Azioni Saipem ora sono da comprare: prezzi possono salire fino a 1,45 euro?

Sono le azioni Saipem a movimentare la prima parte della seduta di Borsa Italiana. La quotata engineering, incontrando un significativo interesse da parte degli investitori, è partita subito con il piede giusto attestandosi a quota 1,129 euro. Già mezzora dopo, però, i prezzi erano saliti fino a 1,142 euro, evidenziando una dinamica positiva del 4,15 per cento. Grazie alla tonica progressione in atto, Saipem è il miglior titolo della prima parte della seduta di borsa.

La corsa a comprare azioni Saipem, permette alla quotata del settore petrolifero di rafforzare la sua performance su base mensile. I prezzi delle azioni Saipem oggi sono più alti del 78 per cento rispetto a quelli di un mese fa. Una bella soddisfazione per tutti quei traders che, credendo nelle prospettive del titolo hanno deciso di comprare azioni Saipem a metà ottobre 2022.

Considerando l’entità del rialzo che la quotata ha messo a segno, viene spontaneo chiedersi se ci sia lo spazio per un ulteriore apprezzamento dei valori oppure se la corsa di Saipem sia destinata ad interrompersi a breve. Per provare a dare una risposta a questa domanda è anzitutto necessario tenere in considerazione che il titolo Saipem, sia pure in rialzo negli ultimi 30 giorni, su base annua presenta anche oggi un andamento a dir poco disastroso. I prezzi di Saipem oggi sono più bassi di ben il 76 per cento rispetto a quelli di un anno fa. Teoricamente, quindi, ci sarebbe lo spazio per una prosecuzione del trend al rialzo. Praticamente non è detto che ciò debba avvenire ad ogni costo.

Ma cosa pensano gli analisti delle azioni Saipem? Quali sono, dal punto di vista degli esperti, le prospettive del titolo?

Proprio nella giornata di ieri, sul titolo del settore oil sono intervenuti gli esperti di Berenberg. La loro valutazione è di fondamentale importanza perchè potrebbe essere proprio il nuovo giudizio espresso dagli analisti, ad infiammare oggi la corsa a comprare azioni Saipem.

Ma cosa hanno deciso di così importante gli esperti? In effetti Berenberg ha fatto un doppio regalo alle azioni Saipem. Tanto per iniziare la società di valutazione ha portato il suo giudizio a buy dal precedente hold. Se prima dell’upgrade, le azioni Saipem erano semplicemente da mantenere in portafoglio, adesso il consiglio è quello di comprare.

La seconda notizia positiva riguarda il target price. Il prezzo obiettivo sulla società engineering è stato alzato da 1,2 euro a 1,45 euro. Siamo decisamente sopra rispetto alle attuali quotazioni e da ciò si desume che le azioni Saipem abbiano un certo margine di crescita.

Sarà davvero così? Staremo a vedere se la prospettiva di Berenberg troverà riscontro dai fatti o no. Per adesso il titolo engineering è in forte ripresa essendo in vetta ad un Ftse Mib che appare invece piuttosto prudente.

