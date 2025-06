Comprare azioni Recordati - BorsaInside.com

Le azioni Recordati sono le sole reali protagoniste della seduta di borsa di oggi. In un contesto caratterizzato da un Ftse Mib in rialzo di un frazionale 0,08 per cento, il titolo farmaceutico mette in cassaforte il 2,93 per cento a 54,5 euro. Giusto per farsi un’idea della dinamica in atto, alle spalle di Recordati c’è A2A che avanza di appena l’1 per cento.

La corsa a comprare azioni Recordati che è in atto oggi, contribuisce a rendere più solida la prestazione della quotata sia su base mensile che su base annua. Rispetto a un mese fa il rialzo è del 2 per cento, anno su anno del 12 per cento.

Non è tantissimo ma tenendo conto che si tratta di un settore come quello farmaceutico oramai da tempo prudenziale, il trend di Recordati è sicuramente da apprezzare.

Quale è il valore corretto delle azioni Recordati?

Con una progressione sia nel medio che nel lungo termine, lo spazio di crescita delle azioni Recordati potrebbe essersi compresso. Questo è un rischio che c’è sempre, almeno potenzialmente, quando una quotata si apprezza troppo.

Le azioni Recordati non sembrano però essere destinate a fare i conti con queste preoccupazioni perchè dietro al rally in atto oggi c’è addirittura un rialzo del target price sui valori molto più alti di quelle che sono le attuali quotazioni.

Ma vediamo nel dettaglio.

Ad intervenire sulle azioni Recordati sono stati gli esperti di JP Morgan che, nell’ambito di una conferma della valutazione overweight (ossia sovra-pesare nel portafoglio) hanno alzato il prezzo obiettivo da 65 euro a 67 euro. Lo scarto rispetto ai prezzi attuali della quotata è di quasi 13 euro e di conseguenza il potenziale di ulteriore crescita del titolo è immenso.

Nella loro nota gli analisti hanno posto l’accento sui conti del primo trimestre 2025 della quotata che, per la verità, sono arrivati oltre un mese fa. Ad ogni modo il giudizio espresso dalla banca d’affari Usa su questi numeri è favorevole.

Ricordiamo che Recordati aveva chiuso il trimestre con ricavi totali pari a 679,96 milioni di euro, in aumento dell’11,9 per cento rispetto 607,82 milioni ottenuti nei primi tre mesi dello scorso esercizio e con un margine operativo lordo salito dai 244,04 milioni di euro di un anno fa a 270,16 milioni di euro con una progressione percentuale del 10,7 per cento. La marginalità del titolo farmaceutico al termine del primo trimestre 2025 è stata pari al 39,7 per cento. A completare un quadro positivo è stato poi l’utile netto che si è attestato a 125,04 milioni di euro con una progressione dell’1,2 per cento rispetto ai 123,6 milioni contabilizzati nei primi tre mesi dello scorso anno.

Barclays molto più prudente sulle azioni Recordati

La view espressa da JP Morgan sulle azioni Recordati va in direzione contraria alla valutazione rilasciata a maggio dagli esperti di Barclays. Gli esperti britannici, infatti, avevano confermato il loro giudizio underweight alzando il prezzo obiettivo a 52 euro. Ebbene i numeri hanno poi dimostrato che il target è stato già superato e quindi non è presente potenziale di upside sul titolo. Almeno per adesso, quindi, questa valutazione a dir poco prudenziale (underweight è un rating negativo) è stata del tutto disattesa.

Un gradino migliore rispetto a quello di Barclays era poi stato il giudizio di Deutsche Bank che su Recordati ha da tempo in vigore un rating hold (mantenere) con un target price di recente aumentato a 55 euro (livello molto prossimo alle attuali quotazioni).

Tutte le valutazioni degli esperti possono essere usate per fare trading sulla quotata anche con i CFD.

