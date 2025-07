Azioni Recordati - BorsaInside.com

Semestrali sempre in primo piano a Piazza Affari con una pioggia di conti in uscita a partire proprio da oggi. Già prima dell’avvio delle contrattazioni a scaldare il pre-market ci sta pensando Recordati. La quotata del settore farmaceutico ha diffuso i risultati dei primi sei mesi dell’esercizio 2025 prima dell’apertura degli scambi. Questo timing suggerisce una sola cosa: chi è interessato a posizionarsi sul titolo dovrebbe prepararsi per movimenti fin dal primo minuto di contrattazioni. Le azioni Recordati partono da 54,3 euro, in rialzo dell’1,7 per cento rispetto a un mese fa e del 4,9 per cento da inizio anno. Non serve essere dei grandi conoscitori della borsa di Milano per intuire che sul Ftse Mib ci sono titoli che nel 2025 hanno fatto molto meglio di Recordati.

Il punto però è un altro: riuscirà la semestrale diffusa questa mattina a dare la giusta visibilità alle azioni Recordati? E di conseguenza, i conti del primo semestre 2025 della quotata del settore farmaceutico saranno il giusto assist che gli investitori attendevano da tempo? Questi sono gli interrogativi che, ne siamo certi, stanno serpeggiando tra i lettori di Borsa Inside proprio mentre è in corso la redazione dell’articolo. Per rispondere e quindi capire come posizionarsi sul titolo del comparto farmaceutico (ora anche il servizio di trading nazionale del broker eToro) è necessario esaminare nel dettaglio proprio la relazione semestrale.

I conti semestrali di Recordati nel dettaglio

Recordati ha chiuso il primo semestre dell’anno con risultati solidi, confermando gli obiettivi finanziari per l’intero esercizio nonostante alcune pressioni sulla redditività.

Nello specifico la società farmaceutica ha registrato ricavi netti per 1,32 miliardi di euro, in aumento dell’11,7 per cento rispetto agli 1,18 miliardi dello stesso periodo del 2024. A cambi costanti e a perimetro omogeneo, l’incremento registrato dal fatturato della quotata sarebbe stato pari al 7,8 per cento, sostenuto da una performance positiva in entrambi i segmenti operativi: Specialty & Primary Care e Rare Diseases.

Scendendo nella relazione semestrale, c’è poi l’EBITDA che è cresciuto del 9,6 per cento nel raffronto anno su anno raggiungendo i 496,35 milioni di euro. Nonostante questo, però, la marginalità è risultata in lieve calo al 37,5 per cento. Segno meno anche per l’utile netto che, con esclusione della quota di terzi, è risultato pari a 216,12 milioni, in flessione del 4,1 per cento rispetto ai 225,37 milioni del primo semestre 2024. Questo calo si può attribuire principalmente ad una serie di oneri non monetari, tra cui la rivalutazione al fair value delle scorte del farmaco Enjaymo e maggiori ammortamenti legati ai diritti sullo stesso prodotto, oltre a costi non ricorrenti.

In termini rettificati, comunque, l’utile netto di Recordati avrebbe segnato un aumento a 327,76 milioni di euro, ovvero l’8,9 per cento in più anno su anno. Positivo anche il dato sulla generazione di cassa, che ha raggiunto i 256,8 milioni di euro nel semestre mentre l’indebitamento finanziario netto si è ridotto a 2,13 miliardi di euro, in lieve calo rispetto ai 2,15 miliardi registrati a inizio anno.

Le previsioni di Recordati su tutto l’esercizio 2025

Alla luce delle performance messe a segno nei primi sei mesi dell’anno, i vertici di Recordati hanno confermato la guidance per il 2025. Il colosso del settore pharma prevede ricavi compresi tra 2,6 e 2,67 miliardi di euro, un EBITDA tra 970 milioni e un miliardo di euro (marginalità del 37,5 per cento) e un utile netto rettificato tra 640 e 670 milioni di euro.

Da segnalare, però, l’impatto valutario che dovrebbe essere negativo per il 3 per cento su tutto l’esercizio. La previsione è peggiore rispetto all’indicazione precedente che era pari al -1 per cento.

Questo aspetto particolare potrebbe non essere apprezzato dagli investitori.

Ad ogni modo è un dato di fatto chiaro che emerge dalla semestrale che Recordati sta progressivamente continuando a rafforzare il proprio posizionamento nel panorama farmaceutico internazionale, pur affrontando sfide legate alla volatilità dei mercati valutari.

Questi gli elementi di cui gli investitori dovrebbero tenere conto prima di posizionarsi sulla quotata in vista dell’apertura degli scambi.

Attenzione perchè appena pochi giorni fa gli analisti di Equita put ribadendo l’indicazione di acquisto su Equita (rating buy) avevano però tagliato il prezzo obiettivo a 64 euro, riducendo così anche il potenziale di upside della quotata (che, comunque, rispetto ai prezzi attuali, resta enorme).

