Azioni Poste Italiane - BorsaInside.com

Giornata quasi piatta per le azioni Poste Italiane che a Piazza affari avanzano dello 0,2 per cento a quota 20,18 euro contro un Ftse Mib che invece è completamente appiattito sulla parità. Il rialzo permette alla quotata gialla di rafforzare allo 0,7 per cento il suo verde mensile e al 46,7 per cento la progressione messa a segno da inizio anno. Questi numeri eccezionali non devono però trarre in inganno perchè probabilmente ci si poteva attendere qualcosa di più da Poste nella sessione odierna. Un assist non di poco conto poteva dare ulteriore slancio al titolo: parliamo della decisione degli analisti di Berenberg di ribadire la view bullish sulla quotata gialla con contestuale aumento del target price e quindi conseguente rialzo del potenziale di upside del titolo rispetto ai suoi prezzi attuali.

Assodato quindi che, almeno per oggi, la promozione di Berenberg non sembra aver fatto breccia tra i trader, vale la pena comunque analizzare il giudizio degli esperti perchè non è detto che esso non offra spunti comunque interessanti.

📈 Registrati gratis sul sito di eToro per avere la demo di prova

Fin dove possono arrivare i prezzi di Poste Italiane secondo Berenberg

Gli analisti di Berenberg hanno ribadito il rating buy sulle azioni Poste Italiane aumentando il target price dal precedente 20,1 euro a 22,6 euro. La valutazione resta quindi bullish nonostante il forte rally messo a segno dalla quotata gialla da inizio 2025. Il rialzo del target price significa ulteriore spazio di crescita per il titolo (almeno ragionando in termini potenziali).

La promozione di Berenberg è arrivata dopo una lunga fase di assenza di revisioni nelle valutazioni degli analisti. Era da tempo che gli esperti, infatti, non prendevano parola sulle prospettive della quotata gialla.

Tenendo conto che Poste si è molto apprezzata anche su base annua (+60 per cento l’incremento dei prezzi rispetto a un anno fa) e che l’upgrade di Berenberg incrementa il potenziale di rialzo spingendo ancora più avanti quello che secondo gli analisti è il prezzo corretto del titolo, viene spontaneo chiedersi se l’ottimismo di questi analisti non sia troppo alto.

E allora diamo un occhio ai dati medi da cui, in effetti, balzano subito all’occhio alcuni segnali meritevoli di attenzione: il rating medio sulle azioni Poste Italiane è ad esempio accumulate con una netta prevalenza di valutazioni hold ossia mantenere mentre il target price medio essendo pari a 19,56 euro è addirittura più basso del valore corrente del titolo e quindi non ci dovrebbe esser alcun potenziale di upside (e infatti il consiglio prevalente non è quello di comprare). Hold sono ad esempio gli esperti di Jefferies che dopo aver alzato il target price a 18,9 euro a fine luglio, sono rimasti fermi.

In questo contesto, quindi, la posizione di Berenberg è si decisamente ottimistica.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 3.6/5 (1291) ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.9/5 (244) ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 4.7/5 (2030) ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.5/5 (1631) ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Fin qui la posizione degli analisti. E l’analisi tecnica sulle azioni Poste Italiane cosa lascia trapelare? Arrivando oggi a un massimo intraday a 20,24 euro, è praticamente venuta meno la resistenza più immediata a 20,22 euro. Adesso i prezzi dovranno fare i conti con una seconda resistenza a 20,5 euro. Vedremo se ci sarà o no un aggancio di questo livello.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.