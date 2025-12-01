Crollo azioni Prysmian - BorsaInside.com

Forti vendite sulle azioni Prysmian nella prima seduta della settimana. La quotata dei cavi e sistemi ha aperto in rosso la sessione per poi progressivamente allargare il passivo nel corso della mattinata. Risultato di questa ondata di vendite è la contrazione di quasi 3 punti percentuali in atto alle 11,30. Mentre è in corso la redazione dell’articolo, infatti, Prysmian passa di mano a 83,76 euro facendo molto peggio di un Ftse Mib in calo dello 0,65 per cento. A causa delle forti vendite in atto, il rosso mensile accumulato dalla quotata è ora pari ad oltre 7 punti per percentuali. Una contrazione che potrebbe indurre molti trader ad allarmarsi ma che, in realtà, vuol dire poco visto che stiamo parlando di un titolo in rialzo del 32 per cento da inizio anno.

Classica situazione, quindi, di una quotata che sul lungo termine ha corso tanto mentre sul breve è alle prese con i realizzi. Fin qui niente di strano. Il punto è che non sarebbe stato eccessivo attendersi qualcosa in più dalle azioni Prysmian alla luce del potenziale forte catalizzatore prestato oggi. La società, infatti, ha reso noto di aver siglato un nuovo contratto di finanziamento da 300 milioni di euro con la BEI. Di solito notizie simili fungono da elemento di appeal. Le quotate che sottoscrivono questo genere di intese, infatti, sono solite apprezzarsi. Prysmian, invece, ha del tutto ignorato questo potenziale assist come dimostrano in prezzi in forte ribasso.

Vediamo comunque nel dettaglio in cosa consiste questa intesa.

Prysmian ha ottenuto un nuovo finanziamento dalla BEI: le specifiche

Prysmian ha ricevuto il via libera dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un nuovo finanziamento destinato a rafforzare il proprio percorso di crescita tecnologica. L’istituto europeo ha approvato una linea di credito complessiva da 300 milioni di euro, mirata a sostenere il programma di ricerca e sviluppo del gruppo nel periodo 2025–2028. L’annuncio è la conferma della continuità del rapporto strategico tra il leader globale dei cavi e la banca dell’Unione Europea.

La prima tranche dell’operazione, pari a 200 milioni di euro, è già stata firmata e ciò permetterà a Prysmian di avviare rapidamente l’impiego delle risorse. Il finanziamento rientra nella strategia BEI di favorire investimenti industriali ad alto contenuto tecnologico in settori considerati critici per la competitività europea, come infrastrutture di telecomunicazione, reti elettriche e soluzioni per la transizione energetica.

Per Prysmian, il nuovo sostegno finanziario rappresenta un ulteriore rafforzamento della propria capacità di innovazione. I fondi saranno impiegati per attività di R&D distribuite in diversi Paesi europei, attraverso una rete di laboratori avanzati situati in Italia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Spagna. Gli investimenti riguarderanno lo sviluppo di materiali più performanti, tecnologie per cavi ad alta capacità e soluzioni dedicate all’efficienza energetica e alla sostenibilità delle reti.

Dal punto di vista industriale, questo finanziamento, come quelli precedenti, si inserisce in un contesto di crescente domanda globale di infrastrutture resilienti, legate sia al rafforzamento delle reti elettriche sia all’espansione della fibra ottica. Prysmian continua così a posizionarsi come uno dei principali fornitori europei in grado di rispondere alla trasformazione delle reti di trasmissione, alla crescente elettrificazione dei sistemi energetici e alla digitalizzazione delle economie avanzate.

Per la BEI, l’iniziativa conferma l’impegno nel supporto alle imprese europee impegnate in progetti di ricerca ad alto impatto e con una forte componente innovativa. La banca vede in Prysmian un player chiave nella costruzione delle infrastrutture critiche che l’Europa dovrà ampliare nei prossimi anni.

Gli effetti del finanziamento sulle azioni Prysmian

Per parlare di effetti e conseguenze del finanziamento sulle azioni Prysmian, è il caso di distinguere due piani: quello odierno e quello di lungo termine. La reazione che sarebbe dovuto essere oggi non c’è stata come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza. Questo però non significa che l'”evento” non sia positivo, anzi è vero il contrario.

Nel lungo termine, infatti, il nuovo finanziamento contribuisce a consolidare il profilo finanziario del gruppo, riducendo il costo medio della raccolta e rafforzando la visibilità sugli investimenti futuri. In un settore caratterizzato da cicli lunghi e forte intensità tecnologica, la disponibilità di capitale dedicato alla ricerca si può considerare un elemento strategico per preservare competitività e capacità di crescita.

Analisti divisi sulle azioni Prysmian

Come spesso accade nel momento in cui un titolo è già cresciuto tanto negli ultimi mesi, gli analisti tendono a dividersi sulle prospettive. Proprio questo è accaduto alle azioni Prysmian che, nelle ultime settimane, sono state al centro, di due valutazioni diametralmente opposte arrivate da altrettanti analisti. Mentre gli esperti di Morgan Stanley hanno confermato il rating equalweight e abbassato il target price a 75 euro, quelli di Intesa SP hanno ribadito la loro indicazione di acquisto (rating buy) alzando il prezzo obiettivo a 99,5 euro. Le due valutazioni sono agli antipodi: mentre per la banca d’affari Usa le azioni Prysmian non hanno alcun potenziale di rialzo (i prezzi target sono addirittura più bassi delle quotazioni attuali) e da qui il consiglio di tenere in portafoglio, per la banca italiana hanno tanto spazio per crescere ancora e da qui la raccomandazione di andare ancora lunghi.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.

