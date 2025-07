Azioni Poste Italiane - BorsaInside.com

Nel corso dell’ultimo mese le azioni Poste Italiane sono apparse in ombra. La quotata gialla nella seconda seduta della settimana sta scambiando a 18,22 euro in ribasso del 4,3 per cento su base mensile. Si tratta di una situazione che, di per se, non deve allarmare per niente. Allargando infatti l’intervallo di esame temporale, emerge come il calo mensile vada inserito nel più ampio rialzo del 32 per cento messo a segno da inizio anno e nell’ancora più spesso rialzo del 50 per cento registrato su base annua. Insomma gli investitori che sono abituati ai movimenti dell’azionario avranno riconosciuto nella dinamica delle azioni Poste Italiane la classica situazione di quei titoli che, dopo aver corso tanto nel lungo termine, tendono a prendersi una pausa di riflessione. Molto spesso non ci sono neppure ragioni precise alla base di questo fenomeno: semplicemente una quotata molto apprezzata può arrivare a costare tanto, dirottando gli acquisti su titoli che invece costano di meno.

Tornando al caso specifico di Poste Italiane e tenendo conto dei fondamentali molto solidi della quotata gialla, il ribasso messo a segno nell’ultimo mese ha anche un rovescio della medaglia. Chi da tempo era in attesa del momento migliore per entrare sul titolo e fino a ieri era scoraggiato a farlo per via dei prezzi alti, ora può farci anche un pensierino. Il servizio di trading nazionale di recente lanciato dal broker eToro è un motivo in più per pensarci.

JP Morgan non consiglia più di sovrappesare le azioni Poste Italiane

Il fatto che le azioni Poste Italiane si siano apprezzate molto nell’ultimo anno lo si deduce anche dalla revisione al ribasso operata da molti analisti nelle rispettive valutazioni. Un esempio in tal senso è arrivato proprio ieri dagli analisti di JP Morgan. Gli esperti hanno ridotto il rating in essere dal precedente overweight ossia sovrappesare al nuovo neutral. In pratica la banca d’affari Usa è passata da una indicazione bullish ad una molto più prudente. In questo contesto, il target price è rimasto confermato a 20 euro e questa è una sia pur parziale compensazione del downgrade operato sul rating. Tenendo conto che i prezzi attuali di Poste Italiane sono in area 18,2 euro, comunque la valutazione di JP Morgan implica un margine di upside.

La decisione di JP Morgan di consigliare più prudenza sulle azioni Poste, è solo l’ultima di questo tipo in ordine temporale a dimostrazione dei fatto che sia in atto un cambio di prospettiva generale sul titolo giallo dopo il grande rally dell’ultimo anno. A fine giugno, infatti, erano stati gli analisti di Jefferies a tagliare a hold (mantenere) con target price alzato a 18,4 euro (valore comunque più basso dei prezzi attuali a dimostrazione del fatto che, per questi analisti, Poste non ha più spazio di crescita.

In generale sulle azioni Posta attualmente ci sono 14 rating da parte di altrettanti analisti. Quello medio è accumulate ma ciò che è più interessante è la presenza di una realtà con varie sfaccettature: è vero ci sono 5 buy (comprare) ma anche 7 hold (mantenere) e addirittura un underperform. Quest’ultimo è un rating negativo che sta per farà peggio del settore di riferimento. Per quello che invece riguarda il target price medio esso è collocato a 18,6 euro con un potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali del 2 per cento.

Insomma considerando nel loro insieme queste valutazioni viene da pensare che il ciclo di rialzo infinito di Poste Italiane possa essere arrivato alla fine come dimostra il calo registrato nell’ultimo mese. Resta da capire quali saranno ora le prospettive future del titolo perchè da esse dipende il posizionamento dei trader.

