i mercati globali

che influenzano i mercati globali Volatilità economica che rende difficile fare previsioni

che rende difficile fare previsioni Fluttuazioni nei consumi che cambiano rapidamente

che cambiano rapidamente Instabilità nei flussi turistici che impatta le vendite nei negozi fisici

Nonostante queste difficoltà, ci sono segnali positivi che fanno ben sperare per il futuro immediato dell’azienda.

La buona performance dei negozi diretti e dell’e-commerce per i marchi Piquadro e The Bridge, unita ai risultati positivi su tutti i canali per Maison Lancel (altro brand del gruppo), fa infatti prevedere un andamento del secondo semestre in linea con quello appena concluso.

Per gli investitori, ecco un riepilogo delle performance dei singoli marchi del gruppo:

Marchio Performance Canali in Crescita Strategia Piquadro -8,1% complessivo Direct-to-consumer, e-commerce Distribuzione più selettiva The Bridge Non specificato Direct-to-consumer, e-commerce Distribuzione più selettiva Maison Lancel Non specificato Tutti i canali Espansione generale

La nostra analisi finanziaria

Dal punto di vista degli investitori, la stabilità dei ricavi complessivi del gruppo (+0,7%) in un contesto difficile è un segnale di resilienza. La strategia di posizionamento più elevato per i marchi Piquadro e The Bridge potrebbe tradursi in margini migliori nel medio-lungo termine, anche se comporta una temporanea riduzione dei volumi di vendita.

Il focus sui canali direct-to-consumer è significativo perché questi tipicamente garantiscono margini più alti rispetto al wholesale, permettendo all’azienda di catturare più valore lungo la catena di distribuzione.

Per chi sta valutando un investimento nelle azioni Piquadro, il messaggio che sembra emergere è guardare oltre i semplici numeri di vendita e considerare il valore della strategia di riposizionamento nel segmento premium, che potrebbe portare benefici significativi nel lungo periodo, specialmente quando le condizioni di mercato si stabilizzeranno.

Insomma, per il momento manteniamo una visione cauta sul titolo, con un report ritenuto soddisfacente, ma con la necessità di verificare la tenuta della strategia anche con il prossimo semestre.

