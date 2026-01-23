Saipem - BorsaInside.com

Dopo mesi complicati e caratterizzati da oscillazioni importanti, Saipem sembra aver finalmente cambiato marcia. Nel secondo semestre dello scorso anno il titolo aveva vissuto una fase di forte volatilità, muovendosi per lungo tempo all’interno di un canale laterale ben definito, con livelli di supporto e resistenza facilmente riconoscibili. La novità più interessante è che nelle prime settimane del 2026 si è assistito a una vera rottura rialzista, un segnale che in molti aspettavano da tempo e che potrebbe riportare le quotazioni su valori più coerenti con il potenziale della società.

Nonostante una settimana complicata per i mercati globali, appesantiti da tensioni geopolitiche e da un clima internazionale più rigido, il sentiment su Saipem resta positivo. Il fatto che il titolo stia mantenendo forza anche in un contesto non favorevole viene letto dagli investitori come un segnale di solidità e di fiducia crescente, soprattutto in vista di appuntamenti fondamentali molto vicini.

Analisi fondamentale Saipem: trimestrali di febbraio e nuove iniziative strategiche

Uno dei catalizzatori principali per il titolo sarà la pubblicazione dei risultati preliminari 2025, attesa per il 24 febbraio. Questa data potrebbe diventare un passaggio chiave per la narrativa di Saipem, perché il mercato vuole conferme concrete sul miglioramento della performance operativa e sulla capacità del gruppo di trasformare il momentum commerciale in crescita stabile.

Secondo le indicazioni riportate da Banca Akros, il 2025 dovrebbe chiudersi con numeri in netto progresso rispetto all’anno precedente. Le stime parlano di ricavi oltre 15 miliardi di euro, un EBITDA in crescita e margini che potrebbero superare l’11%, insieme a un utile netto in miglioramento rispetto al 2024. Un elemento centrale di questa lettura è l’aumento degli ordini, soprattutto nella parte finale dell’anno, fattore che contribuisce a rendere più credibile il percorso di consolidamento industriale e finanziario.

Parallelamente, Saipem sta portando avanti anche iniziative legate allo sviluppo di competenze e tecnologia. Tra queste spicca il lancio del Drilling Training Centre, un nuovo hub dedicato alla formazione nelle attività di perforazione.

Il progetto combina teoria e pratica e si basa su un simulatore immersivo full scale, dotato di interfacce reali e modelli avanzati in grado di ricreare scenari offshore e condizioni geologiche complesse in un ambiente controllato e sicuro. È un segnale che va oltre la comunicazione: significa investire sulla qualità operativa e sulla preparazione tecnica, due aspetti che nel settore possono fare la differenza anche sul piano competitivo.

Analisi tecnica Saipem: area 3 euro nel mirino, trend ancora impostato al rialzo

Sul fronte grafico, l’avvio del 2026 è stato particolarmente convincente. Dall’inizio dell’anno il titolo ha registrato un progresso intorno al +15%, confermando un’accelerazione che molti operatori interpretano come l’inizio di una fase più strutturata. Nelle ultime sedute le quotazioni si sono assestate in area 2,80 euro, con un leggero rallentamento legato soprattutto al peggioramento del quadro internazionale e alle incertezze geopolitiche.

Nonostante questo freno temporaneo, diversi indicatori tecnici continuano a descrivere un trend costruttivo. Il prezzo si mantiene ben sopra la media mobile, i volumi restano elevati e la pressione in acquisto è ancora visibile. Anche l’oscillatore stocastico in zona di ipercomprato conferma la forza del movimento, anche se suggerisce che nel breve potrebbero verificarsi pause o piccoli ritracciamenti fisiologici prima di un’eventuale ripartenza.

In questo contesto, il livello psicologico e tecnico dei 3 euro appare sempre più come un obiettivo realistico: una soglia che Saipem non raggiungeva con continuità da tempo e che, se conquistata con decisione, potrebbe aprire scenari più interessanti anche in ottica di medio periodo.

