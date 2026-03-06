Azioni Prysmian - BorsaInside.com

Le azioni Prysmian consolidano il loro segno positivo a Piazza Affari nell’ultima seduta della settimana. A metà mattinata il titolo registra infatti un rialzo dell’1,36% portandosi a 99,9 euro ed evidenziando una dinamica dinamica decisamente migliore rispetto al resto del mercato.

Il movimento assume ancora più rilevanza se si considera il contesto della giornata. L’indice principale della Borsa italiana, il Ftse Mib, viaggia infatti in calo dello 0,2% per effetto della forte incertezza creata dalla guerra tra Usa e Iran.

In questo scenario Prysmian si distingue quindi come uno dei pochi titoli in controtendenza, sostenuto da una combinazione di fattori positivi che stanno riportando fiducia tra gli investitori.

Il rialzo messo a segno oggi dalla quotata dei cavi e sistemi ha inoltre un effetto tecnico interessante sull’andamento recente del titolo. Grazie al recupero della seduta, la flessione accumulata nell’ultimo mese scende ora sotto la soglia del 3%, riducendo la pressione ribassista che aveva caratterizzato le ultime settimane.

A sostenere il recupero del titolo sono in particolare due catalizzatori chiave: da un lato un upgrade significativo del target price da parte degli analisti, dall’altro l’annuncio di una nuova importante commessa nel settore delle infrastrutture energetiche europee.

Citi alza il target price: potenziale fino a 113 euro

Il primo elemento che ha attirato l’attenzione degli investitori è arrivato dal fronte degli analisti finanziari.

La banca d’investimento Citigroup ha infatti deciso di alzare il proprio target price sul titolo Prysmian portandolo a 113 euro per azione, rispetto ai precedenti 102 euro.

Si tratta di un upgrade significativo che rafforza la visione positiva degli analisti sul gruppo italiano e suggerisce un potenziale di rialzo interessante rispetto alle quotazioni attuali.

Considerando il prezzo di mercato di circa 99,9 euro, il nuovo target indicato da Citi implica uno spazio di crescita potenziale superiore al 13%, livello che contribuisce a riaccendere l’interesse degli investitori istituzionali sul titolo.

Gli analisti continuano infatti a vedere Prysmian come uno dei principali beneficiari globali del ciclo di investimenti nelle infrastrutture energetiche.

Negli ultimi anni il gruppo ha rafforzato la propria posizione nei segmenti a maggiore valore aggiunto, come i cavi per la trasmissione elettrica ad alta tensione, le reti offshore e le infrastrutture per l’integrazione delle energie rinnovabili.

Questi mercati stanno vivendo una fase di forte espansione, spinta da due trend strutturali: la transizione energetica da un lato e l’elettrificazione crescente dell’economia dall’altro.

Di conseguenza, molti analisti ritengono che il gruppo possa continuare a beneficiare di un flusso costante di nuove commesse nei prossimi anni, sostenendo la crescita dei ricavi e dei margini.

L’upgrade del target price rappresenta quindi un segnale di fiducia sulla capacità del gruppo di capitalizzare questo ciclo di investimenti infrastrutturali.

Nuova commessa fino a 500 milioni nei Paesi Bassi

A rafforzare ulteriormente il sentiment positivo sul titolo è arrivata anche la notizia di una nuova importante commessa nel settore delle reti elettriche europee.

Prysmian ha infatti annunciato di essersi aggiudicata un accordo quadro con Alliander, uno dei principali operatori delle reti energetiche nei Paesi Bassi.

L’intesa riguarda la fornitura di cavi di media e bassa tensione destinati allo sviluppo e all’ammodernamento della rete elettrica olandese. L’accordo ha una durata di otto anni e potrebbe raggiungere un valore complessivo fino a circa 500 milioni di euro, rappresentando quindi una commessa significativa per il portafoglio ordini della società.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano di potenziamento della rete elettrica olandese. I Paesi Bassi stanno infatti accelerando gli investimenti per rendere il sistema energetico più resiliente e favorire una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili.

Questo processo richiede infrastrutture di trasmissione e distribuzione più moderne, capaci di gestire flussi di energia sempre più variabili provenienti da impianti eolici e solari.

In questo contesto Prysmian metterà a disposizione le proprie tecnologie proprietarie, tra cui la soluzione P-Laser, un sistema di isolamento per cavi completamente riciclabile che rappresenta uno dei prodotti più innovativi del gruppo. La tecnologia sarà affiancata anche alle tradizionali soluzioni XLPE, ampiamente utilizzate nelle infrastrutture energetiche globali.

Il progetto prevede inoltre un maggiore utilizzo di materiali riciclati e l’introduzione di strumenti di tracciabilità come i passaporti delle materie prime, elementi che rientrano nella strategia di sostenibilità del gruppo.

Energia e reti elettriche: il driver strategico per Prysmian

La nuova commessa olandese rappresenta solo l’ultimo esempio di un trend industriale molto più ampio che sta sostenendo il settore dei cavi energetici.

In Europa e nel resto del mondo, infatti, le reti elettriche stanno affrontando una fase di trasformazione senza precedenti.

Tre fattori stanno guidando questa evoluzione:

l’elettrificazione dell’economia

la crescita delle energie rinnovabili

la necessità di rafforzare la sicurezza energetica

L’integrazione di grandi quantità di energia rinnovabile richiede infatti reti più robuste, digitalizzate e capaci di gestire flussi di energia bidirezionali.

In questo scenario, aziende come Prysmian occupano una posizione strategica perché forniscono l’infrastruttura fisica che rende possibile la transizione energetica.

Non sorprende quindi che il portafoglio ordini del gruppo continui ad arricchirsi di nuove commesse in Europa, negli Stati Uniti e nei principali mercati energetici globali.

Per gli investitori, questo significa che il business model della società resta fortemente esposto a un ciclo di investimenti infrastrutturali pluriennale.

Il mix tra upgrade degli analisti e nuovi contratti industriali spiega quindi la reazione positiva del titolo a Piazza Affari.

