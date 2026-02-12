Previsioni Pirelli 2025 - BorsaInside.com

Le azioni Pirelli oggi segnano un rialzo del 2,3% a 6,45 euro e grazie a questa progressione il bilancio mensile rafforza il segno verde ora pari al 4%. Un segnale costruttivo per il titolo, che da inizio anno si sta muovendo in recupero pur restando sempre condizionato a quello che si può considerare il tema strutturale del colosso degli pneumatici: la governance.

In questo contesto gli investitori guardano alle previsioni sull’esercizio 2025, che rappresentano un driver fondamentale in termini di visibilità sul medio termine ma anche un metro sulla capacità del gruppo di generare margini e cassa in un contesto non semplice per il settore automotive.

Previsioni 2025: un driver di visibilità per il titolo

Il prossimo 25 febbraio Pirelli pubblicherà i conti del quarto trimestre e il preconsuntivo 2025. L’appuntamento è centrale perché consentirà al mercato di verificare la tenuta dei fondamentali e la qualità della generazione di cassa.

Secondo le indicazioni prevalenti tra gli analisti, l’esercizio dovrebbe chiudersi con una performance operativa solida, sostenuta da un price/mix positivo e da un posizionamento sempre più focalizzato sul segmento high value. In altre parole, la strategia di spinta sui prodotti premium continua a essere vista come un fattore di resilienza in un contesto di domanda complessiva non brillante.

Le attese per il 2025 vengono considerate un elemento di stabilizzazione del sentiment: in presenza di risultati in linea o superiori alle stime, il mercato potrebbe rafforzare l’idea che la componente industriale sia sotto controllo e che l’eventuale sconto di valutazione sia legato più a fattori esogeni che operativi.

Guardando oltre, le prime indicazioni sul 2026 saranno altrettanto importanti. Alcuni analisti prevedono una crescita moderata dei ricavi, con volumi e mix favorevoli e un’ulteriore espansione dei margini. Si tratta di uno scenario, se confermato, fornirebbe una base più strutturale al recupero in atto.

Il nodo governance e l’impatto sulla valutazione

Se i fondamentali appaiono in miglioramento, la vera variabile che continua a pesare sul titolo resta, come abbiamo accennato ad inizio articolo, la governance.

L’assetto azionario vede Sinochem, gruppo controllato dallo Stato cinese, detenere il 34,1% del capitale, mentre Camfin, veicolo riconducibile a Marco Tronchetti Provera, possiede il 25,3% con la possibilità di salire fino al 29,9%. Il patto parasociale tra i due soci, in vigore dal maggio 2023, scadrà il 18 maggio prossimo e la decisione di Camfin di non rinnovarlo ha riacceso le speculazioni sugli equilibri futuri.

Il mercato osserva con attenzione soprattutto le possibili implicazioni sul business Cyber Tyre negli Stati Uniti, dove la compatibilità dell’assetto societario con le normative americane sui veicoli connessi è considerata un elemento chiave.

In questo quadro, lo “sconto di governance” continua a incidere sulla valutazione. Una soluzione strutturale e definitiva potrebbe rappresentare un catalizzatore importante, contribuendo a ridurre la volatilità e a favorire un rerating di lungo periodo. Fino ad allora, le notizie sul fronte societario resteranno un fattore di oscillazione nel breve.

Cosa si aspettano gli analisti dai conti 2025

Sul piano delle raccomandazioni, il consenso appare nel complesso costruttivo. Come riportato da Morningstar, il giudizio prevalente sulle azioni Pirelli è bullish anche se non mancano le valutazioni più prudenziali. Nel dettaglio:

Deutsche Bank ha di recente confermato il giudizio buy con target price a 7 euro, stimando una chiusura d’anno ordinata, caratterizzata da buona generazione di cassa e dinamica positiva del price/mix. L’istituto tedesco ritiene che, pur in presenza di volatilità legata alla governance, una soluzione chiara avrebbe un impatto favorevole sulla valutazione nel medio-lungo termine.

Anche Berenberg sembra tenere un orientamento positivo, pur avendo ridotto il prezzo obiettivo a 7,60 euro da 8 euro per riflettere un contesto di cambio meno favorevole e una pressione fiscale più elevata. Il rating resta buy e Pirelli viene indicata come una delle top pick nel comparto pneumatici. Secondo gli analisti, i risultati 2025 dovrebbero essere coerenti con le aspettative.

C’è poi Intesa Sanpaolo che ha recentemente rivisto al rialzo il target price a 7,10 euro dai 7 euro precedenti confermando la raccomandazione buy segnalando una possibile sovraperformance rispetto ai peer nel quarto trimestre.

Più prudente Mediobanca Research, che mantiene un rating neutral. Piazzetta Cuccia stima un debito netto a fine 2025 compreso tra 1 e 1,1 miliardi di euro, considerando anche la conversione di circa 500 milioni del bond annunciata a novembre. Tuttavia, la struttura finanziaria viene ritenuta sotto controllo e non tale da compromettere la solidità del gruppo.

Che fare in borsa su Pirelli?

Alla luce di questi elementi, la strategia su Pirelli dipende dall’orizzonte temporale dell’investitore.

Nel breve periodo, il titolo potrebbe continuare a beneficiare di un sentiment positivo in vista dei conti del 25 febbraio, soprattutto se le indicazioni su margini e cassa confermeranno le attese. Tuttavia, la volatilità legata alla governance resterà un fattore da monitorare fino alla scadenza del patto parasociale (18 maggio) e all’assemblea del 25 giugno, quando verrà rinnovato il consiglio di amministrazione.

Nel medio-lungo termine, il consenso degli analisti suggerisce un potenziale di apprezzamento rispetto ai livelli attuali di 6,45 euro, con target compresi tra 7 e 7,60 euro nella maggior parte delle valutazioni. Questo implica un upside teorico interessante, ma subordinato alla risoluzione dei nodi societari.

Di certo per chi ha una visione costruttiva sul settore e una tolleranza alla volatilità di breve, Pirelli è un titolo da monitorare con attenzione.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

