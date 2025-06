Crollo azioni BPSO - BorsaInside.com

Si infiamma la seduta di borsa di Piazza Affari con numerosi titoli che hanno preso la strada del ribasso. A circa mezzora dal giro di boa delle 13,30, le azioni in assoluto peggiori sono quelle della Banca Popolare di Sondrio. La quotata valtellinese segna un rosso del 2,3 per cento scivolando sotto quota 12 euro contro un Ftse Mib che limita il passivo allo 0,2 per cento. Dando uno sguardo all’andamento del paniere di riferimento di Piazza Affari, balza subito all’occhio il fatto che siano un pò tutti i titoli del settore bancario ad essere in difficoltà.

La Popolare di Sondrio, però, è la sola ad apparire in difficoltà vista l’entità del rosso. Tra l’altro, se fino a ieri la quotata era in rialzo su base mensile, proprio a causa del crollo di oggi, annulla la progressione dell’ultimo mese con i prezzi che sono quindi invariati rispetto a 30 giorni fa. Ad ogni modo, a scanso di equivoci, va comunque sempre tenuto conto che si parla di un titolo salita del 70 per cento rispetto ad un anno fa e quindi il rosso ci può anche stare lato tecnico. Tra l’altro il ribasso può essere anche occasione di acquisto per quei trader che da tempo attendevano il momento giusto per entrare. Ora possono farlo con il nuovo servizio di trading nazionale lanciato dal broker eToro. In cosa consiste? Niente costi di conversione sulle azioni denominate in Euro, proprio come la Popolare di Sondrio.

Crollo azioni Popolare di Sondrio: cosa sta succedendo

Non ci sono notizie price sensitive che possano giustificare un crollo così ampio come quello della Popolare di Sondrio. Tuttavia il forte ribasso potrebbe essere messo in correlazione con l’oramai imminente avvio dell’OPS lanciata dalla BPER Banca (anche essa tra i titoli peggiori della seduta).

L’operazione molto attesa dal mercato, partirà il 16 giugno 2025 per concludersi, salvo proroghe, l’11 luglio. Il via libera di Consob alla pubblicazione del Documento di Offerta ha infatti sbloccato tutto e quindi è solo questione di giorno. L’imminenza dell’appuntamento potrebbe aver portato un certo nervosismo tra gli investitori anche perchè, il cuore della proposta, è il concambio di 1,45 azioni ordinarie BPER di nuova emissione per ogni azione Banca Popolare Sondrio che viene portata in adesione all’OPS.

Secondo un report di Webisim diffuso il 5 giugno scorso in scia al via libera della Consob, l’offerta trattava con uno sconto di circa il 5,5 per cento rispetto ai prezzi delle azioni BPSO di quella seduta. Da qui l’auspicio degli analisti circa la possibilità che BPER possa riconoscere un premio agli azionisti. Il forte movimento in atto sulle azioni della Popolare di Sondrio potrebbe quindi essere inteso come una pressione del mercato in vista dell’avvio dell’offerta pubblica.

Cosa fare con le azioni della Banca Popolare di Sondrio?

Alla luce di quello che abbiamo fin qui detto, cosa bisognerebbe fare con le azioni della BPSO? La view degli analisti sul titolo è molto prudenziale. A maggio, infatti, c’è stata una raffica di valutazioni da parte di vari esperti con cui è stato confermato il rating ossia mantenere. Oltre questo gli analisti non sono andati. Certo in molti casi è stato rivisto al rialzo il prezzo obiettivo (ad esempio Jefferies aveva alzato da 9,8 euro a 10 euro o Equita da 9,7 a 9,9 euro) ma l’impressione è che a dominare sia la prudenza.

Proprio Equita sempre lo scorso 5 giugno aveva affermato che la Popolare di Sondrio trattava a premio di circa il 6 per cento rispetto al prezzo implicito nell’offerta avanzata dalla BPER Banca. C’è quindi anche da parte di questa sim una sorta di convinzione sul fatto che l’offerente potesse fare meglio.

Tirando quindi le somme proprio perchè c’è un certa incertezza in vista dell’OPS e tenendo conto della netta prevalenza di valutazioni prudenziali, sulle azioni BPSO sarebbe meglio un approccio con i piedi di piombo questo a prescindere dal tipo di operatività sul titolo (diretta o con i CFD).

