Segno negativo per le azioni Prysmian nell’ultima seduta settimanale di scambi. La quotata dei cavi e sistemi sta segnando un ribasso dell’1,6 per cento a 65,2 euro contro un Ftse Mib che invece è praticamente fermo sulla parità. Il ribasso non impatta più di tanto sulla prestazione mensile della quotata che era e resta positiva (sia pure riducendo al 13 per cento il verde), tuttavia la flessione non può far sorgere delle domande anche perchè Prymian presto renderà noti i conti semestrali e di conseguenza il ribasso potrebbe stuzzicare la speculazione proprio in vista di questo appuntamento.

E allora proviamo a comprendere le ragioni alla base del rosso presente oggi. Prima di fare il punto sulla situazione ricordiamo che ora sulle azioni Prysmian si può investire anche senza costi di conversione grazie al servizio di trading nazionale del broker eToro. Tanti trader italiani lo stanno già usando, se vuoi saperne di più segui la pagina in basso.

Previsioni semestrali e esercizio 2025 in primo piano

Il consiglio di amministrazione di Prysmian con all’ordine del giorno i conti del primo semestre 2025 si terrà il prossimo 31 luglio. Tra gli investitori, però, già si parla di quelli che potrebbe essere i contenuti. Un utile punto di riferimento in tal senso sono le stime di consensus elaborate sulla base della valutazione di 19 banche d’affari che seguono il titolo. Stando alle previsioni Prysmian dovrebbe aver chiuso i primi sei mesi con ricavi pari a 9,58 miliardi di euro in netto rialzo rispetto agli 7,82 miliardi ottenuti nello stesso periodo del 2024. Anche il margine operativo lordo adjusted è visto in forte aumento con una stima media a 1,11 miliardi di euro.

I risultati, quindi, dovrebbero essere positivi. E sempre positive sono anche le previsioni su tutto l’esercizio 2025 rilasciate contestualmente a quelle sui conti del primo semestre. Stando al consensus, infatti, l’anno in corso si dovrebbe chiudere con ricavi pari a 19,32 miliardi di euro contro i 17,03 miliardi messi a segno nell’esercizio 2024 e con un margine operativo lordo adjusted attorno ai 2,33 miliardi di euro.

Insomma la view in vista della semestrale di Prysmian (e quella di lungo termine su tutto l’anno) è incoraggiante.

Gli altri catalyst di Prysmian

Altri spunti operativi su Prysmian sono arrivati dal fronte societario con l’annuncio sulla cessione del 5 per cento del capitale di YOFC (Yangtze Optical Fibre and Cable) da parte della controllata Draka.

L’operazione si inserisce sella strategia di ottimizzazione del portafoglio. La cessione della quota di YOFC, società cinese quotata alla Borsa di Hong Kong, ha riguardato complessive 37.595.255 azioni H della società asiatica ed è avvenuta a favore di un gruppo selezionato di investitori istituzionali al prezzo unitario di 19,5 dollari di Hong Kong. Controvalore complessivo lordo dell’operazione pari a circa 733 milioni di HKD, che al cambio attuale sarebbero 79 milioni di euro.

Nel momento in cui la cessione sarà completata, Draka vedrà la propria partecipazione in YOFC ridursi dal 15 per cento a circa il 10 per cento. Come previsto dalla normativa, Draka si è impegnata ad un periodo di lock-up di 60 giorni sulle azioni H residue, durante il quale non potrà effettuare altre cessioni di azioni sul mercato.

Per gli analisti, l’operazione rappresenta un passo nell’ottica di razionalizzazione degli asset detenuti in Asia, in linea con gli obiettivi di sostenibilità finanziaria e focus sui segmenti strategici. Nonostante la riduzione della partecipazione, il mantenimento del 10 per cento del capitale lascia aperte le porte a una futura cooperazione industriale con YOFC, attiva nel settore delle fibre ottiche. Tra l’altro la scelta di limitare il collocamento a investitori istituzionali testimonia anche l’intenzione di valorizzare la partecipazione residua, contenendo l’impatto sui corsi azionari.

Contrariamente a quello che si poteva pensare l’annuncio non è stato accolto positivamente dal mercato e questo perchè, probabilmente, si trattava di una operazione scontata.

Prospettive bullish sulle azioni Prysmian

Nonostante nelle ultime settimane non ci siano stati aggiornamenti significativi nelle valutazioni degli analisti su Prysmian volendo rispondere alla domanda su come comportarsi sul titolo, si potrebbe citare il netto rating buy che emerge dalle 18 valutazioni in essere sulla quotata. Per ben 11 analisti (su appunto un totale di 18) le azioni Prysmian sono da comprare. L’indicazione in vista dell’appuntamento con la semestrale è molto chiara. Tra l’altro con un target price medio a 69 euro è anche presente un potenziale di upside del 3 per cento rispetto ai prezzi attuali.

Una curiosità: c’è chi vede le azioni Prysmian addirittura a 102 euro ossia il 53 per cento in più rispetto ai prezzi attuali. Si tratta di Barclays che completa il sul quadro ottimistico con il consiglio di sovrapesare in portafoglio (rating overweight). E i trader che ne pensano?

