Subito riflettori accesi sulle azioni Saipem in apertura di scambi. Dopo le prime battute, la quotata del settore engineering sta segnando un ribasso dello 0,02 per cento a quota 2,4 euro facendo meglio di un Ftse Mib che invece rimedia un rosso dello 0,5 per cento. Grazie al mantenimento della posizione, Saipem conferma il rialzo di 7 punti percentuali emerso nell’ultimo mese ma anche il verde del 15 per cento che colora la prestazione annuale. Restando con il focus sulla seduta di oggi, è interessante evidenziare che la tenuta di Saipem si inserisce in un contesto caratterizzato da un rialzo di tutti i titoli del comparto petrolifero (Eni e Tenaris in testa) a fronte di vendite diffuse su tutti gli altri comparti del paniere di riferimento di Piazza Affari.

La capacità che le azioni petrolifere stanno dimostrando nell’intercettare il favore degli investitori, non può essere ritenuta l’unica ragione alla base della prestazione di Saipem. In realtà ci sono almeno due altre notizie price sensitive che riguardano la quotata engineering: l’aggiudicazione di un nuovo contratto e l’oramai imminente conversione delle azioni di risparmio. Prima di fare il punto su entrambi questi catalizzatori, ricordiamo che anche sulle azioni Saipem si può ora operare con lo strumento di trading nazionale del broker eToro. Cosa significa concretamente per i trader? Una cosa molto semplice: assenza di costi di conversione valutaria. E non è una cosa da poco.

Un nuovo contratto per Saipem

Il primo catalizzatore di Saipem è l’aggiudicazione di un nuovo contratto in Algeria. Più nel dettaglio si tratta di un contratto di FEED (Front End Engineering Design) che ha come controparte Sonatrach, la compagnia energetica statale algerina. L’accordo ha per oggetto lo sviluppo del progetto “Phosphate Integrated” del paese nordafricano. L’iniziativa è finalizzata alla produzione di fertilizzanti e rappresenta un tassello chiave nella strategia di diversificazione industriale dell’Algeria.

Il contratto è stato assegnato a seguito di un processo di “dual FEED” competitivo, nel quale due operatori sono stati incaricati parallelamente di sviluppare l’ingegneria preliminare del progetto. Questo approccio consente al committente di selezionare, al termine della fase FEED, la proposta più adatta in termini di qualità tecnica, tempistiche e costi per procedere alla realizzazione del progetto.

La partecipazione di Saipem a questo processo conferma la solidità della sua esperienza nel settore dell’ingegneria e della progettazione industriale, nonché il ruolo strategico dell’azienda italiana nel mercato nordafricano. Il progetto “Phosphate Integrated” si inserisce nel quadro dello sviluppo delle risorse minerarie dell’Algeria, con l’obiettivo di creare una filiera integrata per la produzione di fertilizzanti a partire dalle risorse fosfatiche locali.

Grazie a questa nuovo contratto, Saipem consolida la propria presenza in Algeria e rafforza il proprio portafoglio di attività legate allo sviluppo del paese.

Tutto pronto per la conversione delle azioni di risparmio di Saipem

Il secondo potenziale catalizzatore di Saipem riguarda l’oramai imminente conversione delle azioni di risparmio della quotata. L’operazione, da tempo attesa, diventerà efficace a partire dal 23 giugno 2025. Proprio in vista dell’appuntamento, Saipem reso noto che, alla scadenza del termine fissato per il 10 giugno 2025, nessun azionista di risparmio ha esercitato il diritto di recesso relativo alla delibera di conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

La delibera prevede la conversione obbligatoria di tutte le azioni di risparmio esistenti in un totale di 74.130 nuove azioni ordinarie Saipem. Per ogni azione di risparmio posseduta, verranno assegnate 70 nuove azioni ordinarie. Al termine dell’operazione di conversione, il capitale sociale di Saipem, pari a 501,69 milioni di euro, sarà interamente rappresentato da 1.995.631.826 azioni ordinarie prive di valore nominale. In pratica, dopo tanti anni, le sole azioni Saipem presenti su Borsa Italiana saranno quelle ordinarie. Con la conversione verrà messa la parola fine al dualismo azionario che ha caratterizzato il titolo engineering.

L’esito positivo del processo di conversione senza richieste di recesso da parte degli azionisti di risparmio è la dimostrazione della fiducia del mercato nell’operazione e nella stessa strategia societaria. Innegabile la semplificazione della struttura azionaria di Saipem che verrà realizzata.

Cosa fare con le azioni Saipem?

I titoli del settore petrolifero di Piazza Affari (per la verità Saipem meno di Eni e Tenaris) stanno traendo beneficio dal nuovo rialzo del prezzo del petrolio causato dall’intensificarsi della tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che hanno minacciato di intervenire in modo diretto nello scontro tra Israele e Iran. E’ questa la ragione per cui la quotata engineering si muove in direzione opposta al trend generale del Ftse Mib.

Premesso questo, le prospettive specifiche su Saipem sembrano comunque essere incoraggiati nonostante il rialzo del 15 per cento messo a segno nell’ultimo anno. Su 15 analisti che ad oggi hanno copertura in corso sul titolo, la raccomandazione media è buy. In pratica tutti e 15 consigliano di comprare azioni Saipem. Il target price medio è invece pari a 3,056 euro con un potenziale di upside del 26 per cento nel raffronto con quelle che sono le attuali quotazioni.

Il verdetto è quindi chiarissimo: comprare perchè c’è spazio per un ulteriore apprezzamento del titolo. Un’indicazione tutta rivolta ai trader.

