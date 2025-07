Rimbalzo azioni Prysmian, STM e Stellantis - BorsaInside.com

C’è un’aria completamente nuova sul Ftse Mib rispetto a quella della prima parte della settimana. Se nelle precedenti sedute l’umore stesso degli investitori sembrava essere condizionato dai violenti ribassi che interessavano alcune quotate, oggi quegli stessi titoli solo ieri in forte difficoltà stanno rimbalzando e l’economia complessiva del paniere di riferimento di Piazza Affari ne risente positivamente.

Ma vediamo quale è la situazione dopo circa un’ora dall’apertura delle contrattazioni. Il dato generale è il Ftse Mib in avanzamento dello 0,6 per cento con un solo titolo che registra un ribasso significativo: Buzzi. Essendo la market cap della quotata del settore cementifero non da primato, i tanti verdi presenti hanno tranquillamente la forza di imporre il loro ritmo. E così sono le azioni Prysmian, STM e anche Stellantis a guidare il paniere di riferimento con rialzi compresi tra il 4 e il 2 per cento. Di questo trittico di quotate, ben due, STM e Prysmian, ieri erano andate rovinosamente a picco. Per loro, quindi, è l’occasione del riscatto. Il recupero dei due titoli dimostra però anche un’altra cosa: il sell-off generato per effetto domino ha durata più limitata. Questa è una buona notizia per gli investitori che ieri hanno assistito quasi con impotenza al crollo di STM provocato dall’alert arrivato dall’olandese ASML e al tracollo di Stellantis provocato dal disastro di Renault sul listino della borsa di Parigi.

Le tre azioni più comprare nella seduta del rimbalzo di Piazza Affari

Dopo circa un’ora dall’apertura delle contrattazioni le azioni Prysmian scambiano a 63,3 euro con un rialzo del 4 per cento rispetto a ieri. Il titolo dei cavi e sistemi è da tempo impegnato in un consolidamento della prestazione mensile che è superiore al +9 per cento. Parallelamente proprio grazie all’andamento positivo dell’ultimo mese, Prysmian è riuscita a passare in verde anche nel raffronto con i prezzi di un anno fa.

A spingere in avanti la quotata sono i tanti upgrade di target price incassati nelle prime settimane di luglio. Sono gli stessi analisti con le loro valutazioni a dire cosa fare con le azioni Prysmian in borsa. Ad esempio secondo gli analisti di Barclays intervenuti sulla quotata appena pochi giorni fa, il titolo è da sovrapesare nel portafoglio di investimento (rating overweight) anche perchè può salire addirittura fino a 102 euro! Il prezzo obiettivo fissato nella valutazione di Barclays è molto più alto delle quotazioni correnti del titolo e ciò significa enorme potenziale di upside. Anche altri analisti come Kepler Cheuvreux e Citi sono bullish sul titolo (rating buy).

Passiamo ora a STM che avanza del 3,11 per certo a 2,7 euro mentre è in corso la redazione del post. Il titolo era reduce dal calo di ieri ma proprio il rimbalzo di oggi sta permettendo alla quotata di riportare a oltre 8 punti percentuali la progressione dell’ultimo mese. Dalla fine di giugno il trend su STM è cambiato in positivo come si può vedere dal grafico. Tuttavia è necessario tenere presente che rispetto ad un anno fa la quotata resta deprezzata del 28 per cento. Per gli analisti di Deutsche Bank, di recente intervenuti sulle prospettive delle quotata, le azioni STM restano da comprare (rating buy) ma soprattutto possono salire fino a 32 euro (questo il nuovo prezzo obiettivo fissato dopo la revisione). Più ottimismo nella valutazione di Jefferies: in questo caso il rating è sempre buy ma il target price è di 33 euro. C’è quindi del potenziale nelle azioni STM.

Infine le azioni Stellantis che nella seduta di ieri sono state massacrate delle vendite e che oggi, grazie al rialzo del 2 per cento a quota 8,14 euro provano a ridurre il passivo dell’ultimo mese (ora riaggiornato a -4,6 per cento). A causa della crisi del settore automotive e dei dazi Usa, la situazione di Stellantis resta molto delicata e tutto è ben espresso dal crollo del 56 per cento messo a segno anno su anno. Le prospettive degli analisti riflettono questa situazione. Se dovessero essere loro a rispondere alla domanda cosa fare in borsa con Stellantis, Equita direbbe mantenere in portafoglio (rating hold) e Bank of America direbbe massima prudenza (rating neutral). Giù i target price in entrambe le valutazioni.

Nonostante i giudizi molto prudenti, le azioni Stellantis, proprio per la loro alta volatilità sono molto attenzionate dai trader.

