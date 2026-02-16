Comprare azioni Poste Italiane - BorsaInside.com

Le azioni Poste Italiane hanno aperto la nuova Ottava di Piazza Affari mostrando una buona intonazione (l’ennesima): dopo circa un’ora e mezza dall’avvio degli scambi il titolo segna un rialzo dell’1,9% attestandosi ad oltre 23 euro. Il movimento in corso consolida un progresso del 4% nell’ultimo mese e riavvicina i massimi recenti. Il mercato sta chiaramente anticipando un appuntamento chiave: la pubblicazione dei conti preliminari 2025 e le indicazioni sul dividendo 2026.

Come noto, la stagione delle trimestrali continua a rappresentare uno dei principali catalyst per Piazza Affari e nelle prossime settimane diverse big del Ftse Mib saranno sotto i riflettori. Tra queste proprio Poste Italiane, che a fine febbraio comunicherà i risultati preliminari di gruppo 2025 insieme alla guidance 2026 nell’ambito del piano strategico The Connecting Platform. Per gli investitori, il nodo centrale sarà capire se la traiettoria di crescita e la politica di remunerazione continueranno a essere coerenti con le attese incorporate nelle quotazioni.

Conti Poste Italiane 2025: quali sono le attese del consensus

Il consiglio di amministrazione approverà i risultati preliminari al 31 dicembre 2025 il 25 febbraio, con presentazione ufficiale al mercato il giorno successivo. In vista dell’appuntamento, il consensus degli analisti fornisce un quadro piuttosto definito delle aspettative.

Per il quarto trimestre 2025, i ricavi sono stimati intorno a 3,42 miliardi di euro, con un intervallo compreso tra 3,32 e 3,49 miliardi. Il contributo più rilevante dovrebbe arrivare dalla divisione servizi finanziari, mentre il comparto corrispondenza, pacchi e distribuzione dovrebbe mantenere un peso significativo ma inferiore rispetto al segmento finanziario.

Sul fronte della redditività, l’Ebit rettificato del trimestre è atteso nell’area dei 670 milioni di euro, con un utile netto stimato poco sopra i 450 milioni. Numeri che, se confermati, evidenzierebbero una buona tenuta operativa in un contesto ancora caratterizzato da incertezza macroeconomica.

Guardando all’intero esercizio 2025 della quotata gialla, il consensus indica ricavi complessivi intorno a 13 miliardi di euro, un Ebit rettificato poco sopra i 3,1 miliardi e un utile netto vicino ai 2,2 miliardi. Si tratta di valori sostanzialmente in linea con la guidance precedentemente comunicata dal management e coerenti con un percorso di crescita graduale ma costante. Tutto molto bene, quindi, ma al tempo stesso, nessuna sorpresa.

Dividendo Poste Italiane 2026: rendimento sotto la lente

Oltre ai numeri di bilancio, l’attenzione degli investitori è concentrata anche sulla politica dei dividendi. Poste Italiane è considerata un titolo a vocazione difensiva e da reddito, e la stabilità del payout rappresenta uno degli elementi chiave dell’appeal del titolo.

Le stime di mercato indicano un dividendo per l’esercizio 2025 attorno a 1,21 euro per azione, mentre per il 2026 la previsione si colloca in area 1,28 euro. Ai prezzi attuali, il rendimento resta interessante e competitivo rispetto ad altre blue chip domestiche.

Secondo alcune case d’affari, il payout potrebbe attestarsi intorno al 70% dell’utile netto, al netto del contributo di TIM, di cui Poste detiene una quota del 24,81%.

La sostenibilità del dividendo dipenderà dalla conferma della crescita dell’utile e dalla capacità del gruppo di generare cassa in modo strutturale.

Focus sulla guidance 2026 di Poste Italiane

Un altro elemento decisivo sarà la guidance per il 2026. Gli analisti si aspettano indicazioni precise sugli obiettivi di Ebit e utile netto, nonché aggiornamenti sul piano strategico The Connecting Platform.

Alcune stime indicano per il 2026 un Ebit intorno ai 3,4 miliardi di euro e un utile netto che potrebbe avvicinarsi ai 2,4 miliardi. Se tali target venissero confermati o addirittura migliorati, il mercato potrebbe interpretare il messaggio come un segnale di ulteriore rafforzamento della traiettoria industriale.

Durante la conference call, il management potrebbe poi inoltre fornire maggiori dettagli sulle potenziali sinergie con TIM, tema che resta centrale per comprendere l’evoluzione del profilo strategico del gruppo. Eventuali indicazioni quantitative su benefici operativi o finanziari potrebbero rappresentare un ulteriore driver per il titolo.

Titolo Poste Italiane sui massimi: quali scenari in borsa?

Il rialzo dell’1,9% odierno e il +4% dell’ultimo mese indicano che parte delle aspettative positive è già incorporata nei prezzi. Il titolo giallo viaggia sui massimi relativi e questo aumenta la sensibilità a eventuali delusioni sui numeri o sulla guidance.

In uno scenario di risultati in linea con le attese e conferma del dividendo previsto, il titolo potrebbe consolidare sui livelli attuali, mantenendo un profilo difensivo interessante per chi cerca rendimento. In caso di sorpresa positiva su utile o dividendo, non si può escludere un’estensione del movimento rialzista.

Al contrario, indicazioni prudenti sulla guidance 2026 o segnali di pressione sui margini potrebbero innescare prese di beneficio, soprattutto considerando la recente performance.

Per l’investitore con un orizzonte di medio periodo, Poste Italiane continua a offrire una combinazione interessante di stabilità degli utili e remunerazione attrattiva. Il dividendo atteso per il 2026 rappresenta un elemento di sostegno importante, specie in un contesto di volatilità dei mercati.

Chi è già posizionato potrebbe valutare di mantenere l’esposizione in vista dei conti, monitorando con attenzione la guidance 2026. Per nuovi ingressi, la strategia potrebbe essere quella di attendere la pubblicazione dei risultati per ridurre il rischio di volatilità post-annuncio.

