Il ribasso di un quarto di punto percentuale in atto sulle azioni Saipem non intacca la buona intonazione che il titolo engineering ha registrato nell’ultimo mese. Con i prezzi a quota 2,38 euro, Saipem resta in rialzo di 7 punti percentuali rispetto a un mese fa. Questo verde fa della quotata una delle migliori di tutto il Ftse Mib. Quasi una sorta di “consolazione” perchè allargando l’intervallo temporale di analisi, la prospettiva cambia. Tanto per iniziare le azioni Saipem sono in ribasso di un punto percentuale e mezzo rispetto a sei mesi fa ma soprattutto, ed è questo ciò che pesa ancora di più, c’è un rosso di oltre il 10 per cento accumulato da inizio anno. Insomma classico titolo che ha sofferto a lungo e che solo adesso sta avviando la sua ripartenza.

Il nuovo trend è destinato a durare o no? Vediamolo facendo riferimento sia alle ultime notizie di analisi fondamentale che a quello che è il parare tra gli analisti.

JP Morgan rafforza la presenza in Saipem: analisi della nuova posizione

Le ultime comunicazioni rese pubbliche da Consob il 10 dicembre 2025 hanno messo in evidenza l’ingresso deciso di JP Morgan Chase nel capitale di Saipem, con una partecipazione complessiva pari al 5,342% del capitale sociale. L’esposizione è strutturata attraverso tre differenti veicoli del gruppo statunitense e va a configurare un’operazione che combina partecipazione diretta, strumenti potenziali e posizioni sintetiche.

Tanto per iniziare c’è una quota con diritti di voto dello 0,608 per cento: si tratta della componente effettivamente legata ad azioni ordinari. Una partecipazione contenuta che conferisce a JP Morgan una presenza limitata ma significativa nell’azionariato stabile del gruppo, suggerendo un interesse diretto verso l’evoluzione strategica della società.

A seguire c’è una partecipazione potenziale tramite obbligazioni convertibili (1,738%): si tratta di una esposizione derivante da bond convertibili con scadenza 11 settembre 2029, uno strumento che consente alla banca americana di mantenere flessibilità nella trasformazione del debito in capitale. La posizione indica una valutazione di lungo periodo sulle prospettive industriali di Saipem, pur preservando una protezione tipica delle obbligazioni.

Infine ci sono posizioni lunghe tramite equity swap (2,996%): si tratta della componente più significativa ed è rappresentata dagli swap regolati in contanti, con scadenze comprese tra marzo 2026 e luglio 2030. Questo strumento consente a JP Morgan di replicare economicamente la performance del titolo Saipem senza detenere direttamente le azioni, una scelta spesso utilizzata per ottimizzare la gestione del rischio e modulare l’impatto regolamentare sui bilanci bancari.

L’aggregato comunicato da Consob riflette una posizione rilevante che potrebbe avere diverse letture.

Sicuramente l’interesse verso la fase di rilancio industriale del gruppo. Non è un mistero che Saipem sta attraversando un ciclo di riorganizzazione e consolidamento finanziario, con crescente esposizione a progetti offshore, energie rinnovabili e infrastrutture energetiche complesse. L’ingresso di un grande investitore istituzionale può essere interpretato come un segnale di fiducia nelle prospettive future.

Allo stesso tempo, però, la prevalenza di posizioni sintetiche e convertibili indica un approccio tattico, dove la banca mira a beneficiare della volatilità del titolo senza impegnare integralmente capitale in equity tradizionale.

Ci sono poi da considerare le possibili implicazioni sul flottante e sul sentiment di mercato. Una partecipazione oltre il 5% da parte di un player globale può influenzare la percezione degli investitori istituzionali, aumentando l’attenzione sulla governance e sulla capacità di execution del management Saipem.

Volendo tirare le somme, la struttura dell’investimento suggerisce una combinazione di fiducia strategica e ricerca di flessibilità operativa, compatibile con un contesto di settore in trasformazione. Per chi sta considerando se entrare sulle azioni Saipem, l’operazione potrebbe costituire un indicatore di potenziale interesse internazionale verso il percorso industriale di Saipem. Il messaggio è quindi positivo.

Cosa pensano gli analisti delle azioni Saipem

Non ci sono stati recenti aggiornamento valutativi sulle azioni Saipem. Andando a ritroso la presa di posizione più prossima risulta essere stata quella di Intesa Sanpaolo con la conferma del rating buy e l’aumento del target price a 3,2 euro, comunque ben sopra i valori correnti. Per la banca guidata da Messina il titolo dell’engineering ha spazio di upside e quindi è da comprare. Oltre a quello di Intesa Sanpaolo, ci sono altri 9 rating buy sulle azioni Saipem (totale di 10). Niente male considerando che i giudizi attivi sono 17. Anche il prezzo obiettivo medio è superiore ai 3 euro con un potenziale di rialzo molto robusto. Non c’è un solo analisti che indica di vendere le azioni Saipem. Insomma la prospettiva è positiva.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

