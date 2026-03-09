Azioni Prysmian - BorsaInside.com

Giornata decisamente difficile per Piazza Affari, con il clima di avversione al rischio che domina i mercati a causa delle tensioni geopolitiche e dell’escalation della guerra in Medio Oriente. Il risultato è un diffuso sell-off che colpisce gran parte dei titoli del listino principale. In questo contesto negativo, però, spicca una performance particolarmente debole: le azioni Prysmian risultano le peggiori dell’intero Ftse Mib, con un calo del 4,6% a 94,5 euro.

Il ribasso è nettamente più marcato rispetto al movimento dell’indice di riferimento: il Ftse Mib cede circa l’1,7%, segnale di un clima di vendite generalizzate ma non così estreme come quelle registrate sul titolo del gruppo dei cavi. La seduta si inserisce dunque in un quadro di forte volatilità per i mercati azionari europei, dove gli investitori stanno riducendo l’esposizione agli asset più rischiosi e preferiscono posizionamenti difensivi.

Il movimento odierno ha anche un effetto importante sulla performance recente del titolo. Con il calo di oggi, Prysmian porta il passivo dell’ultimo mese a circa l’8,7%, evidenziando una fase di consolidamento dopo un lungo periodo di forte crescita. Una dinamica che inevitabilmente porta molti operatori a chiedersi se dietro il ribasso ci sia qualche motivo specifico legato ai fondamentali oppure se si tratti semplicemente della reazione a un contesto di mercato complesso.

Perché Prysmian scende più del mercato?

La domanda che molti investitori si pongono è semplice: perché proprio Prysmian è il titolo peggiore del Ftse Mib, in una giornata in cui le vendite colpiscono praticamente tutti i settori?

In situazioni di tensione geopolitica come quella attuale, è abbastanza comune vedere i comparti ciclici o più esposti alla crescita globale subire pressioni. Tuttavia, nella seduta odierna anche i titoli bancari risultano particolarmente bersagliati, come spesso accade nei momenti di avversione al rischio. Nonostante ciò, nessuno dei grandi istituti finanziari registra una performance negativa pari a quella di Prysmian.

Questa dinamica suggerisce che il ribasso del titolo non sia legato esclusivamente al contesto macro o geopolitico, ma anche a fattori specifici di mercato. Gli operatori stanno probabilmente realizzando prese di profitto dopo il rally molto forte registrato negli ultimi mesi, approfittando della debolezza generale dei mercati per ridurre l’esposizione su uno dei titoli che più si erano apprezzati nel listino principale.

In altre parole, il sell-off odierno potrebbe essere amplificato proprio dal fatto che Prysmian arrivava da una fase di crescita eccezionale, che aveva portato le valutazioni su livelli molto elevati. Quando il sentiment cambia improvvisamente, i titoli che hanno corso di più tendono a essere i primi a subire prese di beneficio.

Un rally ancora evidente su base annua

Nonostante il ribasso della seduta e la correzione dell’ultimo mese, è importante osservare il quadro più ampio della performance del titolo. Anche dopo il calo odierno, le azioni Prysmian restano in rialzo di circa il 70% su base annua, un risultato che testimonia la straordinaria corsa registrata nel corso degli ultimi dodici mesi.

Questo dato aiuta a interpretare meglio la dinamica di oggi. Il titolo era diventato uno dei protagonisti assoluti del mercato italiano, sostenuto dalle prospettive molto positive legate allo sviluppo delle infrastrutture energetiche e alla crescente domanda di cavi per reti elettriche e collegamenti offshore.

Proprio questo contesto favorevole aveva alimentato un rally molto robusto, attirando l’interesse degli investitori internazionali e portando il titolo a livelli di prezzo sempre più elevati. Tuttavia, quando i mercati entrano in una fase di stress, le azioni che hanno registrato i rialzi più consistenti tendono a essere quelle più vulnerabili a prese di profitto.

Da questo punto di vista, il ribasso odierno potrebbe rappresentare più un movimento tecnico di consolidamento che un cambiamento strutturale nella percezione del titolo. La crescita degli ultimi mesi rimane infatti molto significativa e riflette una narrativa industriale che continua a essere considerata solida dal mercato.

Un contratto da 500 milioni ignorato dal mercato

A rendere ancora più interessante la seduta odierna è il fatto che il titolo stia scendendo nonostante la presenza di una notizia potenzialmente positiva sul fronte industriale.

Lo scorso venerdì, infatti, gruppo ha infatti annunciato di essersi aggiudicato un accordo quadro con la società olandese Alliander per la fornitura di cavi di media e bassa tensione destinati allo sviluppo e all’ammodernamento della rete elettrica nei Paesi Bassi. L’intesa avrà una durata di otto anni e potrebbe raggiungere un valore complessivo fino a circa 500 milioni di euro.

Il contratto prevede che Prysmian affianchi Alliander in una fase cruciale per il sistema energetico olandese. I Paesi Bassi stanno infatti lavorando per ampliare e rafforzare la propria rete di distribuzione elettrica, rendendola più resiliente e capace di gestire una crescente integrazione di energia rinnovabile.

All’interno di questo progetto, Prysmian metterà a disposizione le proprie tecnologie più avanzate. Tra queste spicca la tecnologia proprietaria P-Laser, una soluzione completamente riciclabile che rappresenta uno dei pilastri dell’innovazione sostenibile del gruppo. Questa tecnologia sarà affiancata alle tradizionali soluzioni di isolamento in XLPE, garantendo prestazioni elevate e maggiore sostenibilità ambientale.

Il progetto prevede inoltre un utilizzo crescente di materiali riciclati, tra cui rame riciclato, alluminio a basse emissioni e parzialmente riciclato, oltre a PVC riciclato per i cavi di bassa tensione. Un ulteriore elemento di innovazione riguarda l’introduzione dei cosiddetti passaporti delle materie prime, strumenti pensati per migliorare la trasparenza lungo la filiera.

Nonostante questi elementi positivi, la notizia sembra essere stata completamente ignorata dal mercato nella seduta odierna, probabilmente perché il focus degli investitori è concentrato quasi esclusivamente sulle tensioni geopolitiche e sul generale clima di avversione al rischio.

