Se quella di oggi fosse stata positiva, per le azioni Prysmian sarebbero state ben sei sedute di fila tinte di verde. E invece nulla di fatto perchè dopo un trend che già nelle scorse settimane aveva portato il titolo dei cavi e sistemi ai massimi storici, ora è arrivato il momento delle prese di profitto. Mentre è in corso la redazione dell’articolo, il titolo Prysmian scambia a 87,2 euro in ribasso dello 0,7 per cento rispetto a ieri. Nonostante il ribasso, la performance settimanale della quotata resta positiva per oltre il 6 per cento. Addirittura +15 per cento il rialzo su base mensile e +39 per cento quello da inizio anno.

Un rullino di marcia impressionate che ha stupito non solo gli investitori ma anche gli analisti con questi ultimi che, non a caso, sono intervenuti alzando il target price sulla quotata. Ben quattro upgrade di prezzo obiettivo nello stesso giorno sono forse il migliore biglietto da visita per Prysmian. Eppure non sempre sui mercati tutto è già scritto e infatti niente rialzo “automatico” nella seduta di oggi ma questo solo perchè il titolo ha davvero corso tanto nelle ultime settimane.

E allora vediamo i dettagli di questi quattro upgrade di target price e quali sono gli spunti tecnici sul titolo.

Fin dove si possono spingere le azioni Prymian?

Quando c’è un aumento del prezzo obiettivo su un titolo, l’asticella delle prospettive si alza e, in alcuni casi, si crea maggiore potenziale di upside rispetto ai prezzi attuali.

Tra i quattro esperti intervenuti sulle azioni Prysmian, i più ottimisti in assoluto sono stati quelli di Jefferies che non solo hanno ribadito il rating buy ma hanno anche portato il prezzo obiettivo a 102 euro contro i poco più di 87 euro della quotazione attuale. Per questa casa di analisi, quindi, non solo le Prysmian sono da comprare ma hanno anche un enorme spazio di upside potenziale. Per la cronaca Jefferies su Prysmian partiva dagli 84 euro di fine agosto.

Nella classifica dell’ottimismo alle spalle di Jefferies si colloca poi HSBC che ha sempre rating buy ma il target price rivisto è un pò più basso: 100 euro contro i precedenti 87 euro. La dinamica di questi analisti è stata la stessa di Jefferies: view bullish ribadita e asticella messa ancora più in alto a creare spazio di potenziale upside.

Sempre rialzisti sulle azioni Prysmian sono anche gli esperti di Deutsche Bank che hanno alzato il target price a 97 euro contro il precedente 85 euro.

Per finire ci sono gli analisti di Equita che pure restando hold sul titolo hanno portato il target price a 93 euro contro i 75,2 euro assegnati ad inizio agosto. La sim milanese è molto più prudenziale sulle azioni Prysmian e infatti suggerisce di mantenere. Prezzo obiettivo in linea con questa valutazione visto che è non è tanto più alto delle quotazioni attuali (ma il potenziale di rialzo c’è).

Cosa fare con le azioni Prysmian?

Fin qui abbiamo visto i più recenti aggiornamenti degli analisti su Prysmian. Ma quale è la situazione tecnica del titolo? Guardando al grafico si può vedere come i minimi fin sotto i 39 euro che vennero raggiunti nella prima decade di aprile siano oramai un lontano ricordo. Prysmian da quel crollo ha recuperato tutto quello che poteva recuperare cambiando del tutto la propria “storia” di borsa. Il trend è sempre stato impostato al rialzo e anche i cali sono da intendersi come momento di realizzo da parte dei trader piuttosto che come preludio a un cambio di direzione al ribasso. E’ così che ieri è maturato l’affondo fino ai massimi storici a quota 88 euro. Rispetto ai minimi di aprile, i prezzi sono raddoppiati.

In un contesto simile e tenendo conto della dinamica odierna, la cosa che verrebbe subito in mente è che, dopo una raffica di sedute rialziste fino ai top, sia ora in atto una pausa di riflessione. Il consolidamento di solito crea occasioni per entrare su prezzi più bassi. Non è detto che questo non sia il caso.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

