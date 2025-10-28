Azioni Poste Italiane - BorsaInside.com

Le azioni Poste Italiane celebrano dieci anni di presenza sul mercato azionario con risultati interessanti. Il titolo ha infatti visto una crescita straordinaria, trasformando l’azienda in un punto di riferimento per gli investitori e in un pilastro dell’economia italiana.

Analizziamo insieme cosa significa questo traguardo per chi investe e per il futuro dell’azienda.

Una storia di crescita poderosa

Poste Italiane ha raggiunto un traguardo significativo: dieci anni di quotazione in borsa. Dal debutto nel 2015, la capitalizzazione è più che triplicata, passando da 8 a oltre 26 miliardi di euro, un risultato che testimonia la solidità e il successo delle strategie aziendali.

Chi ha investito all’inizio del percorso in borsa ha visto un notevole apprezzamento del valore. Le azioni acquistate a 6,75 euro nel 2015 o a 6,26 euro nel 2017 valgono oggi 20,68 euro, con un incremento recente dell’1,62% in chiusura. Insomma, un investimento iniziale di 10.000 euro varrebbe oggi oltre 30.000 euro, senza contare i dividendi.

Una politica dei dividendi vincente

Uno degli aspetti più attraenti per gli investitori è stata la generosa politica di distribuzione degli utili. In dieci anni, Poste ha distribuito dividendi per ben 7 miliardi di euro, mantenendo un payout ratio del 70%.

L’amministratore delegato Matteo Del Fante ha confermato che questa politica continuerà, affermando: “Vogliamo che il titolo rimanga appetibile. Se ci fosse bisogno di assicurare rendimenti più appetibili c’è spazio per poterli aumentare.“

Payout ratio del 70% (considerato medio-basso, quindi sostenibile)

(considerato medio-basso, quindi sostenibile) Nessuna operazione di buyback (che avrebbe ridotto la liquidità)

(che avrebbe ridotto la liquidità) Focalizzazione su dividendi regolari anziché su operazioni straordinarie

anziché su operazioni straordinarie Appetibilità internazionale (più investitori in Europa e USA che in Italia)

La trasformazione digitale come motore di crescita

La chiave del successo finanziario di Poste è stata la capacità di reinventarsi. L’investimento nella trasformazione digitale ha permesso all’azienda di diventare la più grande piattaforma di pagamenti in Italia, con 3 miliardi di transazioni annue.

“Aver capito e dato seguito con investimenti alla trasformazione digitale è stata la decisione più importante“, sottolinea Del Fante. Questo ha portato a una diversificazione delle attività che ha rafforzato la resilienza finanziaria dell’azienda.

Le sfide future e le nuove strategie

Il management di Poste sta già guardando alle sfide future. La più significativa riguarda il settore della corrispondenza tradizionale, che continua a perdere volumi. L’obiettivo è sostituire circa 100 milioni di euro di ricavi annui in calo sulla corrispondenza con altrettanti nei pacchi, passando da 113 milioni di pacchi consegnati a circa 340 nel 2025.

Un’altra mossa strategica è stata l’acquisizione di una quota importante in Tim (24,80%), che Del Fante definisce come “un’opportunità importante per creare sinergie”. Questa operazione permetterà a Poste di risparmiare 20 milioni trasferendo a Tim il roaming di 5 milioni di clienti, generando al contempo oltre 100 milioni di ricavi per Tim.

Quali previsioni per gli investitori

Per chi possiede o sta considerando di acquistare azioni Poste Italiane, le prospettive sembrano positive. L’azienda ha recentemente alzato gli obiettivi per la fine dell’anno, “sia a livello di margini operativi che di utile netto”, come confermato dall’amministratore delegato.

Fabrizio Testa, AD di Borsa Italiana, ha definito Poste “una delle azioni che hanno trainato il Ftse Mib e che ha dato a chi ha investito un grande ritorno. È un esempio virtuoso, ha dato molto valore agli azionisti.”

La diversificazione in quattro settori principali (logistica, assicurazioni, servizi finanziari e pagamenti/mobile) offre un profilo di rischio bilanciato, mentre la stabilità del dividendo rende il titolo particolarmente interessante in un contesto di mercato ancora volatile.

L’attenzione agli investimenti strategici, unita alla capacità di reinventarsi in un mondo sempre più digitale, sembra destinata a sostenere la crescita del valore per gli azionisti anche nei prossimi anni.

