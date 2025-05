Azioni Safilo - BorsaInside.com

Borsa di Milano subito ben intonata in avvio di contrattazioni con tutti i titoli del Ftse Mib in verde e nessun rosso. Nonostante questa situazione, però, almeno per adesso sul paniere di riferimento di Piazza Affari non c’è un titolo che più degli altri spicca per gli acquisti. Il verde che si è imposto, quindi, sembra essere più che altro diffuso e allora diventa essenziale andare a guardare agli altri indici per riuscire a scovare situazioni più interessanti. Ce ne sono a partire dalla forte pioggia di acquisti che sta caratterizzando le azioni Safilo.

Il titolo del settore lusso che è quotato sul segmento Euronext sta segnando una progressione del 3,3 per cento portandosi a ridosso degli 0,92 euro grazie alla notizia sul rinnovo di un importante accordo di fornitura che era già in essere. Dal punto di vista grafico la vera e propria corsa a comprare azioni Safilo che è in atto oggi consente al titolo di migliorare ancora di più la sua già positiva prestazione mensile che è ora aggiornata al 27 per cento. Tuttavia resta invece il rosso del 19 per cento nel raffronto anno su anno.

Cosa prevede l’intesa siglata tra Safilo e Kering Eyewear

Ieri sera è stato annunciato il rinnovo anticipato dell’accordo di fornitura tra Safilo e Kering Eyewear, la divisione del colosso francese Kering dedicata all’occhialeria di lusso. La nuova scadenza dell’intesa è ora fissata al 2029.

Il rinnovo conferma e rafforza una collaborazione strategica avviata nel lontano 2014, quando Kering decise di internalizzare la produzione di occhiali fondando una propria divisione dedicata. Sebbene il contributo dell’accordo ai ricavi complessivi di Safilo sia stimato in un range compreso tra il 4 e il 5 per cento, gli analisti di Equita hanno messo in evidenza che, pur avendo un margine lordo inferiore alla media del gruppo, il rinnovo dell’accordo con Kering Eyewear fornisce comunque un contributo positivo all’assorbimento dei costi fissi aziendali della società italiana.

Sempre secondo la sim milanese l’estensione anticipata dell’accordo rappresenta anche un fattore di ulteriore visibilità su ricavi e margini della società. Nonostante questa nota positiva, però, la raccomandazione di Equita sulle azioni Safilo continua ad essere molto prudente. Gli analisti infatti si sono semplicemente limitati a confermare il rating a hold (quindi mantenere) con prezzo obiettivo a 1 euro. Il target price, rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni del titolo, implica un leggero potenziale di upside. Prese quindi le dovute precauzioni alla luce della conferma dell’hold, le azioni Safilo possono avere ancora un leggero spazio per crescere.

Per Kepler Cheuvreux le azioni Safilo sono da comprare

La view prudente di Equita sulle azioni Safilo è condivisa dagli analisti di Mediobanca (anche il target price di Piazzetta Cuccia è identico) ma non da quelli di Kepler Cheuvreux che invece ritengono che il titolo sia da comprare (rating buy) che abbia spazio per salire fino a 1,2 euro (potenziale di upside più alto).

Safilo ha chiuso il primo trimestre con vendite nette pari a 285,8 milioni di euro, in crescita del 3,1 per cento rispetto ai 277,2 milioni di euro messi a segno un anno fa e con un EBITDA adjusted che si è attestato a 34,3 milioni di euro, in aumento del 7,3 per cento rispetto ai 32 milioni di euro dell’anno precedente (marginalità è salita al 12 per cento).

