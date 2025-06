Buyback azioni Poste Italiane - BorsaInside.com

Nel giorno in cui ha preso il via la quarta tranche del programma di acquisto di azioni proprie di Poste Italiane, la quotata gialla registra in borsa un apprezzamento dello 0,6 per cento poco sotto ai 19 euro. Il rialzo, migliore rispetto a quello del Ftse Mib nel suo complesso, permette a Poste di migliorare la sua prestazione su base mensile, ora pari a +5 per cento) e sui base annua (aggiornata a +48 per cento). Si tratta di numeri che non hanno bisogno di grandi interpretazioni visto che consacrano il titolo giallo come uno dei migliori di tutto il Ftse Mib sia nel breve che nel lungo termine.

Aggiornamento sul buyback di Poste Italiane

Come detto nella premessa, Poste Italiane ha avviato oggi 5 giugno 2025, la quarta tranche del proprio programma di acquisto di azioni proprie. L’operazione prevede un esborso massimo di 22,26 milioni di euro per l’acquisto di fino a 933.589 azioni, pari allo 0,071 per cento del capitale sociale.

Il programma si inserisce in un più ampio piano di buyback approvato dall’assemblea degli azionisti, che autorizza l’acquisto complessivo di un massimo di 3,5 milioni di azioni Poste Italiane, per un controvalore massimo di 56 milioni di euro. Gli acquisti saranno effettuati tramite operazioni dirette sul mercato, in conformità con la normativa vigente e con le disposizioni della delibera assembleare.

Obiettivo principale del piano di buyback è quello di adempiere agli obblighi relativi ai piani di remunerazione variabile previsti per amministratori e dipendenti del gruppo, i quali prevedono l’assegnazione di azioni come parte del pacchetto retributivo.

Alla data di avvio della quarta tranche, Poste Italiane detiene già in portafoglio 11.060.521 azioni proprie.

Il completamento della nuova fase del programma di buyback rappresenta un ulteriore passo nella strategia del gruppo mirata a rafforzare la fidelizzazione del management e a garantire un allineamento degli interessi tra gli stakeholder e la governance aziendale.

Quali sono gli effetti del buyback sui prezzi delle azioni?

In generale un programma di riacquisto di azioni proprie genera tre diversi effetti sul prezzo delle azioni del titolo coinvolto.

Tanto per iniziare comporta un aumento della domanda perchè se un’azienda riacquista le proprie azioni allora genera domanda aggiuntiva sul mercato che, a sua volta, può sostenere o far salire il prezzo delle azioni, almeno nel breve termine. Tecnicamente poi c’è una riduzione delle azioni in circolazione e con meno azioni disponibili sul mercato, l’utile per azione (EPS) tende a crescere, anche a parità di utili complessivi. Questa dinamica può anche rendere le azioni più attraenti per gli investitori. Infine il buyback è anche un segnale di fiducia ossia la dimostrazione che il management ritiene il titolo sottovalutato o comunque manifesta fiducia nella solidità dell’azienda sostenendone l’appeal presso i potenziali investitori.

Questo è un ragionamento generale perchè logicamente l’impatto è limitato se il buyback è già previsto o comunque è scontato dai mercati.

Nel caso di Poste Italiane, dato che il programma è destinato in gran parte alla remunerazione variabile per dipendenti e amministratori, l’impatto potrebbe in effetti essere più contenuto rispetto a un buyback orientato esclusivamente alla riduzione delle azioni in circolazione fermo restando che si tratta sempre di un segnale di stabilità.

Fin dove possono arrivare i prezzi di Poste Italiane

A prescindere dalle conseguenze dell’avvio della quarta tranche del piano di riacquisto di azioni proprie sul titolo Poste Italiane, va comunque tenuto conto che la quotata da tempo sta viaggiando sui massimi.

Tutto ciò potrebbe avere anche un risvolto negativo ossia il fatto che lo spazio per un ulteriore rialzo potenziale passa comprimersi. Proprio questo sembra essere il sospetto degli analisti di Morgan Stanley che in una recente valutazione sulla quotata hanno rivisto al ribasso il rating a equalweight pur alzando il target price a 20 euro. Il rating assegnato è tipo neutrale, mentre il prezzo obiettivo, pur essendo stato aumentato, non è distante dalle quotazioni attuali. In pratica secondo la banca d’affari Usa forse è preferibile assumere un approccio più prudente sulle azioni Poste nel medio termine e questo proprio perchè i prezzi sono già saliti tanto.

Questa revisione prudenziale della valutazione non è comunque condivisa da altri analisti come ad esempio quelli di Deutsche Bank e di Kepler Cheuvreux che invece hanno ribadito il rating buy (comprare) alzando il prezzo obiettivo a 20,5 euro e 21 euro.

Tutte queste valutazioni andrebbero tenute in considerazione prima di definire la strategia trading da adottare sul titolo giallo, ora anche con i CFD.

