Azioni Saipem - BorsaInside.com

Giornata opaca per tutti i titoli petroliferi di Piazza Affari che, a causa del ritracciamento del prezzo del petrolio, segnano ribassi più o meno ampi. Tra le quotate che soffrono di più c’è Saipem in calo di circa mezzo punto percentuale. Il titolo engineering in prossimità del giro di boa delle 13,30 passa di mano a quota 2,27 euro.

L’entità del ribasso non è ampia ma è sufficiente per allargare ancora di più il passivo accumulato nell’ultimo mese dalla quotata che ora è pari ad oltre -9 per cento. Tenendo conto che anno su anno le azioni Saipem segnano un rialzo di appena il 3 per cento, viene da pensare che forse non hanno del tutto torto quegli investitori che considerato il titolo l'”eterno inespressa”. Non è infatti un mistero che oramai da mesi di parla di un imminente rilancio di Saipem con annesse indicazioni di acquisto tese proprio a sfruttare la ripartenza.

Ma è davvero questo il destino che attende Saipem il potenziale continuerà ad essere inespresso come è in parte accaduto fino ad ora?

Vediamo cosa ne pensano gli analisti.

✨ Vuoi investire in azioni Saipem?

Con BG SAXO puoi investire sulle azioni italiane con condizioni vantaggiose:

€0 per apertura e gestione, €0 bolli liquidità e €0 custodia titoli.

👉 Apri subito il tuo rapporto su BG SAXO e segui l’andamento delle azioni Saipem in tempo reale!

Fin dove possono arrivare le azioni Saipem

Prima Barclays e poi Berenberg hanno preso la parola sulle prospettive di Saipem. Il giudizio dei due analisti è molto simile. Per gli esperti inglesi, l’Ebitda dei nove mesi della quotata ha superato del 2 per cento le stime della vigilia mentre il margine è aumentato di 200 punti base anno su anno. Si tratta, hanno commentato da Barclays, di due fattori positivi che però sono stati in parte controbilanciati dall’ammortamento dei leasing che, al contrario, è stato maggiore delle stime. Nonostante questo, però, Barclays non crede ad una prosecuzione del rialzo di questo parametro ma, al contrario, lo vede in rallentamento con positivo impatto sui risultati finali del colosso engineering.

Secondo gli esperti, le stime di consenso sull’Ebitda di Saipem sono rimaste più o meno stabili da inizio anno, mentre quelle relative all’Ebit sono calate del 10 per cento. A questo punto, hanno concluso gli esperti, diventa fondamentale che i margini sulla base di asset ampliata inizino ad aumentare anche grazie alla concretizzazione della fusione con Subsea 7.

Sulla base di questi elementi, gli analisti di Barclays hanno quindi confermato il rating overweight da tempo in atto sul titolo assieme al target price a 3,30 euro, livello decisamente più alto rispetto a quelle che sono le attuali quotazioni.

La valutazione di Barclays sulle azioni Saipem è molto simile a quella di Berenberg. Anche in questo caso c’è infatti la conferma di una view bullish espressa dal rating buy. Gli esperti hanno però deciso di abbassare il target price a 3,3 euro contro i 3,4 euro precedenti. Un ritocco fisiologico che non altera la convinzione degli analisti che Saipem sia da comprare. Anche dopo i conti trimestrali.

Disclaimer: Questo canale e questo contenuto non costituiscono sollecitazione di pubblico risparmio, né raccomandazione o consulenza in materia di investimenti, e non intendono promuovere alcuna forma di investimento o speculazione. I contenuti di questo canale hanno esclusivamente finalità di informazione e intrattenimento. Le informazioni fornite sul canale sono di carattere indicativo e non sono complete circa le caratteristiche dei prodotti menzionati. Chiunque ne faccia uso per fini diversi da quelli puramente informativi cui sono destinati, se ne assume la piena responsabilità. Tutti i riferimenti ai singoli strumenti finanziari non devono essere intesi come attività di consulenza in materia di investimenti, né come invito all’acquisto dei prodotti o servizi menzionati, e nessuna delle informazioni qui contenute costituisce un consiglio di investimento o una sollecitazione a partecipare a una particolare strategia di trading tramite le piattaforme di BG SAXO. Prima di fare trading, assicurati sempre di comprendere le caratteristiche e i rischi degli strumenti con cui operi. Il trading può generare sia profitti che perdite. I risultati presentati non costituiscono alcuna garanzia relativamente a ipotetiche performance future. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo. Questo contenuto nasce dalla collaborazione con BG SAXO, ma il produttore di contenuti non è un agente o un dipendente di BG SAXO. BG SAXO non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la completezza delle informazioni fornite in questo contenuto. Per ulteriori informazioni su BG SAXO, visita il sito https://www.bgsaxo.it/. Nessuna delle informazioni qui riportate costituisce una raccomandazione, un’offerta o una sollecitazione da parte di BG SAXO ad acquistare, vendere o detenere titoli, prodotti finanziari o strumenti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it