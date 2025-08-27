Azioni Saipem - BorsaInside.com

Nonostante l’andamento incerto di Piazza Affari, anche oggi zavorrata dalle banche, le azioni Saipem sembrano mantenere la loro posizione avvicinandosi al giro di boa di metà seduta con una progressione dello 0,4 per cento che è sufficiente per portare il verde accumulato nell’ultimo mese ad oltre il 6 per cento. Le azioni Saipem scambiano a 2,47 euro contro i 2,32 euro di una settimana fa. Su questo livello, infatti, il titolo chiudeva la sessione di borsa dello scorso mercoledì, l’ultima in rosso prima di una serie di cinque rialzi di fila compreso quello fin qui in atto oggi.

La dinamica all’insegna del recupero che ha caratterizzato le azioni Saipem nell’ultima settimana è molto chiara dal grafico in basso, dal quale, però, traspare anche la forte interezza che continua a caratterizzare l’andamento del titolo nel 2025. Rispetto a inizio anno, infatti, le quotazioni di Saipem continuano ad essere deprezzate per circa il 7 per cento. Questa situazione ha però anche un potenziale risvolto positivo: proprio la serie continua dei cinque rialzi potrebbe essere il segnale di un recupero del titolo “agevolato” dal fatto che i prezzi odierni sono più bassi rispetto a quelli di fine 2024.

📈 Registrati gratis sulla piattaforma eToro per fare trading nazionale

Saipem ha completato la conversione della piattaforma Scarabeo 5

Nel mese di agosto trovare spunti significativi su un titolo non è facile. Qualcosa però è comunque arrivata dalla quotata del settore engineering. Proprio oggi Saipem ha annunciato di aver portato a termine la conversione dell’unità di perforazione semisommergibile Scarabeo 5 in una Floating Production Unit (FPU), ossia un impianto galleggiante per la separazione degli idrocarburi e la compressione del gas.

L’intervento si può ritenere una tappa strategica del contratto siglato nell’agosto 2023 con Eni Congo, parte del più ampio Progetto Congo LNG, la prima iniziativa di liquefazione del gas naturale nel Paese africano. L’obiettivo del progetto è quello di riuscire a valorizzare le risorse di gas locale, garantendo al contempo forniture più stabili e sostenibili, in linea con la crescente domanda globale di energia.

La trasformazione dello Scarabeo 5 è stata completata in meno di 24 mesi, un risultato significativo se si considera la complessità tecnica e logistica di un’operazione di questo tipo. Convertire una piattaforma semisommergibile, originariamente progettata per attività di perforazione offshore, in un impianto capace di separare idrocarburi e comprimere gas, richiede infatti un livello elevato di ingegneria e competenze multidisciplinari.

Per Saipem, che da anni si posiziona come attore di riferimento nei progetti energetici offshore, questo successo non fa altro che consolidare la propria reputazione internazionale confermando la capacità di rispettare tempi e obiettivi concordati con i clienti. Allo stesso tempo, il completamento del progetto rappresenta un tassello fondamentale per il piano di Eni di sviluppare il settore del gas naturale in Congo, con un impatto positivo sia sul mercato locale sia sull’approvvigionamento energetico internazionale.

Per Banca Akros le azioni Saipem sono da comprare

Oltre alle novità dal fronte societario, Saipem è stata anche al centro di un report degli analisti. Proprio ieri, infatti, Banca Akros ha confermato il rating buy sulla quotata con target price a 3 euro. L’indicazione degli esperti è quella di comprare perchè il prezzo del titolo può salire di oltre 50 cent rispetto ai valori attuali (potenziale di upside).

La view all’insegna dell’ottimismo che gli analisti di Banca Akros hanno ribadito conferma la prospettiva positiva su Saipem che era stata formulata appena pochi giorni fa da altri esperti, quelli di Citi. La banca d’affari Usa aveva infatti ribadito il rating buy sulla quotata pur abbassando il prezzo obiettivo a 3,3 euro dai 3,4 euro precedenti. In generale la media delle raccomandazioni su Saipem è buy mentre il prezzo obiettivo medio è pari a poco più di 3,1 euro (più alto di quello di Akros e più basso di quello di Citi).

Cosa fare con le azioni Saipem in borsa?

Il fatto che le Saipem oggi non si stiano lasciando trascinare dal ribasso in atto sul Ftse Mib è apprezzabile. Lato tecnico è palese che i prezzi siano alle prese con una resistenza significativa in area 2,546 euro. Se questo livello dovesse essere bucato, per i prezzi di aprirebbe la porta per una ulteriore salita. Al ribasso, invece, è l’area attorno a 2,21 euro a dover essere considerata in qualità di primo supporto del titolo.

La situazione, comunque, sembra essere in evoluzione con possibilità per i trader di trovare spunti di ingresso interessanti.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni FP Markets 4.9/5 (905) 100$ ✓ - 0.0 Spread in pip - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.7/5 (476) 100$ ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX 3.6/5 (1296) 100 USD ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 3.9/5 (2121) 50$ ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it