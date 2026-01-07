Azioni Saipem - BorsaInside.com

La seduta odierna si sta trasformando in un vero e proprio scivolone per le azioni Saipem che, dopo circa un’ora e mezza dall’apertura della borsa, affondando con una perdita del 3,3 per cento, scendendo fino a 2,53 euro. Il crollo colloca il titolo nettamente in fondo al Ftse Mib, risultando il peggiore di tutto il paniere principale di Piazza Affari. Il movimento ribassista è ampio, rapido e accompagnato da volumi significativi, elementi che rafforzano la lettura di una giornata di forte avversione al rischio sul titolo.

Il crollo delle azioni Saipem ha un impatto immediato anche sulla performance di breve periodo: il progresso su base mensile, che fino a ieri appariva più robusto, si ridimensiona e torna a circa il 3 per cento, segnale che parte del recupero recente sta venendo bruscamente eroso dalle vendite odierne. Per un titolo storicamente volatile come Saipem, la dinamica di oggi rappresenta un chiaro cambio di passo nel sentiment di mercato, con gli investitori che tornano a penalizzare l’esposizione al ciclo energetico.

Il quadro generale del listino non giustifica da solo un ribasso di questa intensità: Piazza Affari si muove in modo relativamente composto, ma è il comparto oil & gas a subire una pressione diffusa. In questo contesto Saipem amplifica le perdite, confermando la sua maggiore sensibilità ai driver settoriali e ai flussi speculativi rispetto ad altri titoli industriali.

Petrolio in calo e settore sotto pressione: effetto domino su Saipem

Alla base del sell-off odierno sulle azioni Saipem c’è innanzitutto il ribasso dei prezzi del petrolio. Sui mercati delle materie prime, il WTI sta scambiando intorno ai 58,14 dollari al barile, in flessione dello 0,3 per cento, mentre il Brent arretra a 61,61 dollari (-0,2 per cento). Un movimento apparentemente contenuto, ma sufficiente a innescare un’ondata di vendite sui titoli più esposti alla filiera oil & gas anche perchè, la maggior parte di questo ultimi, a partire proprio da Saipem, erano reduci da un inizio anno molto forte.

Il crollo di Saipem, comunque, non è un caso isolato. Anche Eni e Tenaris si stanno muovendo in territorio negativo nella seduta odierna, confermando una debolezza generalizzata del comparto. Tuttavia, mentre per i big integrati e per i produttori di tubi le perdite restano più contenute, Saipem subisce una penalizzazione decisamente più severa, segno che il mercato la percepisce come uno dei titoli più vulnerabili in questa fase di correzione del petrolio.

Goldman Sachs sotto il 5%: segnale che pesa sul sentiment

A rafforzare la pressione ribassista contribuiscono anche le dinamiche sull’azionariato. Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob emerge che The Goldman Sachs Group ha ridotto la propria partecipazione aggregata in Saipem al 4,999 per cento, limando la quota dal 5,002 per cento detenuto il giorno precedente. La variazione, avvenuta il 25 dicembre 2025, riporta la banca d’affari statunitense appena sotto una soglia psicologica e regolamentare rilevante per il mercato.

Nel dettaglio, la partecipazione complessiva è articolata in diverse componenti: una quota riferita a posizioni dirette, una parte riconducibile a partecipazioni potenziali tramite strumenti derivati, oltre a posizioni lunghe sia con regolamento fisico sia con regolamento in contanti. Sebbene il ridimensionamento sia quantitativamente marginale, il messaggio percepito dagli operatori è chiaro: un investitore istituzionale di primo piano riduce l’esposizione proprio in una fase di tensione sul settore.

Per il mercato, questo tipo di segnale tende ad amplificare i movimenti di prezzo, soprattutto su titoli già sotto pressione per fattori macro e settoriali. La combinazione tra petrolio debole e alleggerimento di una partecipazione rilevante contribuisce così a spiegare l’intensità del crollo odierno.

Volatilità elevata sulle azioni Saipem e rischio di ulteriori scosse?

La seduta di borsa di oggi riporta in primo piano la natura altamente ciclica e volatile di Saipem. Il crollo del 3,3 per cento non è solo una correzione tecnica, ma riflette una rivalutazione rapida del rischio da parte del mercato, in un contesto di prezzi del petrolio in flessione e di segnali contrastanti dall’azionariato istituzionale.

Per gli investitori, il messaggio è duplice. Nel breve termine, il titolo resta esposto a ulteriori oscillazioni legate all’andamento del prezzo del greggio e al sentiment sul settore energetico. Nel medio periodo, sarà cruciale monitorare l’evoluzione delle quotazioni del petrolio, eventuali nuovi movimenti nelle partecipazioni rilevanti e la capacità di Saipem di dimostrare resilienza sul fronte degli ordini e della redditività.

Insomma l’impression e è che Saipem sia tornata ad essere il termometro più sensibile delle tensioni sul comparto oil & gas a Piazza Affari.

