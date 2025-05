Crollo azioni Pirelli - BorsaInside.com

Vendite molto forti sulle azioni Pirelli nella seduta di borsa di valutazione dei conti trimestrali. Il colosso degli pneumatici ha pubblicato i risultati del primo trimestre 2025 ieri sera dopo la chiusura delle contrattazioni. La reazione del mercato era attesa fin dal primo minuto di scambi e così è effettivamente stato. Già all’esordio il titolo è stato interessato da un forte ribasso tanto che metà mattinata il passivo risultava pari già al 2,5 per cento con i prezzi delle azioni sotto ai 6 euro.

In un contesto generale che vede il Ftse Mib in calo di circa mezzo punto percentuale a fare peggio di Pirelli è solo Iveco. Ironia della sorte vuole che anche quest’ultima quotata stia “pagando” per conti trimestrali che evidentemente il mercato ritiene essere alquanto deludenti. Di Iveco ci siamo già occupati in un articolo specifico e in questa sede la nostra attenzione sarà concentrata su Pirelli. Anche su questa quotata si può fare trading in ottica speculativa ricorrendo a strumenti derivati come i CFD che sono disponibili sulle piattaforme di broker come IQ Option (demo gratuita).

Focus sulla trimestrale di Pirelli: ecco come è andata

Pirelli ha chiuso il primo trimestre 2025 con una crescita dei più importanti indicatori economici e, proprio grazie alla buona prestazione messa a segno nel trimestre in esame, sono stati confermati i target finanziari per tutto l’anno.

Più nel dettaglio, i ricavi si sono attestati a 1,76 miliardi di euro con un rialzo del 3,7 per cento rispetto agli 1,7 miliardi messi a segno nello stesso periodo dell’anno precedente. La crescita organica dei ricavi è stata del 4,7 per cento essendo stata smussata da un impatto negativo dell’1 per cento dovuto sia all’effetto cambi che alla situazione di iperinflazione che sta caratterizzando Argentina e Turchia.

A livello settoriale, a sostenere il fatturato di Pirelli è stata la buona performance del segmento High Value, che ha pesato per l’81 per cento del fatturato totale, in aumento rispetto al 77 per cento di un anno fa.

Scendendo nel conto economico anche i margini sono risultati in miglioramento con l’Ebitda adjusted si è attestato a 399 milioni di euro, in crescita del 6 per cento rispetto ai 376,3 milioni dello stesso periodo del 2024. In conseguenza di questo dato la marginalità di Pirelli è quindi passata dal 22,2 per cento al 22,7 per cento.

Variazione positiva anche per l’Ebit adjusted che è salito a quota 279,8 milioni di euro dai 262,6 milioni del primo trimestre 2024 evidenziando una dinamica positiva del 6,5 per cento. Ovviamente in rialzo anche il margine Ebit adjusted che è salito del 15,9 per cento grazie ad una buona gestione del price/mix e alle efficienze operative. Questi due parametri sono riusciti a compensare gli effetti negativi registrati nel periodo di riferimento sia dai costi delle materie prime che dall’inflazione dei fattori produttivi.

Il trimestre di Pirelli si è quindi chiuso con un utile netto (esclusa la quota di terzi) di 118,8 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto ai 93,7 milioni registrati nello stesso periodo del 2024.

Sul fronte finanziario, Pirelli ha comunicato che al 31 marzo 2025 il livello di indebitamento netto aveva segnato una progressione a 2,62 miliardi di euro, rispetto agli 1,93 miliardi di inizio anno. L’aumento del debito potrebbe essere stato causato dal fabbisogno stagionale oltre che dinamiche operative tipiche del primo trimestre dell’anno.

Nel complesso i conti trimestrali di Pirelli sono risultati migliori nel raffronto con quelli di un anno fa. Non bisogna essere dei grandi esperti per comprendere che, almeno da questo fronte, non ci può essere stata alcuna delusione.

Le previsioni di Pirelli per il 2025

Anche sull’outlook 2025 vale lo stesso discorso fatto per la trimestrale: difficile che esso possa aver deluso le stime degli analisti. E in effetti in merito alle previsioni su tutto l’esercizio i vertici di Pirelli hanno confermato i target che erano già noti e quindi: ricavi che si dovrebbero attestare nel range compreso tra i 6,8 e i 7 miliardi di euro; margine Ebit adjusted che viene visto in area 16 per cento; flusso di cassa netto prima dei dividendi nel range tra 0,55 miliardi e 0,57 miliardi di euro e indebitamento netto che dovrebbe segnare una contrazione a quota 1,6 miliardi di euro.

Ma allora perchè crollano le azioni Pirelli?

Visto che anche l’outlook su tutto il 2025 è positivo, viene spontaneo chiedersi per quale motivo il titoloi Pirelli stia andando a picco dopo la trimestrale. Di certo pesa il trend positivo registrato dalla quotata nell’ultimo mese. Le azioni Pirelli sono infatti salite del 21 per cento. Proprio questo trend molto forte potrebbe aver spinto ad una pausa di riflessione i trader anche perchè se è vero che l’outlook sul 2025 è positivo comunque non è stato aggiunto niente di nuovo rispetto a quello che già si sapeva. Ma c’è anche dell’altro a giustificare l’approccio negativo del mercato.

Proprio nell’ambito dei conti trimestrali, Pirelli ha espresso dei dubbi sull’impatto dei dazi e della guerra commerciale in atto proprio perchè il quadro è in costante evoluzione. La società, comunque, ci ha tenuto a precisa che se i dazi dovessero restare in vigore tutto l’anno il piano di mitigazione in atto permetterà si di raggiungere i target di di ebit adjusted e di generazione di cassa ma solo nella parte bassa della guidance. Una prospettiva simile non può essere vista positivamente dal mercato. Da qui le vendite in atto sul titolo.

