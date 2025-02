Fusione Saipem Subsea7 e nascita Saipem7

La nuova settimana è iniziata nel segno di Saipem. La quotata del settore engineering ha avviato le contrattazioni con una progressione di circa un punto percentuale e mezzo a quota 2,35 euro balzando in vetta ad un Ftse Mib che, a causa della presenza di una marea di segni rossi, registra un ribasso dello 0,5 per cento. Come si può vedere dal grafico in basso, la progressione di Saipem consente al titolo di ridurre leggermente il rosso che aveva fin qui caratterizzato il andamento mensile. Il passivo è ora del 5 per cento circa mentre anno su anno spicca un verde del 65 per cento.

Tornando alla cronaca di oggi, è palese che dietro al rialzo di Saipem nel contesto di generalizzata incertezza della borsa, ci siano motivi prettamente domestici. E infatti già da prima dell’apertura delle contrattazioni, tra gli investitori non si fa che parlare della possibile fusione con la società norvegese Subsea7. Le parti avrebbero firmato un Memorandum of Understanding (MoU) e addirittura ci sarebbe già il nome della società che nascerebbe dall’integrazione tra le due quotate. Non solo ma le parti avrebbero anche indicato le tempistiche dell’operazione.

Il dossier, quindi, è concreto e non si tratta di semplici voci. I trader hanno fiutato la possibilità che Saipem si fonda con Subsea7 e da qui la netta prevalenza degli acquisti sul titolo. Una situazione che non solo gli azionisti della quotata engineering ma anche i trader più interessati ad un approccio speculativo possono sfruttare. Questi ultimi utilizzando anche il nuovo strumento di trading nazionale lanciato dal broker eToro.

Fusione Saipem Subsea7: tutti i dettagli

Saipem ha raggiunto un accordo con la società norvegese Subsea7, attiva nell’ingegneria e nella costruzione sottomarina per il settore dell’energia offshore, sui principali termini di una possibile fusione tra le due entità.

Dall’operazione nascerà una nuova società denominata Saipem7, che disporrà di un portafoglio ordini aggregato di 43 miliardi di euro, con ricavi annuali stimati in circa 20 miliardi di euro ed un Ebitda superiore ai 2 miliardi di euro. Obiettivo dell’integrazione è quello di creare un operatore leader nel settore dell’ingegneria offshore. Una società che, stando alle premesse, dovrebbe vantare una solida stabilità finanziaria e una maggiore competitività a livello globale.

Le due società prevedono sinergie annuali pari a circa 300 milioni di euro a partire dal terzo anno successivo al completamento della fusione. Tuttavia, l’ottenimento di tali sinergie comporterà costi una tantum stimati in 270 milioni di euro.

Ma come avverrebbe l’operazione? In pratica l’intesa prevede che gli azionisti di Saipem e Subsea7 detengano in misura paritetica il capitale sociale della nuova entità. Questo è il principio guida che poi dovrebbe essere concretizzato attribuendo agli azionisti di Subsea7 6,688 azioni Saipem per ogni azione Subsea7 che possiedono.

Il perfezionamento della fusione è previsto per la seconda metà del 2026 ed è ovviamente subordinato all’approvazione delle autorità regolatorie competenti e al via libera da parte degli azionisti di entrambe le società.

Non ci vogliono grandi conoscenze per capire che l’operazione rappresenta un passo strategico di grande rilievo per entrambe le aziende poichè porta al rafforzamento del loro posizionamento nel mercato globale dell’ingegneria offshore. La fusione e la nascita della nuova entità permetterà sia a Saipem che a Subsea7 di affrontare con maggiore solidità le sfide future del settore energetico.

Quali conseguenza sulle azioni Saipem?

In caso di effettiva fusione tra Saipem e Subsea7, le azioni della quotata italiana così come siamo abituate a vederle oggi non ci saranno più. Al loro posto arriveranno le azioni Saipem7 che saranno quotate sia sulla Borsa di Milano che su quella di Oslo, garantendo così una maggiore visibilità e accesso ai mercati finanziari internazionali.

Questo sarebbe ovviamente lo sbocco finale del processo di integrazione. Per vedere le azioni Saipem7 a posto delle Saipem su Borsa Italiana sarà necessario attendere comunque oltre un anno.

E nel breve termine cosa accadrà alle azioni Saipem? Il mercato ha già dato oggi la sua risposta al MoU con un rialzo decisamente tonico. Tra l’altro proprio in questa ore Saipem ha anche incassato la conferma della view bullish di CitiGroup. Gli analisti della banca d’affari Usa hanno confermato il rating in essere buy con target price a 3,4 euro. L’indicazione è di acquisto anche se il potenziale di upside è quasi del tutto assente visto che il target price attuale viaggia attorno ai valori odierni del titolo. Ad ogni modo la possibile fusione Saipem Subsea 7 e la conseguente nascita di Saipem7 saranno temi forti in grado di impattare sull’andamento del titolo anche nel medio termine con conseguente creazione di spazi di manovra per i trader.

