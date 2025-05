Prezzo obiettivo azioni Poste Italiane - BorsaInside.com

Le azioni Poste Italiane sono tra le migliori di tutto il Ftse Mib sia nel medio che nel lungo termine. Il titolo della quotata gialla oggi scambia a 19,2 euro con una progressione dello 0,3 per cento ma rispetto ad un mese fa il verde è del 10 per cento mentre anno su anno la progressione è del 51 per cento. Un andamento tonico che potrebbe indurre gli investitori meno euforici ad ipotizzare che possa esserci il rischio di un qualche rallentamento causato dalla perdita di visibilità. In effetti continuare a restare sulla cresta dell’onda anche dopo una progressione come quella messa segno nell’ultimo anno potrebbe non essere semplice a meno che non ci siano catalizzatori così potenti da fare la differenza.

Proprio di questo avviso sembrano essere gli analisti di Goldman Sachs che in un report report non solo hanno manifestato la loro convinzione che le azioni Poste Italiane non siano destinate a fare marcia indietro ma addirittura si sono detti fiduciosi circa un possibile allungo delle quotazioni anche oltre i 20 euro.

Prima di esaminare nel dettaglio la valutazione della banca d’affari Usa possiamo dare una notizia positiva sul titolo che di certo farà piacere a tutti quei trader che stanno considerando la possibilità di investirci: anche sulle azioni Poste Italiane ora è possibile fare trading senza costi di conversione valutaria. Merito del broker eToro che di recente ha lanciato il nuovo servizio di trading nazionale.

View bullish sulle azioni Poste Italiane da Goldman Sachs

Gli analisti di Goldman Sachs avevano già da tempo una valutazione buy sulle azioni Poste Italiane. Oggi è arrivata la conferma di quel rating ma soprattutto la notizia dell’aumento del prezzo obiettivo. Per la banca d’affari Usa, le azioni Poste possono crescere fino a 20,5 euro decisamente sopra ai 19,1 euro attuali. Un simile target price implica quindi un robusto potenziale di upside. Inutile dire che se il titolo dovesse arrivare su questi livelli si tratterebbe dei nuovi massimi storici.

La view fortemente ottimistica che Goldman Sachs ha espresso sulla quotata gialla potrebbe apparire troppo ambiziosa ad alcuni trader. E in effetti la maggior parte degli analisti che coprono la quotata pure essendo per il “buy” preferiscono contenere il target price sotto ai 20 euro. Ad esempio per Equita il titolo giallo potrebbe spingersi fino a 19,3 euro mentre HSBC è ancora più prudente avendo fissato il prezzo obiettivo a quota 18,7 euro sempre con rating buy.

C’è però chi è ancora più ottimista della stessa banca d’affari Usa. Ci riferiamo a Kepler Cheuvreux che, nelle scorse settimane, sempre nell’ambito di una conferma della valutazione buy, ha alzato il prezzo obiettivo addirittura a 21 euro.

Come i lettori avranno dedotto da questi “numeri” le sfumature sono molto diverse tra loro. Tuttavia per tutti gli analisti citati il rating di Poste resta buy e questo è davvero singolare se si tiene conto che la quotata gialla proviene da una lunga fase di rialzi.

Il messaggio che arriva da tutte queste valutazioni è quindi molto chiaro.

Moody’s alza l’outlook su Poste Italiane a positivo

Sempre in tema di valutazione sulle prospettive delle azioni Poste Italiane non deve essere tralasciato l’intervento dell’agenzia internazionale Moody’s. Gli esperti sono intervenuti in scia all’aumento dell’outlook sul rating sovrano italiano dal precedente stabile a negativo. La decisione su Poste, in quanto società con forte presenza pubblica, era quindi scontata.

Nel dettaglio Moody’s ha confermato il rating a lungo termine Baa3 di Poste Italiane e contestualmente ha ribadito il rating provvisorio (P )Baa3 di Poste sul programma MTN senior non garantito, i rating del debito senior non garantito Baa3, il rating Ba2 sulle obbligazioni subordinate (ibride) junior e il rating a breve termine Prime-3 (P-3). Gli analisti hanno anche confermato il Baseline credit assessment (BCA) al livello baa3.

La novità è appunto sulle prospettive con l’outlook che è passato da stabile a positivo e questa è una buona notizia lato investitori anche se, come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, la decisione è stata una formalità visto il passaggio da stabile a positivo del rating a lungo termine Baa3 della Repubblica italiana.

