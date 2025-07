Previsioni trimestrale Poste Italiane - BorsaInside.com

Stagione delle trimestrali oramai imminente anche su Borsa Italiana e tra i conti più attesi ci sono quelli di Poste Italiane. La quotata gialla sembra aver perso lo smalto dei mesi passati. Dopo aver aggiornato i propri massimi storici, fissati a 19,25 euro nella seduta di borsa del 30 maggio scorso, ha ritracciato tanto che la performance mensile evidenzia ora un ribasso di oltre il 4 per cento con il titolo che scambia a 18,18 euro.

Una situazione che non deve destare il minimo allarme perchè, come si può anche vedere dal grafico in basso, il titolo resta in rialzo del 51 per cento su base annua e del 30 per cento rispetto a sei mesi fa. In questo contesto la pubblicazione dei conti trimestrali potrebbe essere un’occasione proprio per riscoprire la quotata. Ecco perchè è necessario arrivare preparati all’appuntamento (il consiglio di amministrazione di Poste Italiane per il via libera ai risultati è in agenda per il 22 luglio prossimo). In che modo? Restando aggiornati sulle previsioni degli analisti.

I trader più intraprendenti non si limitano ad investire su un titolo dopo che avviene la pubblicazione dei risultati ma specula già nei giorni precedenti facendo leva proprio sulle stime di consensus. Ora più che mai visto che un broker molto noto in Italia come eToro ha di recente lanciato il nuovo servizio di trading nazionale.

Previsioni sui conti semestrali di Poste Italiane nel dettaglio

La buona notizia è che le stime sui conti trimestrali di Poste Italiane sono a dir poco ottimistiche. Tutte le previsioni, raccolte tra i principali broker nazionali e internazionali che seguono il titolo giallo, delineano infatti un quadro di crescita e solidità per il gruppo.

Ma parliamo di numeri. I ricavi trimestrali di Poste sono stimati in media a 3,21 miliardi di euro, con un range compreso tra un minimo di 3,18 miliardi e un massimo di 3,25 miliardi. Quindi nel peggiore dei casi Poste dovrebbe aver chiuso il secondo trimestre dell’anno a 3,18 miliardi, nel migliore sopra i 3,25 miliardi. A prescindere da quelle che sarà la sfumatura del fatturato, comunque esso dovrebbe mettere in evidenza una buona tenuta delle attività operative e un consolidamento del posizionamento di mercato.

Ma andiamo avanti. Sempre stando alle stime di consensus il risultato operativo adjusted di Poste nel periodo aprile – giugno viene visto a 790 milioni di euro, con una forbice che oscilla tra i 756 milioni e e i 827 milioni di euro. Assumendo come punto di riferimento il dato medio, la marginalità operativa dovrebbe attestarsi nell’area 24,6 per cento. Anche in questo caso si tratterebbe di un dato positivo a dimostrazione sia dell’efficienza della gestione aziendale da parte del management che della capacità della quotata di esercitare un forte controllo sui costi.

Per finire anche l’utile netto trimestrale rileva previsioni incoraggianti: le stime posizionano questo parametro a quota 540 milioni di euro, con un minimo di 520 milioni e un massimo di 577 milioni. Un utile a questo livello sarebbe la conferma della redditività del gruppo e della sua capacità di generare valore per gli azionisti.

Alla luce di queste premesse, è inutile evidenziare quanto alte siano le aspettative tra analisti e gli investitori in vista della pubblicazione dei risultati reali della quotata. Come abbiamo già anticipato in precedenza proprio i conti potrebbero ridare visibilità al titolo consentendogli di proseguire il trend al rialzo in atto da oltre un anno.

Cosa fare con le azioni Poste Italiane?

Breve cenno al possibile posizionamento sulle azioni Poste Italiane. La quotata è cresciuta tanto nel medio e lungo termine ed è forse proprio per questo motivo se molti analisti sembrano preferire frenare gli eccessi di entusiasmo. In questo contesto il rating medio tra i 14 analisti che coprono il titolo è accumulate (ossia accumulare). In particolare se per 5 analisti le azioni di Poste restano da comprare per 6 sono solo da mantenere (rating hold). Il target price medio è a 18,7 euro, leggermente sopra ai prezzi attuali. Un prezzo obiettivo simile implica un potenziale di upside molto contenuto che completa la view più prudente espressa dall’accumulate.

Proprio nei giorni scorsi a prendere posizione sul titolo sono stati gli esperti di JP Morgan che hanno tagliato il rating a neutral e aumentato il target price a 21. Una revisione con termini che sono solo apparentemente contrastanti ma che in realtà ben esprime la necessità di un approccio cauto senza però perdere eventuali occasioni di ingresso.

