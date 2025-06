Azioni Safilo - BorsaInside.com

Le azioni Safilo, società quotata su Euronext Milan e tra i maggiori protagonisti del comparto dell’eyewear, da inizio 2025 hanno rimediato una flessione del 14,7 per cento con una performance negativa anche su base mensile (- 5 per cento il ribasso ad oggi). Con questi numeri la quotata non si può certamente inserire tra le più interessanti di Piazza Affari a meno che non si assuma una prospettiva diversa che è quella dell’acquisto a sconto. Chi è pratico di borsa e azioni sa perfettamente che, in teoria, tutti i titoli deprezzati sono meritevoli di attenzione ma, in pratica, le cose stanno diversamente perchè per riportare l’appeal dei trader è necessaria una visibilità che solo le notizie price sensitive sono in grado di dare. Ebbene forse potrebbe essere davvero arrivato il momento giusto per comprare azioni Safilo a prezzi bassi per puntare su una ripartenza. Con un calo del 20 per cento in un anno e i prezzi che nella sessione di oggi segnano un rialzo tondo del 2 per cento (il titolo scambia a 0,82 euro) potrebbe essere arrivato il momento di accendere un faro.

La netta tendenza a comprare azioni Safilo che è in atto oggi, infatti, non è casuale ma è il frutto di una notizia price sensitive che sta fungendo da catalizzatore della quotata: l’annuncio in merito al rinnovo dell’accordo con Carolina Herrera.

Safilo ha rinnovato l’accordo di licenza con Carolina Herrera

Safilo ha reso noto il rinnovo dell’accordo di licenza globale con Carolina Herrera. La collaborazione, attiva dal 2022, proseguirà fino a dicembre 2031, confermando il successo di una sinergia che ha contribuito a rafforzare significativamente la visibilità e l’appeal del brand nel segmento dell’occhialeria di alta gamma.

In base ai termini dell’intesa, le parti hanno previsto il proseguimento del design, della produzione e della distribuzione a livello mondiale delle collezioni eyewear firmate Carolina Herrera. Il rinnovo è la conferma della solidità del legame tra i due marchi ma anche la dimostrazione dell’efficacia della strategia commerciale e creativa portata avanti in questi anni.

A seguito del prolungamento dell’accordo, Safilo continua consolidare il proprio portafoglio licenze con brand di prestigio internazionale, confermandosi come uno dei principali attori nel panorama globale dell’eyewear.

Cosa dicono gli analisti sulle prospettive delle azioni Safilo

Non sono tanti gli analisti che coprono il titolo Safilo e questo è normale trattandosi di una quotata non Ftse Mib. Il punto è che le valutazioni sulle prospettive del titolo non sono convergenti. Se per gli esperti di Intesa Sanpaolo il rating è neutrale con target price a 1,1 euro, molto più ottimismo c’è dalle parti di Kepler Cheuvreux con rating buy (comprare) e target price a 1,2 euro. Infine Equita è hold con target price a 1 euro. Interessante evidenziare che tutti i prezzi obiettivo citati sono frutto di un aggiornamento al ribasso.

Nonostante questo, però, in tutti e tre i casi c’è un discreto margine di upside rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni di Safilo. In generale su quattro analisti che coprono il titolo, la raccomandazione media è hold mentre il prezzo obiettivo medio è fissato a 1,030 euro con un potenziale di upside del 28,7 per cento rispetto alle quotazioni attuali.

